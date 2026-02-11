https://sarabic.ae/20260211/بزشكيان-لم-ولن-نسعى-لامتلاك-أسلحة-نووية-ولكننا-لن-نرضخ-للمطالب-الظالمة-1110272593.html

بزشكيان: لم ولن نسعى لامتلاك أسلحة نووية ولكننا لن نرضخ للمطالب الظالمة

بزشكيان: لم ولن نسعى لامتلاك أسلحة نووية ولكننا لن نرضخ للمطالب الظالمة

11.02.2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات بزشكيان جاءت خلال خطابه في مسيرات "الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية".قال بزشكيان "حاولت الدول الأوروبية والولايات المتحدة سحق ثورتنا، وحاربتنا لمدة ثماني سنوات لتقسيم إيران وإخضاعنا، وهناك نبلاء ضحوا بأرواحهم في سبيل مجد إيران، دون تعلق بالسلطة أو المال".وتابع الرئيس الإيراني أن "العدو يحاول تضليل عقول الشباب عبر وسائل الإعلام"، مضيفا أن حكومته تبذل قصارى جهدها لحلّ المشاكل الداخلية.وأوضح مسعود بزشكيان أن "أولوية الحكومة هي تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية وتوطيد التحالفات الاستراتيجية في إطار أوراسيا، ومجموعة البريكس، وشنغهاي، ومنظمة التعاون الاقتصادي. ونحن صادقون في دبلوماسيتنا".وشدد الرئيس الإيراني على أن "جدار عدم الثقة الذي أقامه الغرب وتجاوزات أمريكا يعيق تقدم المفاوضات، ولن ترضخ إيران للظلم أبدا. نحن على استعداد للتحدث إلى العالم في إطار القانون الدولي".وقد عقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/شباط الجاري، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.وفي الوقت نفسه، شدد عراقجي، في 8 فبراير، على أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.وكان ترامب صرّح، في وقت سابق، بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.

