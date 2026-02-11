عربي
https://sarabic.ae/20260211/شركة-روسية-تعلن-عن-اكتشاف-أكبر-حقل-نفطي-في-يامال-منذ-30-عاما-1110263292.html
شركة روسية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في يامال منذ 30 عاما
شركة روسية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في يامال منذ 30 عاما
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة غازبروم نفط عن اكتشاف حقل نفطي جديد، يُعد الأكبر من نوعه في شبه جزيرة يامال منذ 30 عامًا، باحتياطيات تُقدّر بنحو 55 مليون طن من النفط. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
شركة روسية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في يامال منذ 30 عاما

16:18 GMT 11.02.2026
© Sputnik . Сергей Субботин / الانتقال إلى بنك الصورروس نفط
روس نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik . Сергей Субботин
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت شركة غازبروم نفط عن اكتشاف حقل نفطي جديد، يُعد الأكبر من نوعه في شبه جزيرة يامال منذ 30 عامًا، باحتياطيات تُقدّر بنحو 55 مليون طن من النفط.
وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أكدت الشركة الروسية أن هذا الاكتشاف يُعزز إمكانية توسيع مركز إنتاجها النفطي في جنوب يامال، وهي شبه جزيرة تقع في غرب سيبيريا، وقد تم اكتشاف الحقل الجديد في منطقتي "يوجنو-نوفوبورت" و"ساليتسينسك"، وأسفر حفر بئر استكشافية على عمق 2.7 كيلومتر عن إنتاج نفط منخفض الكبريت واللزوجة، بالإضافة إلى الغاز والمكثفات.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة قررت تسمية الحقل الجديد باسم أليكسي كونتوروفيتش، تقديرا لدوره الرائد في المدرسة الروسية لجيولوجيا البترول والكيمياء الجيولوجية العضوية، حسبما ورد في وكالة "أر.تي".

جاء هذا الاكتشاف بعد ثلاث سنوات من العمل الميداني المكثف، بما في ذلك المسوحات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وإنشاء نماذج جيولوجية وهيدروديناميكية للتكوينات الجيولوجية، وتمت مراقبة عملية الحفر على مدار الساعة من مركز تحكم الآبار في تيومين، روسيا.

التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
إثر التخلي عن النفط الروسي... الاتحاد الأوروبي يخسر نحو 300 مليار يورو
28 يناير, 05:48 GMT
سيتم دمج الحقل الجديد في مجمع غازبروم نفط الضخم للنفط والغاز في جنوب يامال، وتخطط الشركة لإجراء المزيد من عمليات الاستكشاف التفصيلية في المستقبل القريب لتحديد إمكاناته الإنتاجية بدقة، وعلق رئيس مجلس إدارة غازبروم نفط، ألكسندر ديوكوف، على الاكتشاف قائلاً: "يؤكد هذا الاكتشاف، وهو الأكبر في يامال خلال الثلاثين عاما الماضية، أن موارد بلادنا لم تُستغل بالكامل بعد".
وأضاف "لا تزال هناك إمكانية لاكتشاف رواسب هيدروكربونية جديدة وكبيرة، بل وحتى عملاقة، في القطب الشمالي، وشرق سيبيريا، والعديد من المناطق الأخرى، ولهذا السبب نواصل بنشاط عمليات الاستكشاف الجيولوجي في جميع مواقع الإنتاج التابعة لنا تقريبا".
ألمانيا تتكبد نحو 40 مليار يورو بعد وقف النفط الروسي
مؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات
