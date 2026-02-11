https://sarabic.ae/20260211/شركة-روسية-تعلن-عن-اكتشاف-أكبر-حقل-نفطي-في-يامال-منذ-30-عاما-1110263292.html

شركة روسية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في يامال منذ 30 عاما

شركة روسية تعلن عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في يامال منذ 30 عاما

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة غازبروم نفط عن اكتشاف حقل نفطي جديد، يُعد الأكبر من نوعه في شبه جزيرة يامال منذ 30 عامًا، باحتياطيات تُقدّر بنحو 55 مليون طن من النفط. 11.02.2026, سبوتنيك عربي

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أكدت الشركة الروسية أن هذا الاكتشاف يُعزز إمكانية توسيع مركز إنتاجها النفطي في جنوب يامال، وهي شبه جزيرة تقع في غرب سيبيريا، وقد تم اكتشاف الحقل الجديد في منطقتي "يوجنو-نوفوبورت" و"ساليتسينسك"، وأسفر حفر بئر استكشافية على عمق 2.7 كيلومتر عن إنتاج نفط منخفض الكبريت واللزوجة، بالإضافة إلى الغاز والمكثفات. ومن الجدير بالذكر أن الشركة قررت تسمية الحقل الجديد باسم أليكسي كونتوروفيتش، تقديرا لدوره الرائد في المدرسة الروسية لجيولوجيا البترول والكيمياء الجيولوجية العضوية، حسبما ورد في وكالة "أر.تي". سيتم دمج الحقل الجديد في مجمع غازبروم نفط الضخم للنفط والغاز في جنوب يامال، وتخطط الشركة لإجراء المزيد من عمليات الاستكشاف التفصيلية في المستقبل القريب لتحديد إمكاناته الإنتاجية بدقة، وعلق رئيس مجلس إدارة غازبروم نفط، ألكسندر ديوكوف، على الاكتشاف قائلاً: "يؤكد هذا الاكتشاف، وهو الأكبر في يامال خلال الثلاثين عاما الماضية، أن موارد بلادنا لم تُستغل بالكامل بعد". وأضاف "لا تزال هناك إمكانية لاكتشاف رواسب هيدروكربونية جديدة وكبيرة، بل وحتى عملاقة، في القطب الشمالي، وشرق سيبيريا، والعديد من المناطق الأخرى، ولهذا السبب نواصل بنشاط عمليات الاستكشاف الجيولوجي في جميع مواقع الإنتاج التابعة لنا تقريبا".ألمانيا تتكبد نحو 40 مليار يورو بعد وقف النفط الروسيمؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات

