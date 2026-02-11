عربي
أمساليوم
بث مباشر
ليس الراتب فقط... 4 مكاسب كبرى بانتظار "الفرعون المصري" مع الاتحاد السعودي
ليس الراتب فقط... 4 مكاسب كبرى بانتظار "الفرعون المصري" مع الاتحاد السعودي
سبوتنيك عربي
تتجه الأنظار نحو مدينة جدة، حيث يترقب الجميع إمكانية وصول النجم المصري محمد صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، إلى نادي الاتحاد السعودي، في صفقة قد تشكل نقلة... 11.02.2026
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار السعودية اليوم
السعودية
رياضة
بريطانيا
ورغم التركيز الإعلامي الكبير على الراتب الضخم المقدر بـ72 مليون يورو سنويًا، إلا أن هناك مكاسب استراتيجية ونفسية أخرى تجعل الاتحاد وجهة مثالية لـ"الفرعون" في هذه المرحلة من مسيرته، وفقا لموقع "إرم نيوز". 1. الرجل الأول... التاج الخالي ينتظر ملكه في ليفربول، يعد صلاح النجم الأبرز، لكنه يشعر أخيرًا بتضاؤل دوره مع سياسة المدرب آرني سلوت التي تركز على الجماعية. سيصبح صلاح محور المشروع بأكمله، حيث تبنى الخطط والصفقات حوله، وهو وضع يفتقده حالياً في إنجلترا. 2. القرب الجغرافي والجماهيريجدة تمثل الأقرب جغرافياً وثقافياً للمصريين، حيث تبعد ساعة واحدة فقط بالطائرة عن القاهرة. جمهور "النمور" يتميز بالشغف والصخب الذي يشبه أجواء الملاعب المصرية، وسيحيط صلاح آلاف المصريين المقيمين في المدينة، ما يحول كل مباراة إلى تظاهرة قومية توفر له دفئًا أسريًا واستقرارًا اجتماعيًا يصعب توفيره في أنفيلد. 3. تحدي العودة... براند المنقذ الذي يعشقه "الفرعون"والآن، يمر الاتحاد بفترة تراجع فني ونتائجي. انضمامه في هذا التوقيت يضعه في خانة "البطل المخلص"، لقيادة الفريق نحو العودة إلى منصات التتويج ومنافسة الهلال والنصر، وهي قصة ملهمة ستعزز إرثه وتجعله أسطورة في ذاكرة الكرة السعودية. 4. الاستقرار النفسي... عندما تصبح الأيقونة فوق النقد في أوروبا، يواجه اللاعبون نقداً لاذعاً وضغوطاً إعلامية مستمرة، خاصة مع تقدم العمر. أما في البيئة العربية، فيُعامل صلاح كأيقونة وطنية وقومية. في الاتحاد، سيحظى بتقدير يتجاوز الأداء الفني، كقائد ملهم ورمز للمشروع الرياضي السعودي، ما يمنحه استقراراً نفسياً هائلاً يطيل عمره الكروي لسنوات إضافية.
https://sarabic.ae/20260210/الاتحاد-السعودي-يعتزم-ضم-محمد-صلاح-فى-ميركاتو-في-الصيف-القادم-1110223208.html
https://sarabic.ae/20260204/تعويضا-عن-بنزيما-الاتحاد-السعودي-يعتزم-التعاقد-مع-محمد-صلاح-1110001015.html
https://sarabic.ae/20260111/يتفوق-على-ميسي-ورونالدو-محمد-صلاح-يسجل-رقما-قياسيا-عالميا-1109137015.html
مصر
السعودية
بريطانيا
ليس الراتب فقط... 4 مكاسب كبرى بانتظار "الفرعون المصري" مع الاتحاد السعودي

12:48 GMT 11.02.2026
© Photo / x.comنجم كرة القدم المصري محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
تتجه الأنظار نحو مدينة جدة، حيث يترقب الجميع إمكانية وصول النجم المصري محمد صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، إلى نادي الاتحاد السعودي، في صفقة قد تشكل نقلة نوعية في مسيرته الكروية.
ورغم التركيز الإعلامي الكبير على الراتب الضخم المقدر بـ72 مليون يورو سنويًا، إلا أن هناك مكاسب استراتيجية ونفسية أخرى تجعل الاتحاد وجهة مثالية لـ"الفرعون" في هذه المرحلة من مسيرته، وفقا لموقع "إرم نيوز".
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
مجتمع
الاتحاد السعودي يعتزم ضم محمد صلاح فى ميركاتو في الصيف القادم
أمس, 16:26 GMT
1. الرجل الأول... التاج الخالي ينتظر ملكه
في ليفربول، يعد صلاح النجم الأبرز، لكنه يشعر أخيرًا بتضاؤل دوره مع سياسة المدرب آرني سلوت التي تركز على الجماعية.
أما في الاتحاد، وبعد رحيل كريم بنزيما إلى الهلال، فإن الفراغ في القيادة والهيبة ينتظر شخصية بوزن صلاح لملئه.
سيصبح صلاح محور المشروع بأكمله، حيث تبنى الخطط والصفقات حوله، وهو وضع يفتقده حالياً في إنجلترا.
2. القرب الجغرافي والجماهيري
جدة تمثل الأقرب جغرافياً وثقافياً للمصريين، حيث تبعد ساعة واحدة فقط بالطائرة عن القاهرة.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
مجتمع
تعويضا عن بنزيمة.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع محمد صلاح
4 فبراير, 20:55 GMT
جمهور "النمور" يتميز بالشغف والصخب الذي يشبه أجواء الملاعب المصرية، وسيحيط صلاح آلاف المصريين المقيمين في المدينة، ما يحول كل مباراة إلى تظاهرة قومية توفر له دفئًا أسريًا واستقرارًا اجتماعيًا يصعب توفيره في أنفيلد.
3. تحدي العودة... براند المنقذ الذي يعشقه "الفرعون"

يحب صلاح قصص النهوض من الكبوة، كما فعل مع ليفربول سابقا.

والآن، يمر الاتحاد بفترة تراجع فني ونتائجي. انضمامه في هذا التوقيت يضعه في خانة "البطل المخلص"، لقيادة الفريق نحو العودة إلى منصات التتويج ومنافسة الهلال والنصر، وهي قصة ملهمة ستعزز إرثه وتجعله أسطورة في ذاكرة الكرة السعودية.
نجم كرة القدم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
مجتمع
يتفوق على ميسي ورونالدو.. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا عالميا
11 يناير, 20:13 GMT
4. الاستقرار النفسي... عندما تصبح الأيقونة فوق النقد
في أوروبا، يواجه اللاعبون نقداً لاذعاً وضغوطاً إعلامية مستمرة، خاصة مع تقدم العمر.
أما في البيئة العربية، فيُعامل صلاح كأيقونة وطنية وقومية.
في الاتحاد، سيحظى بتقدير يتجاوز الأداء الفني، كقائد ملهم ورمز للمشروع الرياضي السعودي، ما يمنحه استقراراً نفسياً هائلاً يطيل عمره الكروي لسنوات إضافية.
