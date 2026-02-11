نتنياهو يعقد محادثات في واشنطن حول ملف المفاوضات مع إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو يعقد محادثات في واشنطن حول ملف المفاوضات مع إيران
نتنياهو يعقد محادثات في واشنطن حول ملف المفاوضات مع إيران
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فور وصوله إلى واشنطن، محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر دونالد ترامب، حول... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T05:05+0000
2026-02-11T05:16+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110236879_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_1d00bb6710ebde982052dfbc3e1793ef.jpg
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس": "التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وناقش رئيس الوزراء وويتكوف وكوشنر القضايا الإقليمية، وقدموا تحديثا عن الجولة الأولى من المفاوضات التي أجروها مع إيران يوم الجمعة الماضي".ونشر السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل ليتر، صورة من اللقاء وعلق قائلا إن "العمل بدأ بالفعل خلال الساعة الأولى من وصول رئيس الوزراء إلى واشنطن"، معربا عن سروره بلقاء ويتكوف وكوشنر لمناقشة التطورات الإقليمية، في إشارة إلى الأهمية التي توليها تل أبيب لمسار التفاوض مع إيران قبيل اللقاء الحاسم بين نتنياهو وترامب.وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أمريكية- إيرانية حول الملف النووي، ومن المتوقع أن تتركز محادثات نتنياهو مع ترامب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.وأوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن نتنياهو يعتزم بحث خيارات عسكرية محتملة ضد إيران مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن، تحسبا لفشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية.وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة: "سنناقش خلال هذه الزيارة مجموعة من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن بالطبع أولاً وقبل كل شيء المفاوضات مع إيران"، مضيفاً: "سأعرض على الرئيس وجهات نظرنا بشأن المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها هذه المفاوضات، هذه المبادئ مهمة ليس فقط لإسرائيل، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن".وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، من ما وصفه بالدور التخريبي الإسرائيلي في مسار المفاوضات النووية، داعيا الأمريكيين إلى التحلي باليقظة وعدم السماح لنتنياهو بالتأثير على إطار هذه المباحثات.الخارجية الإيرانية تكشف عن إعداد مقترح صفقة مع الولايات المتحدةإعلام: واشنطن تعتزم طرح مقترح على حماس لمطالبتها بتسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل
نتنياهو يعقد محادثات في واشنطن حول ملف المفاوضات مع إيران

05:05 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 11.02.2026)
© Photo / Prime Minister of Israel/ x رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Photo / Prime Minister of Israel/ x
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فور وصوله إلى واشنطن، محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر دونالد ترامب، حول موضوع المفاوضات مع إيران.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس": "التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وناقش رئيس الوزراء وويتكوف وكوشنر القضايا الإقليمية، وقدموا تحديثا عن الجولة الأولى من المفاوضات التي أجروها مع إيران يوم الجمعة الماضي".

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن دوائر مقربة من نتنياهو قولهم: "تناول الاجتماع الذي عقد في دار الضيافة الرئاسية "بلير هاوس" في واشنطن، آخر المستجدات في جولة المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي شارك فيها ويتكوف وكوشنر قبل أيام، حيث قدما لرئيس الوزراء الإسرائيلي وفريقه الأمني إحاطة مفصلة حول الجولة الأولى من هذه المحادثات".

ونشر السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل ليتر، صورة من اللقاء وعلق قائلا إن "العمل بدأ بالفعل خلال الساعة الأولى من وصول رئيس الوزراء إلى واشنطن"، معربا عن سروره بلقاء ويتكوف وكوشنر لمناقشة التطورات الإقليمية، في إشارة إلى الأهمية التي توليها تل أبيب لمسار التفاوض مع إيران قبيل اللقاء الحاسم بين نتنياهو وترامب.

ووصل نتنياهو والوفد المرافق له إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أمريكية- إيرانية حول الملف النووي، ومن المتوقع أن تتركز محادثات نتنياهو مع ترامب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
ترامب: إيران تريد صفقة معنا "دون سلاح نووي أو صواريخ"
أمس, 22:23 GMT
وأوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن نتنياهو يعتزم بحث خيارات عسكرية محتملة ضد إيران مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن، تحسبا لفشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

وأشارت إلى أن نتنياهو سيعرض على ترامب معلومات استخباراتية جديدة بشأن القدرات العسكرية الإيرانية وخاصة برنامج الصواريخ الباليستية.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة: "سنناقش خلال هذه الزيارة مجموعة من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن بالطبع أولاً وقبل كل شيء المفاوضات مع إيران"، مضيفاً: "سأعرض على الرئيس وجهات نظرنا بشأن المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها هذه المفاوضات، هذه المبادئ مهمة ليس فقط لإسرائيل، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن".
وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، من ما وصفه بالدور التخريبي الإسرائيلي في مسار المفاوضات النووية، داعيا الأمريكيين إلى التحلي باليقظة وعدم السماح لنتنياهو بالتأثير على إطار هذه المباحثات.
الخارجية الإيرانية تكشف عن إعداد مقترح صفقة مع الولايات المتحدة
إعلام: واشنطن تعتزم طرح مقترح على حماس لمطالبتها بتسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل
