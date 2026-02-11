https://sarabic.ae/20260211/نتنياهو-يعقد-محادثات-في-واشنطن-تتناول-ملف-المفاوضات-مع-إيران-1110237297.html
نتنياهو يعقد محادثات في واشنطن حول ملف المفاوضات مع إيران
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس": "التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وناقش رئيس الوزراء وويتكوف وكوشنر القضايا الإقليمية، وقدموا تحديثا عن الجولة الأولى من المفاوضات التي أجروها مع إيران يوم الجمعة الماضي".ونشر السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل ليتر، صورة من اللقاء وعلق قائلا إن "العمل بدأ بالفعل خلال الساعة الأولى من وصول رئيس الوزراء إلى واشنطن"، معربا عن سروره بلقاء ويتكوف وكوشنر لمناقشة التطورات الإقليمية، في إشارة إلى الأهمية التي توليها تل أبيب لمسار التفاوض مع إيران قبيل اللقاء الحاسم بين نتنياهو وترامب.وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أمريكية- إيرانية حول الملف النووي، ومن المتوقع أن تتركز محادثات نتنياهو مع ترامب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.وأوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن نتنياهو يعتزم بحث خيارات عسكرية محتملة ضد إيران مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن، تحسبا لفشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية.وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة: "سنناقش خلال هذه الزيارة مجموعة من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن بالطبع أولاً وقبل كل شيء المفاوضات مع إيران"، مضيفاً: "سأعرض على الرئيس وجهات نظرنا بشأن المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها هذه المفاوضات، هذه المبادئ مهمة ليس فقط لإسرائيل، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن".وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، من ما وصفه بالدور التخريبي الإسرائيلي في مسار المفاوضات النووية، داعيا الأمريكيين إلى التحلي باليقظة وعدم السماح لنتنياهو بالتأثير على إطار هذه المباحثات.الخارجية الإيرانية تكشف عن إعداد مقترح صفقة مع الولايات المتحدةإعلام: واشنطن تعتزم طرح مقترح على حماس لمطالبتها بتسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل
05:05 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 11.02.2026)
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس": "التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وناقش رئيس الوزراء وويتكوف وكوشنر القضايا الإقليمية، وقدموا تحديثا عن الجولة الأولى من المفاوضات التي أجروها مع إيران يوم الجمعة الماضي".
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن دوائر مقربة من نتنياهو قولهم: "تناول الاجتماع الذي عقد في دار الضيافة الرئاسية "بلير هاوس" في واشنطن، آخر المستجدات في جولة المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي شارك فيها ويتكوف وكوشنر قبل أيام، حيث قدما لرئيس الوزراء الإسرائيلي وفريقه الأمني إحاطة مفصلة حول الجولة الأولى من هذه المحادثات".
ونشر السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل ليتر، صورة من اللقاء وعلق قائلا إن "العمل بدأ بالفعل خلال الساعة الأولى من وصول رئيس الوزراء إلى واشنطن"، معربا عن سروره بلقاء ويتكوف وكوشنر لمناقشة التطورات الإقليمية، في إشارة إلى الأهمية التي توليها تل أبيب لمسار التفاوض مع إيران قبيل اللقاء الحاسم بين نتنياهو وترامب.
ووصل نتنياهو والوفد المرافق له إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أمريكية- إيرانية حول الملف النووي، ومن المتوقع أن تتركز محادثات نتنياهو مع ترامب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.
وأوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن نتنياهو يعتزم بحث خيارات عسكرية محتملة ضد إيران مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن، تحسبا لفشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
وأشارت إلى أن نتنياهو سيعرض على ترامب معلومات استخباراتية جديدة بشأن القدرات العسكرية الإيرانية وخاصة برنامج الصواريخ الباليستية.
وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة: "سنناقش خلال هذه الزيارة مجموعة من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن بالطبع أولاً وقبل كل شيء المفاوضات مع إيران"، مضيفاً: "سأعرض على الرئيس وجهات نظرنا بشأن المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها هذه المفاوضات، هذه المبادئ مهمة ليس فقط لإسرائيل، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن".
وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، من ما وصفه بالدور التخريبي الإسرائيلي في مسار المفاوضات النووية، داعيا الأمريكيين إلى التحلي باليقظة وعدم السماح لنتنياهو بالتأثير على إطار هذه المباحثات.