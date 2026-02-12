استطلاع رأي: الأوروبيون لا يعتبرون الولايات المتحدة حليفا موثوقا به

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
17:03 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/استطلاع-رأي-الأوروبيون-لا-يعتبرون-الولايات-المتحدة-حليفا-موثوقا-به-1110279866.html
استطلاع رأي: الأوروبيون لا يعتبرون الولايات المتحدة حليفا موثوقا به
استطلاع رأي: الأوروبيون لا يعتبرون الولايات المتحدة حليفا موثوقا به
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "ببليك فيرست"، أن نسبة كبيرة من السكان في كندا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، لا يعتبرون الولايات المتحدة "حليفًا موثوقًا به". 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T08:00+0000
2026-02-12T08:00+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101858/76/1018587619_0:24:2049:1176_1920x0_80_0_0_fc993c891ae95aa6aee841fdb38b7b24.jpg
وبحسب استطلاع الرأي، فإن 57% من الكنديين، و50% من الألمانيين، و44% من الفرنسيين، و39% من البريطانيين، لا يعتبرون واشنطن حليفًا موثوقًا به، إذ يعتقد الحلفاء الرئيسيون في الناتو أن الولايات المتحدة لم تعد تساعد في "ردع الأعداء".تجدر الإشارة إلى أن أكبر نسبة من الأشخاص الذين يقيّمون بشكل إيجابي صفات الشراكة مع الولايات المتحدة موجودة في المملكة المتحدة وهي 35%.كما أفادت صحيفة أمريكية، أنه تم تسجيل زيادة ملحوظة في التصورات السلبية للولايات المتحدة، كحليف خلال العام الماضي.ووفقا لها، فإن سمعة الولايات المتحدة، المتدهورة، "تثير تساؤلات جديدة حول استقرار النظام العالمي، الذي دام عقودا وقوة البلاد على المسرح العالمي".كالاس: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى سياسة أمنية جديدة في القطب الشمالياستطلاع للرأي: نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للصراع في بلادهم
https://sarabic.ae/20251109/استطلاع-رأي-أكثر-من-نصف-البريطانيين-يطالبون-ستارمر-ووزيرة-خزانته-بالاستقالة-1106891965.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101858/76/1018587619_224:0:1823:1199_1920x0_80_0_0_e80c33814c65622796e3f6776ba707bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

استطلاع رأي: الأوروبيون لا يعتبرون الولايات المتحدة حليفا موثوقا به

08:00 GMT 12.02.2026
© flickr.com / USAFE الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© flickr.com / USAFE
تابعنا عبر
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "ببليك فيرست"، أن نسبة كبيرة من السكان في كندا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، لا يعتبرون الولايات المتحدة "حليفًا موثوقًا به".
وبحسب استطلاع الرأي، فإن 57% من الكنديين، و50% من الألمانيين، و44% من الفرنسيين، و39% من البريطانيين، لا يعتبرون واشنطن حليفًا موثوقًا به، إذ يعتقد الحلفاء الرئيسيون في الناتو أن الولايات المتحدة لم تعد تساعد في "ردع الأعداء".

وأشار إلى أن نسبة الأشخاص الذين وصفوا الولايات المتحدة بأنها حليف غير موثوق به، أكثر من ضعف نسبة أولئك الذين وصفوها بالموثوقية.

تجدر الإشارة إلى أن أكبر نسبة من الأشخاص الذين يقيّمون بشكل إيجابي صفات الشراكة مع الولايات المتحدة موجودة في المملكة المتحدة وهي 35%.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
استطلاع رأي: أكثر من نصف البريطانيين يطالبون ستارمر ووزيرة خزانته بالاستقالة
9 نوفمبر 2025, 00:50 GMT
كما أفادت صحيفة أمريكية، أنه تم تسجيل زيادة ملحوظة في التصورات السلبية للولايات المتحدة، كحليف خلال العام الماضي.
ووفقا لها، فإن سمعة الولايات المتحدة، المتدهورة، "تثير تساؤلات جديدة حول استقرار النظام العالمي، الذي دام عقودا وقوة البلاد على المسرح العالمي".
كالاس: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى سياسة أمنية جديدة في القطب الشمالي
استطلاع للرأي: نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للصراع في بلادهم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала