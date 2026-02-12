https://sarabic.ae/20260212/الأمم-المتحدة-تكشف-عن-5-محاولات-اغتيال-طالت-الشرع-ووزيرين-في-الحكومة-السورية-1110276417.html

الأمم المتحدة تكشف عن 5 محاولات اغتيال طالت الشرع ووزيرين في الحكومة السورية

الأمم المتحدة تكشف عن 5 محاولات اغتيال طالت الشرع ووزيرين في الحكومة السورية

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير أصدره يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزيري الداخلية والخارجية في... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-12T05:33+0000

2026-02-12T05:33+0000

2026-02-12T05:33+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101038147_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0a58e10e6f511d9e01050801d8a05bf8.jpg

وقال غوتيريش في التقرير: "الشرع استهدف في شمال حلب، أكثر محافظات البلاد سكانا، وجنوب درعا من قبل مجموعة تعرف باسم "سرايا أنصار السنة"، التي يعتقد أنها واجهة لتنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)".واعتبر التقرير أن "محاولات الاغتيال هذه تشكل دليلًا إضافيًا على أن التنظيم المتطرف (داعش) لا يزال عازمًا على تقويض الحكومة السورية الجديدة ويستغل بنشاط الفراغات الأمنية في سوريا".يذكر أن الحكومة السورية الانتقالية، كانت انضمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى التحالف الدولي الذي تشكل قبل سنوات لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سبق أن سيطر على جزء كبير من سوريا والعراق عام 2014.والشهر الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، إنه "لدى واشنطن مخاوف بشأن سلامة الرئيس الشرع".وذكر براك وقتها، في حوار مع موقع "المونيتور"، أن "جهود الشرع لتعزيز الحكم الشامل والتواصل مع الغرب قد تجعله هدفًا للاغتيال من قبل المتشددين الساخطين".المبعوث الأمريكي إلى سوريا: الشرع قد يكون هدفا "لعملية اغتيال"العراق يحسم الجدل بشأن تسليم عناصر "داعش"أردوغان للشرع: تركيا تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي السورية

https://sarabic.ae/20260205/أحمد-الشرع-أهل-الشر-حاولوا-طمس-هوية-دمشق-وهدم-منارتها-1110033911.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي