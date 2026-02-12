الأمم المتحدة تكشف عن 5 محاولات اغتيال طالت الشرع ووزيرين في الحكومة السورية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
17:03 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/الأمم-المتحدة-تكشف-عن-5-محاولات-اغتيال-طالت-الشرع-ووزيرين-في-الحكومة-السورية-1110276417.html
الأمم المتحدة تكشف عن 5 محاولات اغتيال طالت الشرع ووزيرين في الحكومة السورية
الأمم المتحدة تكشف عن 5 محاولات اغتيال طالت الشرع ووزيرين في الحكومة السورية
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير أصدره يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزيري الداخلية والخارجية في... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T05:33+0000
2026-02-12T05:33+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101038147_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0a58e10e6f511d9e01050801d8a05bf8.jpg
وقال غوتيريش في التقرير: "الشرع استهدف في شمال حلب، أكثر محافظات البلاد سكانا، وجنوب درعا من قبل مجموعة تعرف باسم "سرايا أنصار السنة"، التي يعتقد أنها واجهة لتنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)".واعتبر التقرير أن "محاولات الاغتيال هذه تشكل دليلًا إضافيًا على أن التنظيم المتطرف (داعش) لا يزال عازمًا على تقويض الحكومة السورية الجديدة ويستغل بنشاط الفراغات الأمنية في سوريا".يذكر أن الحكومة السورية الانتقالية، كانت انضمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى التحالف الدولي الذي تشكل قبل سنوات لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سبق أن سيطر على جزء كبير من سوريا والعراق عام 2014.والشهر الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، إنه "لدى واشنطن مخاوف بشأن سلامة الرئيس الشرع".وذكر براك وقتها، في حوار مع موقع "المونيتور"، أن "جهود الشرع لتعزيز الحكم الشامل والتواصل مع الغرب قد تجعله هدفًا للاغتيال من قبل المتشددين الساخطين".المبعوث الأمريكي إلى سوريا: الشرع قد يكون هدفا "لعملية اغتيال"العراق يحسم الجدل بشأن تسليم عناصر "داعش"أردوغان للشرع: تركيا تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي السورية
https://sarabic.ae/20260205/أحمد-الشرع-أهل-الشر-حاولوا-طمس-هوية-دمشق-وهدم-منارتها-1110033911.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101038147_165:0:1225:795_1920x0_80_0_0_e669bb933aaf5e1050b0c97206d35c83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الأمم المتحدة تكشف عن 5 محاولات اغتيال طالت الشرع ووزيرين في الحكومة السورية

05:33 GMT 12.02.2026
© Photo / SANA الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Photo / SANA
تابعنا عبر
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير أصدره يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزيري الداخلية والخارجية في حكومته، "كانوا أهدافًا لـ5 محاولات اغتيال، خلال العام الماضي"، على حد قوله.
وقال غوتيريش في التقرير: "الشرع استهدف في شمال حلب، أكثر محافظات البلاد سكانا، وجنوب درعا من قبل مجموعة تعرف باسم "سرايا أنصار السنة"، التي يعتقد أنها واجهة لتنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)".

وأصدر التقرير، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، دون ذكر تواريخ أو تفاصيل المحاولات ضد الشرع، وهو الهدف الرئيسي، أو وزير الداخلية أنس حسن خطاب، أو الخارجية أسعد الشيباني.

واعتبر التقرير أن "محاولات الاغتيال هذه تشكل دليلًا إضافيًا على أن التنظيم المتطرف (داعش) لا يزال عازمًا على تقويض الحكومة السورية الجديدة ويستغل بنشاط الفراغات الأمنية في سوريا".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، نفى في بداية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، الأخبار المتداولة بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات.

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
أحمد الشرع: أهل الشر حاولوا طمس هوية دمشق وهدم منارتها
5 فبراير, 19:10 GMT
يذكر أن الحكومة السورية الانتقالية، كانت انضمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى التحالف الدولي الذي تشكل قبل سنوات لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سبق أن سيطر على جزء كبير من سوريا والعراق عام 2014.

فيما حذر خبراء الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أن التنظيم لا يزال يعمل في بعض أنحاء البلاد، مستهدفًا بشكل أساسي قوات الأمن، خصوصًا في الشمال والشمال الشرقي.

والشهر الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، إنه "لدى واشنطن مخاوف بشأن سلامة الرئيس الشرع".
وذكر براك وقتها، في حوار مع موقع "المونيتور"، أن "جهود الشرع لتعزيز الحكم الشامل والتواصل مع الغرب قد تجعله هدفًا للاغتيال من قبل المتشددين الساخطين".
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: الشرع قد يكون هدفا "لعملية اغتيال"
العراق يحسم الجدل بشأن تسليم عناصر "داعش"
أردوغان للشرع: تركيا تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي السورية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала