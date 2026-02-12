https://sarabic.ae/20260212/الأمم-المتحدة-تكشف-عن-5-محاولات-اغتيال-طالت-الشرع-ووزيرين-في-الحكومة-السورية-1110276417.html
الأمم المتحدة تكشف عن 5 محاولات اغتيال طالت الشرع ووزيرين في الحكومة السورية
سبوتنيك عربي
2026-02-12T05:33+0000
2026-02-12T05:33+0000
2026-02-12T05:33+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101038147_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0a58e10e6f511d9e01050801d8a05bf8.jpg
وقال غوتيريش في التقرير: "الشرع استهدف في شمال حلب، أكثر محافظات البلاد سكانا، وجنوب درعا من قبل مجموعة تعرف باسم "سرايا أنصار السنة"، التي يعتقد أنها واجهة لتنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)".واعتبر التقرير أن "محاولات الاغتيال هذه تشكل دليلًا إضافيًا على أن التنظيم المتطرف (داعش) لا يزال عازمًا على تقويض الحكومة السورية الجديدة ويستغل بنشاط الفراغات الأمنية في سوريا".يذكر أن الحكومة السورية الانتقالية، كانت انضمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى التحالف الدولي الذي تشكل قبل سنوات لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سبق أن سيطر على جزء كبير من سوريا والعراق عام 2014.والشهر الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، إنه "لدى واشنطن مخاوف بشأن سلامة الرئيس الشرع".وذكر براك وقتها، في حوار مع موقع "المونيتور"، أن "جهود الشرع لتعزيز الحكم الشامل والتواصل مع الغرب قد تجعله هدفًا للاغتيال من قبل المتشددين الساخطين".المبعوث الأمريكي إلى سوريا: الشرع قد يكون هدفا "لعملية اغتيال"العراق يحسم الجدل بشأن تسليم عناصر "داعش"أردوغان للشرع: تركيا تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي السورية
https://sarabic.ae/20260205/أحمد-الشرع-أهل-الشر-حاولوا-طمس-هوية-دمشق-وهدم-منارتها-1110033911.html
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101038147_165:0:1225:795_1920x0_80_0_0_e669bb933aaf5e1050b0c97206d35c83.jpg
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير أصدره يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ووزيري الداخلية والخارجية في حكومته، "كانوا أهدافًا لـ5 محاولات اغتيال، خلال العام الماضي"، على حد قوله.
وقال غوتيريش في التقرير: "الشرع استهدف في شمال حلب، أكثر محافظات البلاد سكانا، وجنوب درعا من قبل مجموعة تعرف باسم "سرايا أنصار السنة"، التي يعتقد أنها واجهة لتنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)".
وأصدر التقرير، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، دون ذكر تواريخ أو تفاصيل المحاولات ضد الشرع، وهو الهدف الرئيسي، أو وزير الداخلية أنس حسن خطاب، أو الخارجية أسعد الشيباني.
واعتبر التقرير أن "محاولات الاغتيال هذه تشكل دليلًا إضافيًا على أن التنظيم المتطرف (داعش) لا يزال عازمًا على تقويض الحكومة السورية الجديدة ويستغل بنشاط الفراغات الأمنية في سوريا".
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، نفى في بداية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، الأخبار المتداولة بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات.
يذكر أن الحكومة السورية الانتقالية، كانت انضمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى التحالف الدولي الذي تشكل قبل سنوات لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سبق أن سيطر على جزء كبير من سوريا والعراق عام 2014.
فيما حذر خبراء الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أن التنظيم لا يزال يعمل في بعض أنحاء البلاد، مستهدفًا بشكل أساسي قوات الأمن، خصوصًا في الشمال والشمال الشرقي.
والشهر الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، إنه "لدى واشنطن مخاوف بشأن سلامة الرئيس الشرع".
وذكر براك وقتها، في حوار مع موقع "المونيتور"، أن "جهود الشرع لتعزيز الحكم الشامل والتواصل مع الغرب قد تجعله هدفًا للاغتيال من قبل المتشددين الساخطين".