الحكومة المغربية تعلن 4 أقاليم في البلاد "مناطق منكوبة" بسبب الفيضانات
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، 4 أقاليم في البلاد "مناطق منكوبة" على خلفية الفيضانات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة، نقلته وكالة الأنباء المغربية أن "رئيس الحكومة أصدر قرارًا يُعلن بموجبه الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال الشهرين الماضيين، حالة كارثة، ويصنف جماعات الأقاليم الأربعة (العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان)، الأكثر تضرراً، مناطق منكوبة".وفي 7 شباط/فبراير الجاري، لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر سيول جارفة ضربت إقليم تطوان في شمال المغرب.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة، نقلته وكالة الأنباء المغربية أن "رئيس الحكومة أصدر قرارًا يُعلن بموجبه الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال الشهرين الماضيين، حالة كارثة، ويصنف جماعات الأقاليم الأربعة (العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان)، الأكثر تضرراً، مناطق منكوبة".
وأضاف البيان: "الحكومة وضعت في هذا الصدد برنامجا للمساعدة والدعم، بميزانية توقعية تبلغ 3 مليارات درهم (نحو 328.7 مليون دولار)، تم إعداده بناء على تقييم دقيق ومعمق للوضع الميداني، وكذا على دراسة متأنية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاضطرابات الجوية".
يشار إلى أن الاضطرابات الجوية التي شهدتها المغرب تسببت في فيضانات اجتاحت أكثر من 110 آلاف هكتار، وأدت إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
وفي 7 شباط/فبراير الجاري، لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر سيول جارفة ضربت إقليم تطوان في شمال المغرب.