الحكومة المغربية تعلن 4 أقاليم في البلاد "مناطق منكوبة" بسبب الفيضانات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/الحكومة-المغربية-تعلن-4-أقاليم-في-البلاد-مناطق-منكوبة-بسبب-الفيضانات-1110301285.html
الحكومة المغربية تعلن 4 أقاليم في البلاد "مناطق منكوبة" بسبب الفيضانات
الحكومة المغربية تعلن 4 أقاليم في البلاد "مناطق منكوبة" بسبب الفيضانات
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، 4 أقاليم في البلاد "مناطق منكوبة" على خلفية الفيضانات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T18:03+0000
2026-02-12T18:03+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109847211_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_eee623ab28f62aa4b467c8eb1ee50afa.jpg
وذكر بيان لرئاسة الحكومة، نقلته وكالة الأنباء المغربية أن "رئيس الحكومة أصدر قرارًا يُعلن بموجبه الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال الشهرين الماضيين، حالة كارثة، ويصنف جماعات الأقاليم الأربعة (العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان)، الأكثر تضرراً، مناطق منكوبة".وفي 7 شباط/فبراير الجاري، لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر سيول جارفة ضربت إقليم تطوان في شمال المغرب.
https://sarabic.ae/20260207/المغرب-هزتان-أرضيتان-تضربان-إقليمي-الحسيمة-وأزيلال-وسط-نشاط-زلزالي-مستمر--1110114558.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109847211_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_c55a6acd5b2a8527239bb09a6eaff632.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

الحكومة المغربية تعلن 4 أقاليم في البلاد "مناطق منكوبة" بسبب الفيضانات

18:03 GMT 12.02.2026
© Photoفيضانات القصر الكبير- المغرب
فيضانات القصر الكبير- المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Photo
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، 4 أقاليم في البلاد "مناطق منكوبة" على خلفية الفيضانات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة، نقلته وكالة الأنباء المغربية أن "رئيس الحكومة أصدر قرارًا يُعلن بموجبه الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال الشهرين الماضيين، حالة كارثة، ويصنف جماعات الأقاليم الأربعة (العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان)، الأكثر تضرراً، مناطق منكوبة".

وأضاف البيان: "الحكومة وضعت في هذا الصدد برنامجا للمساعدة والدعم، بميزانية توقعية تبلغ 3 مليارات درهم (نحو 328.7 مليون دولار)، تم إعداده بناء على تقييم دقيق ومعمق للوضع الميداني، وكذا على دراسة متأنية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاضطرابات الجوية".

مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
المغرب.. هزتان أرضيتان تضربان إقليمي الحسيمة وأزيلال وسط نشاط زلزالي مستمر
7 فبراير, 18:04 GMT
يشار إلى أن الاضطرابات الجوية التي شهدتها المغرب تسببت في فيضانات اجتاحت أكثر من 110 آلاف هكتار، وأدت إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
وفي 7 شباط/فبراير الجاري، لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر سيول جارفة ضربت إقليم تطوان في شمال المغرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала