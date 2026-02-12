https://sarabic.ae/20260212/القوات-الروسية-تشن-هجوما-على-احتياطيات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-خاركوف--الأمن-الروسي-1110277078.html
القوات الروسية تشن هجوما على احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف- الأمن الروسي
أفاد جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية قامت بشن هجوم بواسطة أنظمتي صواريخ "إسكندر" و"تورنادو" على منطقة تمركز القوات المسلحة... 12.02.2026
وقال جهاز الأمن الروسي: "خسر العدو ما يصل إلى سرية من الأفراد بين قتيل وجريح، بالإضافة تدمير نظام إطلاق صواريخ متعدد وما يصل إلى 20 شاحنة عسكرية".وتتمركز وحدات من قوات مجموعتي "الشمال" و"الغرب" الروسيتين في هذا القطاع من الجبهة. وخلال الـ24ساعة الماضية، تكبدت القوات الأوكرانية في هذا القطاع خسائر بشرية تجاوزت 360 جنديًا، بالإضافة إلى مركبات قتالية مدرعة، و33 مركبة و6 قطع مدفعية و10 مستودعات للذخيرة والإمدادات.وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي ينجح في حل مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركوف وسومي.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أفاد جهاز الأمن الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية قامت بشن هجوم بواسطة أنظمتي صواريخ "إسكندر" و"تورنادو" على منطقة تمركز القوات المسلحة الأوكرانية الاحتياطية في مقاطعة خاركوف.
وقال جهاز الأمن الروسي: "خسر العدو ما يصل إلى سرية من الأفراد بين قتيل وجريح، بالإضافة تدمير نظام إطلاق صواريخ متعدد وما يصل إلى 20 شاحنة عسكرية".
وأضاف أن الضربة استهدفت المنطقة القريبة من بلدة بيتشينجي.
وتتمركز وحدات من قوات مجموعتي "الشمال" و"الغرب" الروسيتين في هذا القطاع من الجبهة. وخلال الـ24ساعة الماضية، تكبدت القوات الأوكرانية في هذا القطاع خسائر بشرية تجاوزت 360 جنديًا، بالإضافة إلى مركبات قتالية مدرعة، و33 مركبة و6 قطع مدفعية و10 مستودعات للذخيرة والإمدادات.
وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي ينجح في حل مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعتي خاركوف وسومي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.