ترامب: علاقاتنا بفنزويلا استنثائية والملياردير سارجنت لا يمثل الولايات المتحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: علاقاتنا بفنزويلا استنثائية والملياردير سارجنت لا يمثل الولايات المتحدة
ترامب: علاقاتنا بفنزويلا استنثائية والملياردير سارجنت لا يمثل الولايات المتحدة
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن رجل الأعمال، الملياردير، في مجال الطاقة والداعم للحزب الجمهوري، هاري سارجنت، لا يملك أي صلاحية للتصرف نيابة عن الولايات المتحدة، مضيفا أن العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا كانت "استثنائية".
وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "ليس لديه أي صلاحية، بأي شكل من الأشكال، للتصرف نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يملكها أي شخص آخر غير مُعتمد من وزارة الخارجية. ومن دون هذه الموافقة، لا يحق لأحد تمثيل بلادنا".
وأفادت وكالة "رويترز" في يناير/كانون الثاني أن سارجنت وفريقه كانوا يقدمون المشورة لإدارة ترامب بشأن كيفية تسهيل عودة بعض شركات النفط الأمريكية إلى فنزويلا، وذلك وفقا لأربعة مصادر مطلعة على الأمر.

وقال ترامب إن واشنطن "تتعامل بشكل جيد للغاية" مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، مشيدا بوزير الخارجية ماركو روبيو وممثلين أمريكيين آخرين، وقال في منشوره: "العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة كانت، على أقل تقدير، استثنائية!"، مضيفا: "لكننا نتحدث باسمنا فقط، ولا نريد أي لبس أو تحريف للحقائق".

رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
رئيسة فنزويلا بالإنابة تعلن تلقيها دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية
13:13 GMT
وصرّحت ديلسي رودريغيز، رئيسة فنزويلا المؤقتة، اليوم الخميس، بأنها "تلقت دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ويجري النظر في تلبية الدعوة"، وأشارت إلى أن "نيكولاس مادورو، المحتجز لدى الولايات المتحدة حاليا في أعقاب عملية عسكرية أمريكية على فنزويلا، في يناير/كانون الثاني الفائت، لا يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله، وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدًا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع". وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".
ترامب يعلن احتجاز مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا
ترامب: الولايات المتحدة وفنزويلا تمتلكان 68 % من نفط العالم
روسيا تؤكد استمرار دعمها لفنزويلا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
