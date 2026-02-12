https://sarabic.ae/20260212/ترامب-علاقاتنا-بفنزويلا-استنثائية-والملياردير-سارجنت-لا-يمثل-الولايات-المتحدة-1110300296.html

ترامب: علاقاتنا بفنزويلا استنثائية والملياردير سارجنت لا يمثل الولايات المتحدة

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن رجل الأعمال، الملياردير، في مجال الطاقة والداعم للحزب الجمهوري، هاري سارجنت، لا يملك أي صلاحية للتصرف... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "ليس لديه أي صلاحية، بأي شكل من الأشكال، للتصرف نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يملكها أي شخص آخر غير مُعتمد من وزارة الخارجية. ومن دون هذه الموافقة، لا يحق لأحد تمثيل بلادنا".وأفادت وكالة "رويترز" في يناير/كانون الثاني أن سارجنت وفريقه كانوا يقدمون المشورة لإدارة ترامب بشأن كيفية تسهيل عودة بعض شركات النفط الأمريكية إلى فنزويلا، وذلك وفقا لأربعة مصادر مطلعة على الأمر.وصرّحت ديلسي رودريغيز، رئيسة فنزويلا المؤقتة، اليوم الخميس، بأنها "تلقت دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ويجري النظر في تلبية الدعوة"، وأشارت إلى أن "نيكولاس مادورو، المحتجز لدى الولايات المتحدة حاليا في أعقاب عملية عسكرية أمريكية على فنزويلا، في يناير/كانون الثاني الفائت، لا يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع". وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".ترامب يعلن احتجاز مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلاترامب: الولايات المتحدة وفنزويلا تمتلكان 68 % من نفط العالمروسيا تؤكد استمرار دعمها لفنزويلا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

