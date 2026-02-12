https://sarabic.ae/20260212/ترامب-علاقاتنا-بفنزويلا-استنثائية-والملياردير-سارجنت-لا-يمثل-الولايات-المتحدة-1110300296.html
ترامب: علاقاتنا بفنزويلا استنثائية والملياردير سارجنت لا يمثل الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110033411_0:0:1650:929_1920x0_80_0_0_289dc87c929fc1860e9548674054c072.jpg
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن رجل الأعمال، الملياردير، في مجال الطاقة والداعم للحزب الجمهوري، هاري سارجنت، لا يملك أي صلاحية للتصرف نيابة عن الولايات المتحدة، مضيفا أن العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا كانت "استثنائية".
وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "ليس لديه أي صلاحية، بأي شكل من الأشكال، للتصرف نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يملكها أي شخص آخر غير مُعتمد من وزارة الخارجية. ومن دون هذه الموافقة، لا يحق لأحد تمثيل بلادنا".
وأفادت وكالة "رويترز" في يناير/كانون الثاني أن سارجنت وفريقه كانوا يقدمون المشورة لإدارة ترامب بشأن كيفية تسهيل عودة بعض شركات النفط الأمريكية إلى فنزويلا، وذلك وفقا لأربعة مصادر مطلعة على الأمر.
وقال ترامب إن واشنطن "تتعامل بشكل جيد للغاية" مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، مشيدا بوزير الخارجية ماركو روبيو وممثلين أمريكيين آخرين، وقال في منشوره: "العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة كانت، على أقل تقدير، استثنائية!"، مضيفا: "لكننا نتحدث باسمنا فقط، ولا نريد أي لبس أو تحريف للحقائق".
وصرّحت ديلسي رودريغيز، رئيسة فنزويلا المؤقتة، اليوم الخميس، بأنها "تلقت دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ويجري النظر في تلبية الدعوة"، وأشارت إلى أن "نيكولاس مادورو، المحتجز لدى الولايات المتحدة حاليا في أعقاب عملية عسكرية أمريكية على فنزويلا، في يناير/كانون الثاني الفائت، لا يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله، وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدًا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع". وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".