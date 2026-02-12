عربي
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
رئيس وزراء بلجيكا: الصناعة الأوروبية معرضة لخطر "الانهيار"
رئيس وزراء بلجيكا: الصناعة الأوروبية معرضة لخطر "الانهيار"
رئيس وزراء بلجيكا: الصناعة الأوروبية معرضة لخطر "الانهيار"
سبوتنيك عربي
حذّر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، من أن "الصناعة الأوروبية مهددة بالانهيار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك في ظل العقوبات المفروضة على روسيا". 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T11:52+0000
2026-02-12T11:52+0000
وقال دي ويفر إن "الصناعة الأوروبية تمرّ بأزمة خطيرة، والقطاعات التي تعتمد على تكاليف الطاقة مهددة بالانهيار التام. لقد فقدنا بالفعل 10% من طاقة هذه الصناعة في أوروبا، ولا يزال الجميع يعلنون عن المزيد من عمليات الإغلاق".وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إلى اتفاق أولي بشأن التخلي عن استيراد الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، في إطار خطط الاتحاد لـ"إنهاء الاعتماد" على موارد الطاقة الروسية.وتنص اللائحة على "حظر تدريجي" لاستيراد كل من الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، بحيث يبدأ الحظر الكامل على الغاز المُسال نهاية عام 2026، فيما سيدخل حظر الغاز عبر الأنابيب حيّز التنفيذ في خريف عام 2027.الكرملين: نهج بعض الأوروبيين في قطع جميع الاتصالات مع روسيا يعتبر "قصر نظر سياسي"مستشار رئاسي أوكراني سابق: رفض زيلينسكي الاجتماع في موسكو يحرم كييف من فرصة السلام
رئيس وزراء بلجيكا: الصناعة الأوروبية معرضة لخطر "الانهيار"

11:52 GMT 12.02.2026
حذّر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، من أن "الصناعة الأوروبية مهددة بالانهيار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك في ظل العقوبات المفروضة على روسيا".
وقال دي ويفر إن "الصناعة الأوروبية تمرّ بأزمة خطيرة، والقطاعات التي تعتمد على تكاليف الطاقة مهددة بالانهيار التام. لقد فقدنا بالفعل 10% من طاقة هذه الصناعة في أوروبا، ولا يزال الجميع يعلنون عن المزيد من عمليات الإغلاق".

ووفقًا لتقرير صادر عن المجلس الأوروبي للصناعات الكيميائية، فإن "أوروبا فقدت 9% من إجمالي طاقتها الإنتاجية للمواد الكيميائية بين عامي 2022 و2025. وأثّر إغلاق المصانع على جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك الدول الرئيسية المصنّعة للمواد الكيميائية، وكانت ألمانيا الأكثر تضررًا من حيث الطاقة الإنتاجية".

وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إلى اتفاق أولي بشأن التخلي عن استيراد الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، في إطار خطط الاتحاد لـ"إنهاء الاعتماد" على موارد الطاقة الروسية.

وجاء في بيان نُشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي: "توصلت رئاسة المجلس وممثلو البرلمان الأوروبي إلى اتفاق أولي بشأن لائحة تنص على وقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي".

وتنص اللائحة على "حظر تدريجي" لاستيراد كل من الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، بحيث يبدأ الحظر الكامل على الغاز المُسال نهاية عام 2026، فيما سيدخل حظر الغاز عبر الأنابيب حيّز التنفيذ في خريف عام 2027.
الكرملين: نهج بعض الأوروبيين في قطع جميع الاتصالات مع روسيا يعتبر "قصر نظر سياسي"
مستشار رئاسي أوكراني سابق: رفض زيلينسكي الاجتماع في موسكو يحرم كييف من فرصة السلام
