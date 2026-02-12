سوريا والأردن توقعان اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/سوريا-والأردن-توقعان-اتفاقية-لتنظيم-خدمات-النقل-الجوي--1110295202.html
سوريا والأردن توقعان اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي
سوريا والأردن توقعان اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي
سبوتنيك عربي
وقّعت سوريا والأردن، اتفاقية لخدمات النقل الجوي، تعد تحديثا للاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 1976، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T13:59+0000
2026-02-12T13:59+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
النقل الجوي
تعاون
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1c/1089275122_0:8:1248:709_1920x0_80_0_0_cc5465cb8cbbe643585c590b92c564c8.jpg
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري: "يأتي تحديث هذه الاتفاقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في قطاع النقل الجوي من خلال اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة، بما يعزز التنافسية، ويوفر خيارات أوسع للمسافرين، كما يتيح المجال أمام عدد أكبر من مؤسسات النقل الجوي للعمل بين البلدين"، حسب ما أوردت وكالة "سانا".من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، ضيف الله الفرجات، أن "هذا التعاون بين البلدين ليس مجرد بروتوكول رسمي، بل هو تجسيد لعمق العلاقات التاريخية الأخوية".وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، أعلن في اَب/ أغسطس الماضي عن خطة شاملة لتطوير قطاع الطيران في سوريا تمتد حتى عام 2030، وتشمل توسيع الطاقة التشغيلية للمطارات الحالية لتتجاوز 5 ملايين مسافر سنويا، وزيادة في أعداد الطائرات ضمن خطة تدريجية
https://sarabic.ae/20260126/سوريا-والأردن-يوقعان-اتفاقية-جديدة-لتعزيز-استقرار-منظومة-الكهرباء-السورية-1109657411.html
https://sarabic.ae/20260203/سوريا-تحبط-تهريب-كمية-ضخمة-من-المخدرات-إلى-الأردن-تشمل-مسيرة-وقذائف-هاون-1109951608.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1c/1089275122_147:0:1100:715_1920x0_80_0_0_b4eb8a47288343bfc907a59b62784f20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, النقل الجوي, تعاون, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, النقل الجوي, تعاون, العالم العربي

سوريا والأردن توقعان اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي

13:59 GMT 12.02.2026
© Sputnik . NOUR MOLHEM(السورية للطيران) تحلق من مطار دمشق إلى السعودية للمرة الأولى منذ 12 عاما
(السورية للطيران) تحلق من مطار دمشق إلى السعودية للمرة الأولى منذ 12 عاما - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Sputnik . NOUR MOLHEM
تابعنا عبر
وقّعت سوريا والأردن، اتفاقية لخدمات النقل الجوي، تعد تحديثا للاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 1976، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، ودعم تطوير حركة الطيران بين البلدين.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري: "يأتي تحديث هذه الاتفاقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في قطاع النقل الجوي من خلال اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة، بما يعزز التنافسية، ويوفر خيارات أوسع للمسافرين، كما يتيح المجال أمام عدد أكبر من مؤسسات النقل الجوي للعمل بين البلدين"، حسب ما أوردت وكالة "سانا".
وأوضح الحصري أنه "تم إضافة مادة قانونية تنظم ترتيبات الرمز المشترك، بما يسهم في توسيع شبكات الربط الجوي وتعزيز التكامل بين الناقلات الجوية، وتحديد المسؤوليات بين مركزي مراقبة المنطقة في عمان ودمشق".
عامل سوري يعمل محطة حمص السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
سوريا والأردن يوقعان اتفاقية جديدة لتعزيز استقرار منظومة الكهرباء السورية
26 يناير, 14:04 GMT
وأشار الحصري إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى معايير السلامة الدولية، وتسهيل انسيابية الحركة الجوية عبر الأجواء المشتركة، انسجاما مع مبادئ معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي".
من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، ضيف الله الفرجات، أن "هذا التعاون بين البلدين ليس مجرد بروتوكول رسمي، بل هو تجسيد لعمق العلاقات التاريخية الأخوية".
ضبط شحنة كبتاغون ضخمة قرب الحدود الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
سوريا تحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات إلى الأردن تشمل مسيرة وقذائف هاون
3 فبراير, 15:36 GMT
ونقلت وكالة "بترا" عن الفرجات قوله: "يعد قطاع الطيران، "شريان الحياة" للنمو الاقتصادي والتجاري، وستنعكس التسهيلات الجديدة إيجابيا على قطاعي المسافرين والشحن الجوي، عبر تقديم أسعار تنافسية وخدمات متطورة".
وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، أعلن في اَب/ أغسطس الماضي عن خطة شاملة لتطوير قطاع الطيران في سوريا تمتد حتى عام 2030، وتشمل توسيع الطاقة التشغيلية للمطارات الحالية لتتجاوز 5 ملايين مسافر سنويا، وزيادة في أعداد الطائرات ضمن خطة تدريجية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала