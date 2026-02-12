https://sarabic.ae/20260212/سوريا-والأردن-توقعان-اتفاقية-لتنظيم-خدمات-النقل-الجوي--1110295202.html
سوريا والأردن توقعان اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي
وقّعت سوريا والأردن، اتفاقية لخدمات النقل الجوي، تعد تحديثا للاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 1976، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T13:59+0000
2026-02-12T13:59+0000
2026-02-12T13:59+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
النقل الجوي
تعاون
العالم العربي
وقّعت سوريا والأردن، اتفاقية لخدمات النقل الجوي، تعد تحديثا للاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 1976، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، ودعم تطوير حركة الطيران بين البلدين.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري: "يأتي تحديث هذه الاتفاقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في قطاع النقل الجوي من خلال اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة، بما يعزز التنافسية، ويوفر خيارات أوسع للمسافرين، كما يتيح المجال أمام عدد أكبر من مؤسسات النقل الجوي للعمل بين البلدين"، حسب ما أوردت وكالة "سانا".
وأوضح الحصري أنه "تم إضافة مادة قانونية تنظم ترتيبات الرمز المشترك، بما يسهم في توسيع شبكات الربط الجوي وتعزيز التكامل بين الناقلات الجوية، وتحديد المسؤوليات بين مركزي مراقبة المنطقة في عمان ودمشق".
وأشار الحصري إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى معايير السلامة الدولية، وتسهيل انسيابية الحركة الجوية عبر الأجواء المشتركة، انسجاما مع مبادئ معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي".
من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، ضيف الله الفرجات، أن "هذا التعاون بين البلدين ليس مجرد بروتوكول رسمي
، بل هو تجسيد لعمق العلاقات التاريخية الأخوية".
ونقلت وكالة "بترا" عن الفرجات قوله: "يعد قطاع الطيران، "شريان الحياة" للنمو الاقتصادي والتجاري، وستنعكس التسهيلات الجديدة إيجابيا على قطاعي المسافرين والشحن الجوي، عبر تقديم أسعار تنافسية وخدمات متطورة".
وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، أعلن في اَب/ أغسطس الماضي عن خطة شاملة لتطوير قطاع الطيران في سوريا
تمتد حتى عام 2030، وتشمل توسيع الطاقة التشغيلية للمطارات الحالية لتتجاوز 5 ملايين مسافر سنويا، وزيادة في أعداد الطائرات ضمن خطة تدريجية