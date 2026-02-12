https://sarabic.ae/20260212/فيدان-إيران-وأمريكا-تبديان-مرونة-للتوصل-لاتفاق-نووي-1110277618.html
فيدان: إيران وأمريكا تبديان مرونة للتوصل لاتفاق نووي
فيدان: إيران وأمريكا تبديان مرونة للتوصل لاتفاق نووي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، بأن إيران والولايات المتحدة الأمريكية، "تبديان استعدادًا للتوصل لحل وسط من أجل إبرام اتفاق نووي"، وفق... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T06:23+0000
2026-02-12T06:23+0000
2026-02-12T06:24+0000
أخبار تركيا اليوم
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg
ونقلت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، عن هاكان فيدان، تحذيره من أن "توسيع نطاق المفاوضات ليشمل برنامج طهران للصواريخ البالستية سيؤدي فقط إلى حرب أخرى".وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "إبداء الأمريكيين الاستعداد للتسامح مع تخصيب إيران لليورانيوم، ضمن حدود واضحة، أمر إيجابي".وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".
https://sarabic.ae/20260212/عراقجي-نسعى-لدبلوماسية-عادلة-ومتوازنة-بشأن-البرنامج-النووي-1110274345.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_62734c2d9a2db8359cf024312f810171.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم, الأخبار
فيدان: إيران وأمريكا تبديان مرونة للتوصل لاتفاق نووي
06:23 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 06:24 GMT 12.02.2026)
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، بأن إيران والولايات المتحدة الأمريكية، "تبديان استعدادًا للتوصل لحل وسط من أجل إبرام اتفاق نووي"، وفق تعبيره.
ونقلت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، عن هاكان فيدان، تحذيره من أن "توسيع نطاق المفاوضات ليشمل برنامج طهران للصواريخ البالستية سيؤدي فقط إلى حرب أخرى".
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "إبداء الأمريكيين الاستعداد للتسامح مع تخصيب إيران لليورانيوم، ضمن حدود واضحة، أمر إيجابي".
وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".
وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون
)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".