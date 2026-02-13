https://sarabic.ae/20260213/الرئيس-الإسرائيلي-ردا-على-ترامب-لم-أتخذ-قرارا-بعد-بشأن-العفو-عن-نتنياهو-1110311762.html

الرئيس الإسرائيلي ردا على ترامب: لن أخضع لضغوطات خارجية بشأن العفو عن نتنياهو

وأكد مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان، رداً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "فقط بعد استكمال هذه العملية سيقوم الرئيس بدراسة الطلب وفقًا للقانون، ولمصلحة الدولة، ووفق ضميره، ومن دون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع".وأوضح البيان أن الرئيس الإسرائيلي "يُقدّر الرئيس الأمريكي على مساهمته الكبيرة في دولة إسرائيل وأمنها"، مشددًا في الوقت نفسه على أن "إسرائيل دولة ذات سيادة يحكمها القانون".وأضاف مكتب الرئيس: "على خلاف الانطباع الذي خلقته تصريحات الرئيس ترامب، فإن الرئيس هرتسوج لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الشأن".وفي وقت سابق، الخميس، قال ترامب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يحصل على عفو من تهم الفساد التي يواجهها، واعتبر أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج "يجب أن يخجل من نفسه" لعدم إصدار ذلك القرار.ورأى ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، أن نتنياهو "أبلى بلاءً عظيمًا في زمن الحرب، وإن على الشعب الإسرائيلي أن يجعل هرتسوج يخجل لعدم إصدار العفو عنه"، مضيفًا: "من المخزي ألا يصدر عفواً عنه. كان عليه أن يصدره"، بحسب تعبيره.ويواجه نتنياهو، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2009، اتهامات في 3 قضايا فساد. وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة.والتقى نتنياهو ترامب في واشنطن، الأربعاء، في سابع لقاء بينهما منذ عودة الرئيس الأمريكي للمنصب العام الماضي، وهدف اللقاء لإجراء محادثات حول التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي وصواريخها الباليستية.وطالب ترامب الرئيس الإسرائيلي علنًا بالعفو عن نتنياهو عدة مرات، وقال في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي إن هرتسوج أبلغه أن العفو في الطريق، لكن مكتب الأخير سارع لنفي ذلك.

