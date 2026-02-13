عربي
الرئيس الإسرائيلي ردا على ترامب: لم أتخذ قرارا بعد بشأن العفو عن نتنياهو
الرئيس الإسرائيلي ردا على ترامب: لن أخضع لضغوطات خارجية بشأن العفو عن نتنياهو
الرئيس الإسرائيلي ردا على ترامب: لن أخضع لضغوطات خارجية بشأن العفو عن نتنياهو
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإسرائيلي، الخميس، إن طلب رئيس الوزراء يخضع حاليًا، ووفق الإجراءات المعمول بها، للمراجعة في وزارة العدل للحصول على رأي قانوني، مشيرا إلى أنه لن...
2026-02-13T00:44+0000
2026-02-13T00:48+0000
ترامب
الرئيس الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bcb6c0e263614bc93f74534a5b02de05.jpg
وأكد مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان، رداً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "فقط بعد استكمال هذه العملية سيقوم الرئيس بدراسة الطلب وفقًا للقانون، ولمصلحة الدولة، ووفق ضميره، ومن دون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع".وأوضح البيان أن الرئيس الإسرائيلي "يُقدّر الرئيس الأمريكي على مساهمته الكبيرة في دولة إسرائيل وأمنها"، مشددًا في الوقت نفسه على أن "إسرائيل دولة ذات سيادة يحكمها القانون".وأضاف مكتب الرئيس: "على خلاف الانطباع الذي خلقته تصريحات الرئيس ترامب، فإن الرئيس هرتسوج لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الشأن".وفي وقت سابق، الخميس، قال ترامب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يحصل على عفو من تهم الفساد التي يواجهها، واعتبر أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج "يجب أن يخجل من نفسه" لعدم إصدار ذلك القرار.ورأى ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، أن نتنياهو "أبلى بلاءً عظيمًا في زمن الحرب، وإن على الشعب الإسرائيلي أن يجعل هرتسوج يخجل لعدم إصدار العفو عنه"، مضيفًا: "من المخزي ألا يصدر عفواً عنه. كان عليه أن يصدره"، بحسب تعبيره.ويواجه نتنياهو، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2009، اتهامات في 3 قضايا فساد. وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة.والتقى نتنياهو ترامب في واشنطن، الأربعاء، في سابع لقاء بينهما منذ عودة الرئيس الأمريكي للمنصب العام الماضي، وهدف اللقاء لإجراء محادثات حول التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي وصواريخها الباليستية.وطالب ترامب الرئيس الإسرائيلي علنًا بالعفو عن نتنياهو عدة مرات، وقال في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي إن هرتسوج أبلغه أن العفو في الطريق، لكن مكتب الأخير سارع لنفي ذلك.
https://sarabic.ae/20251201/بعد-يوم-من-طلب-العفو-عنه-نتنياهو-يلغي-جلسة-استماعه-ضمن-محاكمات-الفساد-1107664783.html
https://sarabic.ae/20251112/ترامب-يطلب-في-خطاب-رسمي-للرئيس-الإسرائيلي-إصدار-عفو-عن-نتنياهو-بقضايا-الفساد---1107047056.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_856b4d8c17c68e5ed027269d2b3c7c89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, الرئيس الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو
ترامب, الرئيس الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي ردا على ترامب: لن أخضع لضغوطات خارجية بشأن العفو عن نتنياهو

00:44 GMT 13.02.2026 (تم التحديث: 00:48 GMT 13.02.2026)
© AP Photo / Alex Kolomoiskyالرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Alex Kolomoisky
تابعنا عبر
قال الرئيس الإسرائيلي، الخميس، إن طلب رئيس الوزراء يخضع حاليًا، ووفق الإجراءات المعمول بها، للمراجعة في وزارة العدل للحصول على رأي قانوني، مشيرا إلى أنه لن يخضع لضغوطات خارجية بشأن العفو عن نتنياهو.
وأكد مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان، رداً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "فقط بعد استكمال هذه العملية سيقوم الرئيس بدراسة الطلب وفقًا للقانون، ولمصلحة الدولة، ووفق ضميره، ومن دون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع".
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
بعد يوم من طلب العفو عنه... نتنياهو يلغي جلسة استماعه ضمن محاكمات الفساد
1 ديسمبر 2025, 09:16 GMT
وأوضح البيان أن الرئيس الإسرائيلي "يُقدّر الرئيس الأمريكي على مساهمته الكبيرة في دولة إسرائيل وأمنها"، مشددًا في الوقت نفسه على أن "إسرائيل دولة ذات سيادة يحكمها القانون".
وأضاف مكتب الرئيس: "على خلاف الانطباع الذي خلقته تصريحات الرئيس ترامب، فإن الرئيس هرتسوج لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الشأن".
وفي وقت سابق، الخميس، قال ترامب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يحصل على عفو من تهم الفساد التي يواجهها، واعتبر أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج "يجب أن يخجل من نفسه" لعدم إصدار ذلك القرار.
ورأى ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، أن نتنياهو "أبلى بلاءً عظيمًا في زمن الحرب، وإن على الشعب الإسرائيلي أن يجعل هرتسوج يخجل لعدم إصدار العفو عنه"، مضيفًا: "من المخزي ألا يصدر عفواً عنه. كان عليه أن يصدره"، بحسب تعبيره.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء استعدادهما للمغادرة بعد حفل توقيع اتفاقيات إبراهيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، 15 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
ترامب يطلب في خطاب رسمي للرئيس الإسرائيلي إصدار عفو عن نتنياهو بقضايا الفساد
12 نوفمبر 2025, 16:56 GMT
ويواجه نتنياهو، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2009، اتهامات في 3 قضايا فساد. وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين، لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة.
والتقى نتنياهو ترامب في واشنطن، الأربعاء، في سابع لقاء بينهما منذ عودة الرئيس الأمريكي للمنصب العام الماضي، وهدف اللقاء لإجراء محادثات حول التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي وصواريخها الباليستية.
وطالب ترامب الرئيس الإسرائيلي علنًا بالعفو عن نتنياهو عدة مرات، وقال في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي إن هرتسوج أبلغه أن العفو في الطريق، لكن مكتب الأخير سارع لنفي ذلك.
