https://sarabic.ae/20260213/سويسرا-تعلق-على-استضافة-جنيف-للجولة-المقبلة-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1110327818.html

سويسرا تعلق على استضافة جنيف للجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا

سويسرا تعلق على استضافة جنيف للجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، نيكولاس بيدو، أن الوزارة تدعم المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن سويسرا على استعداد... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-13T13:14+0000

2026-02-13T13:14+0000

2026-02-13T13:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

سويسرا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102131/10/1021311066_0:143:3182:1932_1920x0_80_0_0_a1d79223abb6d3da13be86bc9173f0ef.jpg

وقال بيدو: "تدعم سويسرا جميع المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إرساء سلام عادل ودائم في أوكرانيا. وتتواصل وزارة الخارجية السويسرية مع جميع الأطراف، وتعرض باستمرار مساعيها الحميدة لإيجاد سبيل للسلام".ولم تحدد وزارة الخارجية مكان انعقاد المفاوضات بالتحديد، أو ما إذا كانت وزارة الخارجية السويسرية ستتولى الأمور التنظيمية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن جولة المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا، ستعقد يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري، في جنيف.عملية السلام في أوكرانياوفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني ​​في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب وسائل الإعلام الغربية، تضمنت المبادرة الأمريكية، في البداية، "نقل منطقة دونباس بأكملها إلى سيطرة موسكو، والاعتراف بها وبشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وخفض عدد القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصف، وحظر نشر القوات الأجنبية والأسلحة البعيدة المدى في أوكرانيا".وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.إعلام: محيط زيلينسكي يخشى ضياع فرصة التوصل إلى صفقة مع روسياموسكو: تسوية الأزمة الأوكرانية قد تنعش عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

https://sarabic.ae/20260213/موسكو-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-قد-تنعش-عمل-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1110316517.html

https://sarabic.ae/20260213/الكرملين-جولة-المفاوضات-المقبلة-بشأن-أوكرانيا-تعقد-يومي-17-و18-فبراير-الجاري-في-جنيف-1110325819.html

سويسرا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, سويسرا