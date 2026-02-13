عربي
وزير الخارجية الروسي يناقش مع نظيره السعودي الوضع في الشرق الأوسط
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
في عملية مشتركة... الكويت والإمارات تعلنان إحباطهما تهريب كمية كبيرة من "الكبتاغون"
في عملية مشتركة... الكويت والإمارات تعلنان إحباطهما تهريب كمية كبيرة من "الكبتاغون"
تمكنت الأجهزة الأمنية الإماراتية والكويتية من إحباط عملية تهريب أكثر من 14 مليون قرص كبتاغون مخدرة ضبطت في شحنة من الذرة في إمارة دبي. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن "العملية النوعية تمت بتنسيق مباشر بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية ونظيرتها في دبي".وأوضحت أنها تمت وفق توجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، فهد يوسف سعود الصباح، ورئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الإماراتي، زايد بن حمد آل نهيان.وأكدت الخارجية الكويتية أن "الكمية المضبوطة بلغت تحديدا 14 مليونا و62 ألفا و500 قرص كبتاغون، بوزن إجمالي وصل إلى 2250 كيلوغراما، وكانت موزعة داخل خمس حاويات تجارية تحتوي على حبوب الذرة، في محاولة متقنة لإخفاء المخدرات عن أعين السلطات الجمركية والأمنية".وأسفرت العملية الأمنية المشتركة عن توقيف ثلاثة أشخاص من جنسية عربية، ثبت تورطهم في ترتيب وجلب الشحنة، إلى جانب تفكيك التشكيل العصابي المسؤول عن التخطيط لتهريب هذه الكمية الضخمة التي كانت تستهدف إغراق أسواق دول الخليج.وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها، أن هذه العملية تأتي في إطار التزام دول مجلس التعاون الخليجي بمبدأ "أمن الخليج كل لا يتجزأ"، وتعكس فعالية آليات التنسيق الأمني والاستخباراتي المشترك بين الدول الأعضاء في التصدي لتهريب المخدرات، التي تعتبر من أخطر التهديدات الأمنية والمجتمعية في المنطقة.
في عملية مشتركة... الكويت والإمارات تعلنان إحباطهما تهريب كمية كبيرة من "الكبتاغون"

13:14 GMT 13.02.2026
© Sputnik . Firas Al Ahmadالأجهزة الأمنية السورية تضبط شحنة كبتاغون كانت في طريقها إلى الأردن
الأجهزة الأمنية السورية تضبط شحنة كبتاغون كانت في طريقها إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Sputnik . Firas Al Ahmad
تابعنا عبر
تمكنت الأجهزة الأمنية الإماراتية والكويتية من إحباط عملية تهريب أكثر من 14 مليون قرص كبتاغون مخدرة ضبطت في شحنة من الذرة في إمارة دبي.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن "العملية النوعية تمت بتنسيق مباشر بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية ونظيرتها في دبي".
وأوضحت أنها تمت وفق توجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، فهد يوسف سعود الصباح، ورئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الإماراتي، زايد بن حمد آل نهيان.
وأكدت الخارجية الكويتية أن "الكمية المضبوطة بلغت تحديدا 14 مليونا و62 ألفا و500 قرص كبتاغون، بوزن إجمالي وصل إلى 2250 كيلوغراما، وكانت موزعة داخل خمس حاويات تجارية تحتوي على حبوب الذرة، في محاولة متقنة لإخفاء المخدرات عن أعين السلطات الجمركية والأمنية".
وأسفرت العملية الأمنية المشتركة عن توقيف ثلاثة أشخاص من جنسية عربية، ثبت تورطهم في ترتيب وجلب الشحنة، إلى جانب تفكيك التشكيل العصابي المسؤول عن التخطيط لتهريب هذه الكمية الضخمة التي كانت تستهدف إغراق أسواق دول الخليج.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها، أن هذه العملية تأتي في إطار التزام دول مجلس التعاون الخليجي بمبدأ "أمن الخليج كل لا يتجزأ"، وتعكس فعالية آليات التنسيق الأمني والاستخباراتي المشترك بين الدول الأعضاء في التصدي لتهريب المخدرات، التي تعتبر من أخطر التهديدات الأمنية والمجتمعية في المنطقة.
