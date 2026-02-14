https://sarabic.ae/20260214/شركات-عالمية-تعود-إلى-النفط-الليبي-لكن-الثقة-لا-تزال-قيد-الاختبار-1110368681.html

شركات عالمية تعود إلى النفط الليبي… لكن الثقة لا تزال قيد الاختبار

شركات عالمية تعود إلى النفط الليبي… لكن الثقة لا تزال قيد الاختبار

سبوتنيك عربي

أطلقت ليبيا أول جولة تراخيص نفطية منذ نحو عقدين من الزمن، في خطوة وصفها خبراء النفط بأنها مؤشر على عودة الثقة الدولية في قطاع الطاقة الليبي، بعد سنوات من... 14.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-14T16:39+0000

2026-02-14T16:39+0000

2026-02-14T16:39+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103653/46/1036534638_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_a79670221830c76b8c1adc13052165dd.jpg

ومنحت الجولة حقوق الاستكشاف والتطوير لشركات عالمية كبرى وسط توقعات بارتفاع الإنتاج النفطي وتحقيق عائدات كبيرة.وأوضح أن هذه الخطوة تعبّر عن عودة فعلية للثقة الدولية في قطاع الطاقة الليبي بعد سنوات من التراجع بسبب الصراعات وإغلاق عدد من المشاريع الحيوية.وأضاف الكاديكي أن من أهم خصائص المرحلة الحالية إطلاق تراخيص جديدة للتنقيب في حقول برية وبحرية، ودخول شركات عالمية تمتلك خبرات فنية ومالية متقدمة في صناعة النفط والغاز، فضلًا عن إبرام اتفاقيات طويلة الأمد، من بينها اتفاق لمدة 25 عامًا مع "TotalEnergies" و"ConocoPhillips"، بهدف رفع معدلات الإنتاج وتحقيق عائدات كبيرة.وأكد أن الشركات العالمية تنظر إلى ليبيا باعتبارها فرصة استراتيجية طويلة الأجل، في ظل ما تمتلكه من احتياطيات كبيرة تُعد من الأكبر في أفريقيا، إلى جانب جودة النفط الليبي وسهولة إنتاجه نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى.ولفت إلى أن حضور الشركات لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يشمل نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل وإدارة المشاريع الكبرى، بما يسهم في تحديث القطاع وبناء قدرات الكوادر الوطنية، مبينًا أن بعض الاتفاقات تتضمن توسيع إنتاج الغاز الطبيعي وتسويقه إلى أوروبا عبر المتوسط، بما يتماشى مع جهود تنويع مصادر الطاقة.وتوقع الكاديكي أن يشهد الإنتاج النفطي ارتفاعًا قد يصل إلى نحو مليوني برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة إذا توفرت الاستثمارات والاستقرار اللازم، وأن الإيرادات يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية.وشدد الكاديكي في ختام حديثه على أن النفط والغاز سيظلان جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة العالمي حتى منتصف القرن تقريبًا، ما يمنح ليبيا فرصة للاستفادة من المرحلة الانتقالية في قطاع الطاقة.وأوضح أن التنافس اقتصر على خمس قطع فقط من أصل 22 قطعة مطروحة، ما يثير تساؤلات حول مستوى الثقة الفعلية في بيئة الاستثمار الليبية، وحول الأسباب التي أدت إلى ضعف الإقبال على بقية القطع، سواء كانت أسبابًا جيولوجية أو اقتصادية أو مرتبطة بعوامل سياسية وقانونية وأمنية.وأضاف الحضيري أن شركات النفط العالمية تبني قراراتها الاستثمارية على مزيج معقد من الاعتبارات تشمل الاستقرار السياسي ووضوح الأطر التشريعية والبيئة الأمنية والشفافية المؤسسية، إلى جانب الجاذبية الجيولوجية والجدوى الاقتصادية.وأضاف الحضيري أن تقييم جولة العطاءات يجب أن يكون موضوعيًا وشفافًا بعيدًا عن الطابع الدفاعي أو الانفعالي، موضحًا أن معيار النجاح لا يتمثل فقط في عدد القطع التي تم التنافس عليها، بل في مدى قدرتها على تعزيز الثقة الدولية بقطاع النفط الليبي وتنشيط الاستكشاف وزيادة الاحتياطيات المؤكدة، مشيرًا إلى أن الموارد الطبيعية وحدها لا تكفي، فالثقة والسمعة والمصداقية المؤسسية تمثل رأس المال الحقيقي في صناعة النفط.وحذر الحضيري في ختام تصريحه من أن غياب بيئة مستقرة تحترم تعهداتها قد يُبقي الإمكانات الكبيرة حبيسة الأرض، خاصة في ظل ما وصفه بشبهات الفساد التي تنخر القطاع.يبقى نجاح قدرة ليبيا على توفير بيئة استثمارية مستقرة تحترم التزاماتها وتضمن استدامة المشاريع النفطية، فالاحتياطيات الكبيرة وحدها لا تكفي، بل يتطلب الأمر تعزيز الثقة الدولية وتحسين السمعة المؤسسية وتوفير الأطر القانونية والأمنية المناسبة، لضمان أن تتحول الإمكانات الهائلة للطاقة في ليبيا إلى فرص اقتصادية ملموسة ومستدامة على المدى الطويل.

https://sarabic.ae/20260211/تركيا-تحصل-على-رخصة-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-في-ليبيا-1110271289.html

https://sarabic.ae/20260203/واشنطن-تعود-إلى-ليبيا-من-بوابة-النفط-رهانات-اقتصادية-وأمنية-جديدة-1109934812.html

https://sarabic.ae/20260123/ليبيا-الوطنية-للنفط-تعلن-تحويل-مليارات-الدولارات-إلى-المركزي-خلال-2025-1109572031.html

https://sarabic.ae/20260120/خبير-ليبي-تعويض-الاحتياطي-النفطي-في-ليبيا-رهان-استراتيجي-لتحقيق-الأمن-الاقتصادي-1109437243.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك