شركات عالمية تعود إلى النفط الليبي… لكن الثقة لا تزال قيد الاختبار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260214/شركات-عالمية-تعود-إلى-النفط-الليبي-لكن-الثقة-لا-تزال-قيد-الاختبار-1110368681.html
شركات عالمية تعود إلى النفط الليبي… لكن الثقة لا تزال قيد الاختبار
شركات عالمية تعود إلى النفط الليبي… لكن الثقة لا تزال قيد الاختبار
سبوتنيك عربي
أطلقت ليبيا أول جولة تراخيص نفطية منذ نحو عقدين من الزمن، في خطوة وصفها خبراء النفط بأنها مؤشر على عودة الثقة الدولية في قطاع الطاقة الليبي، بعد سنوات من... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T16:39+0000
2026-02-14T16:39+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103653/46/1036534638_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_a79670221830c76b8c1adc13052165dd.jpg
ومنحت الجولة حقوق الاستكشاف والتطوير لشركات عالمية كبرى وسط توقعات بارتفاع الإنتاج النفطي وتحقيق عائدات كبيرة.وأوضح أن هذه الخطوة تعبّر عن عودة فعلية للثقة الدولية في قطاع الطاقة الليبي بعد سنوات من التراجع بسبب الصراعات وإغلاق عدد من المشاريع الحيوية.وأضاف الكاديكي أن من أهم خصائص المرحلة الحالية إطلاق تراخيص جديدة للتنقيب في حقول برية وبحرية، ودخول شركات عالمية تمتلك خبرات فنية ومالية متقدمة في صناعة النفط والغاز، فضلًا عن إبرام اتفاقيات طويلة الأمد، من بينها اتفاق لمدة 25 عامًا مع "TotalEnergies" و"ConocoPhillips"، بهدف رفع معدلات الإنتاج وتحقيق عائدات كبيرة.وأكد أن الشركات العالمية تنظر إلى ليبيا باعتبارها فرصة استراتيجية طويلة الأجل، في ظل ما تمتلكه من احتياطيات كبيرة تُعد من الأكبر في أفريقيا، إلى جانب جودة النفط الليبي وسهولة إنتاجه نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى.ولفت إلى أن حضور الشركات لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يشمل نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل وإدارة المشاريع الكبرى، بما يسهم في تحديث القطاع وبناء قدرات الكوادر الوطنية، مبينًا أن بعض الاتفاقات تتضمن توسيع إنتاج الغاز الطبيعي وتسويقه إلى أوروبا عبر المتوسط، بما يتماشى مع جهود تنويع مصادر الطاقة.وتوقع الكاديكي أن يشهد الإنتاج النفطي ارتفاعًا قد يصل إلى نحو مليوني برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة إذا توفرت الاستثمارات والاستقرار اللازم، وأن الإيرادات يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية.وشدد الكاديكي في ختام حديثه على أن النفط والغاز سيظلان جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة العالمي حتى منتصف القرن تقريبًا، ما يمنح ليبيا فرصة للاستفادة من المرحلة الانتقالية في قطاع الطاقة.وأوضح أن التنافس اقتصر على خمس قطع فقط من أصل 22 قطعة مطروحة، ما يثير تساؤلات حول مستوى الثقة الفعلية في بيئة الاستثمار الليبية، وحول الأسباب التي أدت إلى ضعف الإقبال على بقية القطع، سواء كانت أسبابًا جيولوجية أو اقتصادية أو مرتبطة بعوامل سياسية وقانونية وأمنية.وأضاف الحضيري أن شركات النفط العالمية تبني قراراتها الاستثمارية على مزيج معقد من الاعتبارات تشمل الاستقرار السياسي ووضوح الأطر التشريعية والبيئة الأمنية والشفافية المؤسسية، إلى جانب الجاذبية الجيولوجية والجدوى الاقتصادية.وأضاف الحضيري أن تقييم جولة العطاءات يجب أن يكون موضوعيًا وشفافًا بعيدًا عن الطابع الدفاعي أو الانفعالي، موضحًا أن معيار النجاح لا يتمثل فقط في عدد القطع التي تم التنافس عليها، بل في مدى قدرتها على تعزيز الثقة الدولية بقطاع النفط الليبي وتنشيط الاستكشاف وزيادة الاحتياطيات المؤكدة، مشيرًا إلى أن الموارد الطبيعية وحدها لا تكفي، فالثقة والسمعة والمصداقية المؤسسية تمثل رأس المال الحقيقي في صناعة النفط.وحذر الحضيري في ختام تصريحه من أن غياب بيئة مستقرة تحترم تعهداتها قد يُبقي الإمكانات الكبيرة حبيسة الأرض، خاصة في ظل ما وصفه بشبهات الفساد التي تنخر القطاع.يبقى نجاح قدرة ليبيا على توفير بيئة استثمارية مستقرة تحترم التزاماتها وتضمن استدامة المشاريع النفطية، فالاحتياطيات الكبيرة وحدها لا تكفي، بل يتطلب الأمر تعزيز الثقة الدولية وتحسين السمعة المؤسسية وتوفير الأطر القانونية والأمنية المناسبة، لضمان أن تتحول الإمكانات الهائلة للطاقة في ليبيا إلى فرص اقتصادية ملموسة ومستدامة على المدى الطويل.
https://sarabic.ae/20260211/تركيا-تحصل-على-رخصة-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-في-ليبيا-1110271289.html
https://sarabic.ae/20260203/واشنطن-تعود-إلى-ليبيا-من-بوابة-النفط-رهانات-اقتصادية-وأمنية-جديدة-1109934812.html
https://sarabic.ae/20260123/ليبيا-الوطنية-للنفط-تعلن-تحويل-مليارات-الدولارات-إلى-المركزي-خلال-2025-1109572031.html
https://sarabic.ae/20260120/خبير-ليبي-تعويض-الاحتياطي-النفطي-في-ليبيا-رهان-استراتيجي-لتحقيق-الأمن-الاقتصادي-1109437243.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103653/46/1036534638_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_20c0812364d30c820759ec3325a674d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

شركات عالمية تعود إلى النفط الليبي… لكن الثقة لا تزال قيد الاختبار

16:39 GMT 14.02.2026
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورمحطة نفط في ليبيا
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
أطلقت ليبيا أول جولة تراخيص نفطية منذ نحو عقدين من الزمن، في خطوة وصفها خبراء النفط بأنها مؤشر على عودة الثقة الدولية في قطاع الطاقة الليبي، بعد سنوات من التراجع نتيجة الصراعات وإغلاق المشاريع.
ومنحت الجولة حقوق الاستكشاف والتطوير لشركات عالمية كبرى وسط توقعات بارتفاع الإنتاج النفطي وتحقيق عائدات كبيرة.
غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
تركيا تحصل على رخصة للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا
11 فبراير, 20:33 GMT

وفي هذا السياق قال الخبير النفطي الدكتور خالد الكاديكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إن ليبيا أطلقت أول جولة تراخيص نفطية منذ نحو 17–18 عامًا، منحت بموجبها حقوق استكشاف وتطوير النفط والغاز لعدد من الشركات العالمية الكبرى، من بينها Chevron وRepsol وEni، بالتعاون مع QatarEnergy، إضافة إلى اتفاقيات طويلة الأجل.

وأوضح أن هذه الخطوة تعبّر عن عودة فعلية للثقة الدولية في قطاع الطاقة الليبي بعد سنوات من التراجع بسبب الصراعات وإغلاق عدد من المشاريع الحيوية.
وأضاف الكاديكي أن من أهم خصائص المرحلة الحالية إطلاق تراخيص جديدة للتنقيب في حقول برية وبحرية، ودخول شركات عالمية تمتلك خبرات فنية ومالية متقدمة في صناعة النفط والغاز، فضلًا عن إبرام اتفاقيات طويلة الأمد، من بينها اتفاق لمدة 25 عامًا مع "TotalEnergies" و"ConocoPhillips"، بهدف رفع معدلات الإنتاج وتحقيق عائدات كبيرة.
أبراج ذات العماد-طرابلس -ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
واشنطن تعود إلى ليبيا من بوابة النفط: رهانات اقتصادية وأمنية جديدة
3 فبراير, 10:42 GMT
وأكد أن الشركات العالمية تنظر إلى ليبيا باعتبارها فرصة استراتيجية طويلة الأجل، في ظل ما تمتلكه من احتياطيات كبيرة تُعد من الأكبر في أفريقيا، إلى جانب جودة النفط الليبي وسهولة إنتاجه نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى.
وأشار الكاديكي إلى أن حاجة السوق العالمية للطاقة، خاصة بعد تقلّص الإنتاج في بعض المناطق وارتفاع الطلب العالمي، جعلت الاستثمار في الحقول الليبية مجديًا ماليًا على المدى الطويل، لافتًا إلى أن ليبيا طورت نماذج تعاقدية أكثر مرونة وجاذبية بعد سنوات من صيغ أقل تنافسية.
ولفت إلى أن حضور الشركات لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يشمل نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل وإدارة المشاريع الكبرى، بما يسهم في تحديث القطاع وبناء قدرات الكوادر الوطنية، مبينًا أن بعض الاتفاقات تتضمن توسيع إنتاج الغاز الطبيعي وتسويقه إلى أوروبا عبر المتوسط، بما يتماشى مع جهود تنويع مصادر الطاقة.
وتوقع الكاديكي أن يشهد الإنتاج النفطي ارتفاعًا قد يصل إلى نحو مليوني برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة إذا توفرت الاستثمارات والاستقرار اللازم، وأن الإيرادات يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية.
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
ليبيا.. "الوطنية للنفط" تعلن تحويل مليارات الدولارات إلى "المركزي" خلال 2025
23 يناير, 20:24 GMT
وشدد الكاديكي في ختام حديثه على أن النفط والغاز سيظلان جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة العالمي حتى منتصف القرن تقريبًا، ما يمنح ليبيا فرصة للاستفادة من المرحلة الانتقالية في قطاع الطاقة.
في المقابل قال الخبير القانوني في مجال النفط والغاز الدكتور عثمان الحضيري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن جولة العطاءات الأخيرة شهدت حضورًا محدودًا من الشركات الكبرى، سواء التقليدية أو تلك التي كانت المؤسسة الوطنية للنفط تعوّل على مشاركتها الفاعلة.
وأوضح أن التنافس اقتصر على خمس قطع فقط من أصل 22 قطعة مطروحة، ما يثير تساؤلات حول مستوى الثقة الفعلية في بيئة الاستثمار الليبية، وحول الأسباب التي أدت إلى ضعف الإقبال على بقية القطع، سواء كانت أسبابًا جيولوجية أو اقتصادية أو مرتبطة بعوامل سياسية وقانونية وأمنية.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
خبير ليبي: تعويض الاحتياطي النفطي في ليبيا رهان استراتيجي لتحقيق الأمن الاقتصادي
20 يناير, 12:47 GMT
وأضاف الحضيري أن شركات النفط العالمية تبني قراراتها الاستثمارية على مزيج معقد من الاعتبارات تشمل الاستقرار السياسي ووضوح الأطر التشريعية والبيئة الأمنية والشفافية المؤسسية، إلى جانب الجاذبية الجيولوجية والجدوى الاقتصادية.
وأكد أن سمعة المؤسسة دوليًا واستقرارها الإداري والقانوني عنصران حاسمان في طمأنة المستثمرين، مشيرًا إلى أن أي انطباع بغياب الاستقرار أو تضارب القرارات قد ينعكس سلبًا على شهية الشركات مهما كانت الإمكانات الجيولوجية واعدة.
وأضاف الحضيري أن تقييم جولة العطاءات يجب أن يكون موضوعيًا وشفافًا بعيدًا عن الطابع الدفاعي أو الانفعالي، موضحًا أن معيار النجاح لا يتمثل فقط في عدد القطع التي تم التنافس عليها، بل في مدى قدرتها على تعزيز الثقة الدولية بقطاع النفط الليبي وتنشيط الاستكشاف وزيادة الاحتياطيات المؤكدة، مشيرًا إلى أن الموارد الطبيعية وحدها لا تكفي، فالثقة والسمعة والمصداقية المؤسسية تمثل رأس المال الحقيقي في صناعة النفط.
وحذر الحضيري في ختام تصريحه من أن غياب بيئة مستقرة تحترم تعهداتها قد يُبقي الإمكانات الكبيرة حبيسة الأرض، خاصة في ظل ما وصفه بشبهات الفساد التي تنخر القطاع.يبقى نجاح قدرة ليبيا على توفير بيئة استثمارية مستقرة تحترم التزاماتها وتضمن استدامة المشاريع النفطية، فالاحتياطيات الكبيرة وحدها لا تكفي، بل يتطلب الأمر تعزيز الثقة الدولية وتحسين السمعة المؤسسية وتوفير الأطر القانونية والأمنية المناسبة، لضمان أن تتحول الإمكانات الهائلة للطاقة في ليبيا إلى فرص اقتصادية ملموسة ومستدامة على المدى الطويل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала