واشنطن تعود إلى ليبيا من بوابة النفط: رهانات اقتصادية وأمنية جديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/واشنطن-تعود-إلى-ليبيا-من-بوابة-النفط-رهانات-اقتصادية-وأمنية-جديدة-1109934812.html
واشنطن تعود إلى ليبيا من بوابة النفط: رهانات اقتصادية وأمنية جديدة
واشنطن تعود إلى ليبيا من بوابة النفط: رهانات اقتصادية وأمنية جديدة
سبوتنيك عربي
لم تكن زيارة مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، إلى ليبيا خطوة بروتوكولية عابرة، بل حملت مؤشرات واضحة على توجه... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T10:42+0000
2026-02-03T10:42+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780741_0:22:3073:1751_1920x0_80_0_0_ee5784db9726569a24d1f8ab649895af.jpg
وتكشف قراءة المشهد عن رهانات أمريكية على النفط الليبي والاستثمار، وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.النفط الليبي محور الرهان الأمريكي وبوابة لإعادة التموضعفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، إبراهيم بلقاسم، إن "مسعد بولس يسعى إلى عقد مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية ذات المنافع الكبيرة التي تخدم المصالح الأمريكية، والمبنية أساسا على فكرة استدامة ضخ النفط الليبي، وضمان عدم تأثر أسواق الطاقة العالمية بأي نقص محتمل في النفط الإيراني".وأوضح بلقاسم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا تحاول جعل ليبيا بديلا محتملا لإيران في حال اتجهت واشنطن إلى توجيه ضربة عسكرية لطهران في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن "الهدف الأساسي يتمثل في ضمان استمرار إنتاج النفط الليبي بشكل آمن ومستقر".وبيّن بلقاسم أن "أمريكا ستدخل خلال الأشهر القليلة المقبلة في مناورات عسكرية على الأراضي الليبية، وتحديدا في مدينة سرت، بمشاركة قوات من شرق ليبيا وغربها، في إطار مقاربة أمنية جديدة".وأشار إلى أن "الأمريكيين يفكرون بجدية في تحقيق قدر من الاستقرار في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا، كبديل عن حالة التوتر المتوقعة في الشرق الأوسط"، موضحًا أن "واشنطن سمحت في هذا السياق بفتح خط ملاحي ليبي جديد مواز للخط الإيطالي، بما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية وأمنية جديدة".وأكد بلقاسم أن "ليبيا تمثل مفتاحا مهما للمجتمع الدولي، وبوابة لانفتاحها على العالم، من خلال المؤسسات المالية الثلاث، وهي المصرف المركزي الليبي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار".وأوضح أن "دخول مؤسسات مالية أمريكية يهدف إلى إصلاح المنظومة المالية الليبية، بما يسمح بإطلاق موجة واسعة من الإصلاحات، ويدفع باتجاه تشجيع المستثمرين الأمريكيين والدوليين على دخول السوق الليبي".واعتبر بلقاسم أن "هذا الانفتاح يعكس حالة من التأمين والتهيئة لدور جديد لليبيا، يتمثل في لعب دور احتوائي ولوجستي مهم في المنطقة، إلى جانب دور اقتصادي فاعل، من شأنه أن يساعد البلاد على الانفتاح على العالم، والخروج التدريجي من أزماتها، والعودة إلى مسارها الطبيعي".وختم المحلل السياسي، إبراهيم بلقاسم، بالقول إن "أمريكا تنتقل من دور فاعل خلف الكواليس، إلى دور مباشر على الأرض، مستخدمة مختلف الأدوات المتاحة لإعادة ترسيخ حضورها وتأثيرها في ليبيا".تغليف سياسي لتحركات اقتصادية بلا جدوى حقيقيةوفي السياق ذاته، قال الكاتب والسياسي، سليمان البيوضي، إن "الزيارة تعكس حالة من الالتباس بين الاقتصاد والسياسة، وتؤكد أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك مشروعا واقعيا وواضحا للتعامل مع الملف الليبي".واعتبر أن "ما جرى لا يعدو كونه تغليفا سياسيا لاستخدام الفقرة السابعة من قرار مجلس الأمن رقم 1970، بما يسمح باستخدام جزء من الأموال الليبية المجمدة دون وجود رقابة دولية أو محلية واضحة".وعلى الصعيد السياسي، رأى البيوضي أن "البحث عن دلالات حقيقية لهذه الزيارة أمر عبثي"، معتبرًا أن نتيجتها الأساسية تتمثل في إرباك المشهد السياسي وتمديد فترة حكم سلطة الأمر الواقع، إضافة إلى إجهاض خارطة الطريق التي تطرحها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فيما وصفه بـ"تأثير الفراشة".كسر الجمود السياسي عبر مدخل أمني واقتصاديومن جانبه، قال المحلل السياسي، العربي الورفلي، إنه "في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا انقساما سياسيا وجمودا في العملية السياسية، تأتي زيارة مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي ترامب ربما لكسر حالة الجمود، وتحريك الملف الليبي سياسيا وأمنيا"، مؤكدا أن "هذه الزيارة تحمل دلالة واضحة على اهتمام أمريكا بالملف الليبي الذي ظل لسنوات ملفا ثانويا".وأوضح الورفلي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "للزيارة أهمية سياسية، تتمثل في حث الأطراف الليبية على الانخراط في عملية سياسية، تفضي إلى تنظيم انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، رغم وجود عراقيل وتدخل أطراف دولية أخرى".وأشار الورفلي إلى أن "الملف الاقتصادي يظل حاضرا بقوة، إذ تعتبر ليبيا شريكا أساسيا لشركات أمريكية في مجالات الطاقة والنفط والتعدين"، لافتا إلى أن "الأهمية الاقتصادية لليبيا بالنسبة لأمريكا قد تسهم في الدفع نحو حلحلة الجانب السياسي وتحقيق الاستقرار الأمني".وأكد أن "أمريكا تنظر اليوم إلى ليبيا على أنها بلد يتمتع بقدرات اقتصادية وتنموية هائلة، وقد نشهد في المستقبل مزيدا من هذه الزيارات وعلى مستويات أعلى".وختم المحلل السياسي، العربي الورفلي، بالتأكيد على أن "الملف السياسي والأزمة السياسية تحديدا ما زالا بحاجة إلى وقفة جادة من جميع الأطراف الدولية، للوصول إلى إجراء انتخابات شاملة، إذ لا اقتصاد ولا تنمية ولا شراكات اقتصادية دون استقرار سياسي مستدام".
https://sarabic.ae/20260123/ليبيا-الوطنية-للنفط-تعلن-تحويل-مليارات-الدولارات-إلى-المركزي-خلال-2025-1109572031.html
https://sarabic.ae/20260120/خبير-ليبي-تعويض-الاحتياطي-النفطي-في-ليبيا-رهان-استراتيجي-لتحقيق-الأمن-الاقتصادي-1109437243.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780741_355:0:2719:1773_1920x0_80_0_0_314ab3a95e854944b7d5a4392232f536.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تعود إلى ليبيا من بوابة النفط: رهانات اقتصادية وأمنية جديدة

10:42 GMT 03.02.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYأبراج ذات العماد-طرابلس -ليبيا
أبراج ذات العماد-طرابلس -ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
لم تكن زيارة مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، إلى ليبيا خطوة بروتوكولية عابرة، بل حملت مؤشرات واضحة على توجه أمريكي جديد يضع الاقتصاد والطاقة في صدارة الاهتمام، بوصفهما مدخلا لإعادة التموضع السياسي والأمني في البلاد.
وتكشف قراءة المشهد عن رهانات أمريكية على النفط الليبي والاستثمار، وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.
النفط الليبي محور الرهان الأمريكي وبوابة لإعادة التموضع
في هذا السياق، قال المحلل السياسي، إبراهيم بلقاسم، إن "مسعد بولس يسعى إلى عقد مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية ذات المنافع الكبيرة التي تخدم المصالح الأمريكية، والمبنية أساسا على فكرة استدامة ضخ النفط الليبي، وضمان عدم تأثر أسواق الطاقة العالمية بأي نقص محتمل في النفط الإيراني".
وأوضح بلقاسم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا تحاول جعل ليبيا بديلا محتملا لإيران في حال اتجهت واشنطن إلى توجيه ضربة عسكرية لطهران في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن "الهدف الأساسي يتمثل في ضمان استمرار إنتاج النفط الليبي بشكل آمن ومستقر".
وأضاف أن "أمريكا تدفع أيضا نحو إبرام اتفاق أمني داخل ليبيا يقوم على مفهوم التكامل الأمني، وليس على توحيد المؤسسات الليبية"، لافتا إلى أن "واشنطن لا تكثف في هذه المرحلة جهودها بشأن إنهاء الانقسام السياسي أو توحيد السلطات، بقدر اعتمادها على اتفاقات استراتيجية قصيرة الأمد، ترتكز على الطاقة وما يرتبط بها من قوة ونفوذ".
وبيّن بلقاسم أن "أمريكا ستدخل خلال الأشهر القليلة المقبلة في مناورات عسكرية على الأراضي الليبية، وتحديدا في مدينة سرت، بمشاركة قوات من شرق ليبيا وغربها، في إطار مقاربة أمنية جديدة".
وأشار إلى أن "الأمريكيين يفكرون بجدية في تحقيق قدر من الاستقرار في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا، كبديل عن حالة التوتر المتوقعة في الشرق الأوسط"، موضحًا أن "واشنطن سمحت في هذا السياق بفتح خط ملاحي ليبي جديد مواز للخط الإيطالي، بما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية وأمنية جديدة".
وأكد بلقاسم أن "ليبيا تمثل مفتاحا مهما للمجتمع الدولي، وبوابة لانفتاحها على العالم، من خلال المؤسسات المالية الثلاث، وهي المصرف المركزي الليبي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار".
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
ليبيا.. "الوطنية للنفط" تعلن تحويل مليارات الدولارات إلى "المركزي" خلال 2025
23 يناير, 20:24 GMT
وأوضح أن "دخول مؤسسات مالية أمريكية يهدف إلى إصلاح المنظومة المالية الليبية، بما يسمح بإطلاق موجة واسعة من الإصلاحات، ويدفع باتجاه تشجيع المستثمرين الأمريكيين والدوليين على دخول السوق الليبي".
وأضاف أن "المرحلة الحالية شهدت دخول عدد من الشركات إلى السوق الليبي، من بينها شركة "فليكس" وشركات أخرى، إضافة إلى شركات فرنسية، فضلا عن توقيع اتفاق مع وزارة النفط المصرية لتقديم خدمات غير نفطية لليبيا ضمن قطاع الطاقة".
واعتبر بلقاسم أن "هذا الانفتاح يعكس حالة من التأمين والتهيئة لدور جديد لليبيا، يتمثل في لعب دور احتوائي ولوجستي مهم في المنطقة، إلى جانب دور اقتصادي فاعل، من شأنه أن يساعد البلاد على الانفتاح على العالم، والخروج التدريجي من أزماتها، والعودة إلى مسارها الطبيعي".
وختم المحلل السياسي، إبراهيم بلقاسم، بالقول إن "أمريكا تنتقل من دور فاعل خلف الكواليس، إلى دور مباشر على الأرض، مستخدمة مختلف الأدوات المتاحة لإعادة ترسيخ حضورها وتأثيرها في ليبيا".
تغليف سياسي لتحركات اقتصادية بلا جدوى حقيقية
وفي السياق ذاته، قال الكاتب والسياسي، سليمان البيوضي، إن "الزيارة تعكس حالة من الالتباس بين الاقتصاد والسياسة، وتؤكد أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك مشروعا واقعيا وواضحا للتعامل مع الملف الليبي".

وأوضح البيوضي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الشركات التي جرى الإعلان عن قدومها للاستثمار تمتلك بالفعل شراكات قائمة مع المؤسسة الوطنية للنفط، منذ يناير/ كانون الثاني 2006"، متسائلا عن "الجدوى الاقتصادية لهذه التحركات، إذ لا يوجد منطق اقتصادي يقول إن استثمارا في سوق النفط بقيمة 20 مليار دولار يمكن أن يحقق عائدات تصل إلى 376 مليار دولار خلال 25 عاما، في ظل غياب أي عمليات استكشاف نفطي جديدة".

واعتبر أن "ما جرى لا يعدو كونه تغليفا سياسيا لاستخدام الفقرة السابعة من قرار مجلس الأمن رقم 1970، بما يسمح باستخدام جزء من الأموال الليبية المجمدة دون وجود رقابة دولية أو محلية واضحة".
وعلى الصعيد السياسي، رأى البيوضي أن "البحث عن دلالات حقيقية لهذه الزيارة أمر عبثي"، معتبرًا أن نتيجتها الأساسية تتمثل في إرباك المشهد السياسي وتمديد فترة حكم سلطة الأمر الواقع، إضافة إلى إجهاض خارطة الطريق التي تطرحها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فيما وصفه بـ"تأثير الفراشة".
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
خبير ليبي: تعويض الاحتياطي النفطي في ليبيا رهان استراتيجي لتحقيق الأمن الاقتصادي
20 يناير, 12:47 GMT
كسر الجمود السياسي عبر مدخل أمني واقتصادي
ومن جانبه، قال المحلل السياسي، العربي الورفلي، إنه "في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا انقساما سياسيا وجمودا في العملية السياسية، تأتي زيارة مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي ترامب ربما لكسر حالة الجمود، وتحريك الملف الليبي سياسيا وأمنيا"، مؤكدا أن "هذه الزيارة تحمل دلالة واضحة على اهتمام أمريكا بالملف الليبي الذي ظل لسنوات ملفا ثانويا".
وأوضح الورفلي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "للزيارة أهمية سياسية، تتمثل في حث الأطراف الليبية على الانخراط في عملية سياسية، تفضي إلى تنظيم انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، رغم وجود عراقيل وتدخل أطراف دولية أخرى".

وأضاف أن "للزيارة أهمية أمنية وعسكرية، تتجسد في زيارة بولس إلى الرجمة، ولقائه بالقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وهو ما يعني أن المؤسسة العسكرية أصبحت لاعبا رئيسيا في المعادلة الأمنية والسياسية، ويعول عليها في انطلاق أي تسوية شاملة للملف الليبي بشقيه الأمني والعسكري".

وأشار الورفلي إلى أن "الملف الاقتصادي يظل حاضرا بقوة، إذ تعتبر ليبيا شريكا أساسيا لشركات أمريكية في مجالات الطاقة والنفط والتعدين"، لافتا إلى أن "الأهمية الاقتصادية لليبيا بالنسبة لأمريكا قد تسهم في الدفع نحو حلحلة الجانب السياسي وتحقيق الاستقرار الأمني".
وأكد أن "أمريكا تنظر اليوم إلى ليبيا على أنها بلد يتمتع بقدرات اقتصادية وتنموية هائلة، وقد نشهد في المستقبل مزيدا من هذه الزيارات وعلى مستويات أعلى".
وختم المحلل السياسي، العربي الورفلي، بالتأكيد على أن "الملف السياسي والأزمة السياسية تحديدا ما زالا بحاجة إلى وقفة جادة من جميع الأطراف الدولية، للوصول إلى إجراء انتخابات شاملة، إذ لا اقتصاد ولا تنمية ولا شراكات اقتصادية دون استقرار سياسي مستدام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала