https://sarabic.ae/20260203/واشنطن-تعود-إلى-ليبيا-من-بوابة-النفط-رهانات-اقتصادية-وأمنية-جديدة-1109934812.html

واشنطن تعود إلى ليبيا من بوابة النفط: رهانات اقتصادية وأمنية جديدة

واشنطن تعود إلى ليبيا من بوابة النفط: رهانات اقتصادية وأمنية جديدة

سبوتنيك عربي

لم تكن زيارة مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشؤون العربية والأفريقية، إلى ليبيا خطوة بروتوكولية عابرة، بل حملت مؤشرات واضحة على توجه... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T10:42+0000

2026-02-03T10:42+0000

2026-02-03T10:42+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار ليبيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780741_0:22:3073:1751_1920x0_80_0_0_ee5784db9726569a24d1f8ab649895af.jpg

وتكشف قراءة المشهد عن رهانات أمريكية على النفط الليبي والاستثمار، وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.النفط الليبي محور الرهان الأمريكي وبوابة لإعادة التموضعفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، إبراهيم بلقاسم، إن "مسعد بولس يسعى إلى عقد مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية ذات المنافع الكبيرة التي تخدم المصالح الأمريكية، والمبنية أساسا على فكرة استدامة ضخ النفط الليبي، وضمان عدم تأثر أسواق الطاقة العالمية بأي نقص محتمل في النفط الإيراني".وأوضح بلقاسم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا تحاول جعل ليبيا بديلا محتملا لإيران في حال اتجهت واشنطن إلى توجيه ضربة عسكرية لطهران في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن "الهدف الأساسي يتمثل في ضمان استمرار إنتاج النفط الليبي بشكل آمن ومستقر".وبيّن بلقاسم أن "أمريكا ستدخل خلال الأشهر القليلة المقبلة في مناورات عسكرية على الأراضي الليبية، وتحديدا في مدينة سرت، بمشاركة قوات من شرق ليبيا وغربها، في إطار مقاربة أمنية جديدة".وأشار إلى أن "الأمريكيين يفكرون بجدية في تحقيق قدر من الاستقرار في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا، كبديل عن حالة التوتر المتوقعة في الشرق الأوسط"، موضحًا أن "واشنطن سمحت في هذا السياق بفتح خط ملاحي ليبي جديد مواز للخط الإيطالي، بما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية وأمنية جديدة".وأكد بلقاسم أن "ليبيا تمثل مفتاحا مهما للمجتمع الدولي، وبوابة لانفتاحها على العالم، من خلال المؤسسات المالية الثلاث، وهي المصرف المركزي الليبي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار".وأوضح أن "دخول مؤسسات مالية أمريكية يهدف إلى إصلاح المنظومة المالية الليبية، بما يسمح بإطلاق موجة واسعة من الإصلاحات، ويدفع باتجاه تشجيع المستثمرين الأمريكيين والدوليين على دخول السوق الليبي".واعتبر بلقاسم أن "هذا الانفتاح يعكس حالة من التأمين والتهيئة لدور جديد لليبيا، يتمثل في لعب دور احتوائي ولوجستي مهم في المنطقة، إلى جانب دور اقتصادي فاعل، من شأنه أن يساعد البلاد على الانفتاح على العالم، والخروج التدريجي من أزماتها، والعودة إلى مسارها الطبيعي".وختم المحلل السياسي، إبراهيم بلقاسم، بالقول إن "أمريكا تنتقل من دور فاعل خلف الكواليس، إلى دور مباشر على الأرض، مستخدمة مختلف الأدوات المتاحة لإعادة ترسيخ حضورها وتأثيرها في ليبيا".تغليف سياسي لتحركات اقتصادية بلا جدوى حقيقيةوفي السياق ذاته، قال الكاتب والسياسي، سليمان البيوضي، إن "الزيارة تعكس حالة من الالتباس بين الاقتصاد والسياسة، وتؤكد أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك مشروعا واقعيا وواضحا للتعامل مع الملف الليبي".واعتبر أن "ما جرى لا يعدو كونه تغليفا سياسيا لاستخدام الفقرة السابعة من قرار مجلس الأمن رقم 1970، بما يسمح باستخدام جزء من الأموال الليبية المجمدة دون وجود رقابة دولية أو محلية واضحة".وعلى الصعيد السياسي، رأى البيوضي أن "البحث عن دلالات حقيقية لهذه الزيارة أمر عبثي"، معتبرًا أن نتيجتها الأساسية تتمثل في إرباك المشهد السياسي وتمديد فترة حكم سلطة الأمر الواقع، إضافة إلى إجهاض خارطة الطريق التي تطرحها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فيما وصفه بـ"تأثير الفراشة".كسر الجمود السياسي عبر مدخل أمني واقتصاديومن جانبه، قال المحلل السياسي، العربي الورفلي، إنه "في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا انقساما سياسيا وجمودا في العملية السياسية، تأتي زيارة مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي ترامب ربما لكسر حالة الجمود، وتحريك الملف الليبي سياسيا وأمنيا"، مؤكدا أن "هذه الزيارة تحمل دلالة واضحة على اهتمام أمريكا بالملف الليبي الذي ظل لسنوات ملفا ثانويا".وأوضح الورفلي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "للزيارة أهمية سياسية، تتمثل في حث الأطراف الليبية على الانخراط في عملية سياسية، تفضي إلى تنظيم انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، رغم وجود عراقيل وتدخل أطراف دولية أخرى".وأشار الورفلي إلى أن "الملف الاقتصادي يظل حاضرا بقوة، إذ تعتبر ليبيا شريكا أساسيا لشركات أمريكية في مجالات الطاقة والنفط والتعدين"، لافتا إلى أن "الأهمية الاقتصادية لليبيا بالنسبة لأمريكا قد تسهم في الدفع نحو حلحلة الجانب السياسي وتحقيق الاستقرار الأمني".وأكد أن "أمريكا تنظر اليوم إلى ليبيا على أنها بلد يتمتع بقدرات اقتصادية وتنموية هائلة، وقد نشهد في المستقبل مزيدا من هذه الزيارات وعلى مستويات أعلى".وختم المحلل السياسي، العربي الورفلي، بالتأكيد على أن "الملف السياسي والأزمة السياسية تحديدا ما زالا بحاجة إلى وقفة جادة من جميع الأطراف الدولية، للوصول إلى إجراء انتخابات شاملة، إذ لا اقتصاد ولا تنمية ولا شراكات اقتصادية دون استقرار سياسي مستدام".

https://sarabic.ae/20260123/ليبيا-الوطنية-للنفط-تعلن-تحويل-مليارات-الدولارات-إلى-المركزي-خلال-2025-1109572031.html

https://sarabic.ae/20260120/خبير-ليبي-تعويض-الاحتياطي-النفطي-في-ليبيا-رهان-استراتيجي-لتحقيق-الأمن-الاقتصادي-1109437243.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية