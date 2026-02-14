https://sarabic.ae/20260214/ضحكة-تساوي-ألف-كلمة-بين-مظلوم-عبدي-والشيباني-ما-هي-أهم-تفاصيل-اجتماع-ميونيخ؟-1110350320.html
"صورة تساوي ألف كلمة" بين عبدي والشيباني.. ما هي أهم تفاصيل اجتماع ميونيخ؟
"صورة تساوي ألف كلمة" بين عبدي والشيباني.. ما هي أهم تفاصيل اجتماع ميونيخ؟
كشف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، عن اجتماع جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، واصفًا اللقاء بأنه "مثمر للغاية".
الاجتماع أعاد تسليط الضوء على مسار اتفاق الاندماج بين "قسد" ودمشق، والدور الأمريكي في رعاية العملية السياسية والأمنية في سوريا.وقال عبدي إنه "تم بحث التقدم في تنفيذ "اتفاقية الاندماج"، مع التأكيد على دور واشنطن في تسهيل الاتفاق ودعم مساره". وأشار بيان صادر عن "قسد"، تناول تفاصيل الاجتماع، إلى "مناقشة ضمان حقوق جميع المكونات السورية في العملية السياسية، وفي مقدمتهم الكرد والدروز، إضافة إلى استمرار محاربة تنظيم "داعش".الموقف الأمريكي: أولوية سورية متقدمةونقلت "قسد" عن روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "يضع الملف السوري وعملية الاندماج وتطبيق الاتفاقيات ومكافحة "الإرهاب" في مقدمة أولوياته".رسالة "صورة تساوي ألف كلمة"وأشاد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، بالاجتماع الذي جمع الشيباني وعبدي مع روبيو، وعلّق قائلًا: "صورة تساوي ألف كلمة.. بداية جديدة".وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن الشيباني وروبيو "أكدا على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، كما جرى بحث دعم العلاقات الثنائية، مع تأكيد أمريكي على دعم الحكومة السورية واتفاق الاندماج وجهود مكافحة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)".ويُعد عيسى مرشح "قسد" لهذا المنصب، ما يعكس ترجمة سياسية مباشرة لاتفاق الاندماج على المستوى الإداري.ويقضي الاتفاق الموقّع في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوقف إطلاق النار وبدء دمج متسلسل للقوات العسكرية والكيانات الإدارية، ويشمل كذلك انسحاب قوات الجيش السوري من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركزي الحسكة والقامشلي.وحظي الاتفاق بترحيب عربي ودولي واسع، واعتُبر خطوة محورية نحو تعزيز وحدة سوريا وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.ما وراء الانسحاب الأمريكي من "قاعدة التنف" في سوريا... وهل يعود "داعش" للواجهة
كشف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، عن اجتماع جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، واصفًا اللقاء بأنه "مثمر للغاية".
الاجتماع أعاد تسليط الضوء على مسار اتفاق الاندماج بين "قسد" ودمشق، والدور الأمريكي في رعاية العملية السياسية والأمنية في سوريا.
وقال عبدي إنه "تم بحث التقدم في تنفيذ "اتفاقية الاندماج"، مع التأكيد على دور واشنطن في تسهيل الاتفاق ودعم مساره".
وأشار بيان صادر عن "قسد"، تناول تفاصيل الاجتماع، إلى "مناقشة ضمان حقوق جميع المكونات السورية في العملية السياسية، وفي مقدمتهم الكرد والدروز، إضافة إلى استمرار محاربة تنظيم "داعش".
الموقف الأمريكي: أولوية سورية متقدمة
ونقلت "قسد" عن روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "يضع الملف السوري وعملية الاندماج وتطبيق الاتفاقيات ومكافحة "الإرهاب" في مقدمة أولوياته".
وبحسب مراقبين، يعكس هذا التصريح استمرار الانخراط الأمريكي المباشر في تفاصيل إعادة ترتيب المشهد السوري.
رسالة "صورة تساوي ألف كلمة"
وأشاد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، بالاجتماع الذي جمع الشيباني وعبدي مع روبيو، وعلّق قائلًا: "صورة تساوي ألف كلمة.. بداية جديدة".
وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن الشيباني وروبيو "أكدا على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، كما جرى بحث دعم العلاقات الثنائية، مع تأكيد أمريكي على دعم الحكومة السورية واتفاق الاندماج وجهود مكافحة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)".
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مرسومًا بتعيين نور الدين أحمد عيسى، محافظًا لمحافظة للحسكة شمال شرقي البلاد.
ويُعد عيسى مرشح "قسد" لهذا المنصب، ما يعكس ترجمة سياسية مباشرة لاتفاق الاندماج على المستوى الإداري.
ويقضي الاتفاق الموقّع في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوقف إطلاق النار وبدء دمج متسلسل للقوات العسكرية والكيانات الإدارية، ويشمل كذلك انسحاب قوات الجيش السوري من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركزي الحسكة والقامشلي.
وحظي الاتفاق بترحيب عربي ودولي واسع، واعتُبر خطوة محورية نحو تعزيز وحدة سوريا وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.