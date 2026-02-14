عربي
"صورة تساوي ألف كلمة" بين عبدي والشيباني.. ما هي أهم تفاصيل اجتماع ميونيخ؟
سبوتنيك عربي
كشف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، عن اجتماع جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر... 14.02.2026
2026-02-14T07:07+0000
2026-02-14T07:16+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110350164_0:51:1368:821_1920x0_80_0_0_1fab24ca58467e035bd57a35dc6b9062.jpg
الاجتماع أعاد تسليط الضوء على مسار اتفاق الاندماج بين "قسد" ودمشق، والدور الأمريكي في رعاية العملية السياسية والأمنية في سوريا.وقال عبدي إنه "تم بحث التقدم في تنفيذ "اتفاقية الاندماج"، مع التأكيد على دور واشنطن في تسهيل الاتفاق ودعم مساره". وأشار بيان صادر عن "قسد"، تناول تفاصيل الاجتماع، إلى "مناقشة ضمان حقوق جميع المكونات السورية في العملية السياسية، وفي مقدمتهم الكرد والدروز، إضافة إلى استمرار محاربة تنظيم "داعش".الموقف الأمريكي: أولوية سورية متقدمةونقلت "قسد" عن روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "يضع الملف السوري وعملية الاندماج وتطبيق الاتفاقيات ومكافحة "الإرهاب" في مقدمة أولوياته".رسالة "صورة تساوي ألف كلمة"وأشاد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، بالاجتماع الذي جمع الشيباني وعبدي مع روبيو، وعلّق قائلًا: "صورة تساوي ألف كلمة.. بداية جديدة".وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن الشيباني وروبيو "أكدا على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، كما جرى بحث دعم العلاقات الثنائية، مع تأكيد أمريكي على دعم الحكومة السورية واتفاق الاندماج وجهود مكافحة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)".ويُعد عيسى مرشح "قسد" لهذا المنصب، ما يعكس ترجمة سياسية مباشرة لاتفاق الاندماج على المستوى الإداري.ويقضي الاتفاق الموقّع في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوقف إطلاق النار وبدء دمج متسلسل للقوات العسكرية والكيانات الإدارية، ويشمل كذلك انسحاب قوات الجيش السوري من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركزي الحسكة والقامشلي.وحظي الاتفاق بترحيب عربي ودولي واسع، واعتُبر خطوة محورية نحو تعزيز وحدة سوريا وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.ما وراء الانسحاب الأمريكي من "قاعدة التنف" في سوريا... وهل يعود "داعش" للواجهة
https://sarabic.ae/20260209/الحكومة-السورية-تتسلم-حقل-الرميلان-النفطي-من-قسد-وتعد-العاملين-بالاحتفاظ-بوظائفهم-1110182807.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110350164_153:0:1368:911_1920x0_80_0_0_06b474035d0df53de875edbe86dcdab2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, قسد
أخبار سوريا اليوم, قسد

"صورة تساوي ألف كلمة" بين عبدي والشيباني.. ما هي أهم تفاصيل اجتماع ميونيخ؟

07:07 GMT 14.02.2026 (تم التحديث: 07:16 GMT 14.02.2026)
اجمتاع يضم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وزير الخارجي الأمريكي ماركو روبيو في مؤتمر ميونخ للأمن
اجمتاع يضم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وزير الخارجي الأمريكي ماركو روبيو في مؤتمر ميونخ للأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© Photo / Social Media Images/ X
تابعنا عبر
كشف قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، عن اجتماع جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، واصفًا اللقاء بأنه "مثمر للغاية".
الاجتماع أعاد تسليط الضوء على مسار اتفاق الاندماج بين "قسد" ودمشق، والدور الأمريكي في رعاية العملية السياسية والأمنية في سوريا.

وقال عبدي إنه "تم بحث التقدم في تنفيذ "اتفاقية الاندماج"، مع التأكيد على دور واشنطن في تسهيل الاتفاق ودعم مساره".
وأشار بيان صادر عن "قسد"، تناول تفاصيل الاجتماع، إلى "مناقشة ضمان حقوق جميع المكونات السورية في العملية السياسية، وفي مقدمتهم الكرد والدروز، إضافة إلى استمرار محاربة تنظيم "داعش".

الموقف الأمريكي: أولوية سورية متقدمة

ونقلت "قسد" عن روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "يضع الملف السوري وعملية الاندماج وتطبيق الاتفاقيات ومكافحة "الإرهاب" في مقدمة أولوياته".

وبحسب مراقبين، يعكس هذا التصريح استمرار الانخراط الأمريكي المباشر في تفاصيل إعادة ترتيب المشهد السوري.

سوريا - حقل نفط مشتعل جراء الإرهاب - النفط السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
الحكومة السورية تتسلم حقل الرميلان النفطي من "قسد" وتعد العاملين بالاحتفاظ بوظائفهم
9 فبراير, 13:45 GMT

رسالة "صورة تساوي ألف كلمة"

وأشاد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، بالاجتماع الذي جمع الشيباني وعبدي مع روبيو، وعلّق قائلًا: "صورة تساوي ألف كلمة.. بداية جديدة".
وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن الشيباني وروبيو "أكدا على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، كما جرى بحث دعم العلاقات الثنائية، مع تأكيد أمريكي على دعم الحكومة السورية واتفاق الاندماج وجهود مكافحة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)".

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مرسومًا بتعيين نور الدين أحمد عيسى، محافظًا لمحافظة للحسكة شمال شرقي البلاد.

ويُعد عيسى مرشح "قسد" لهذا المنصب، ما يعكس ترجمة سياسية مباشرة لاتفاق الاندماج على المستوى الإداري.
ويقضي الاتفاق الموقّع في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوقف إطلاق النار وبدء دمج متسلسل للقوات العسكرية والكيانات الإدارية، ويشمل كذلك انسحاب قوات الجيش السوري من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركزي الحسكة والقامشلي.
وحظي الاتفاق بترحيب عربي ودولي واسع، واعتُبر خطوة محورية نحو تعزيز وحدة سوريا وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
ما وراء الانسحاب الأمريكي من "قاعدة التنف" في سوريا... وهل يعود "داعش" للواجهة
