وزير الخارجية الصيني يحث فرنسا للعمل مع بلاده لمنع العالم من العودة إلى "قانون الغاب"
ووجَّه وانغ، هذا النداء خلال محادثات مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن.وأوضح وانغ أن "الصين وفرنسا دولتان كبيرتان مستقلتان ومسؤولتان، وأن التنسيق متعدد الأطراف يُعد سمة مهمة لعلاقاتهما الثنائية".ويُعقد مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.ويذكر أن وانغ يي، عقد يوم أمس الجمعة، على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، اجتماعات منفصلة مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
04:28 GMT 14.02.2026 (تم التحديث: 04:47 GMT 14.02.2026)
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، أنه على بلاده وفرنسا، بذل جهود مشتركة لصون مكانة ودور الأمم المتحدة ومنع العالم من العودة إلى ما وصفه بـ"قانون الغاب".
ووجَّه وانغ، هذا النداء خلال محادثات مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن.
وأوضح وانغ أن "الصين وفرنسا دولتان كبيرتان مستقلتان ومسؤولتان، وأن التنسيق متعدد الأطراف يُعد سمة مهمة لعلاقاتهما الثنائية".
ودعا وانغ إلى معالجة العجز في الحوكمة العالمية، ودعم المبادرات متعددة الأطراف لكل منهما.
ويُعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.
ويذكر أن وانغ يي، عقد يوم أمس الجمعة، على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، اجتماعات منفصلة مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.