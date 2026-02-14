وزير الخارجية الصيني يحث فرنسا للعمل مع بلاده لمنع العالم من العودة إلى "قانون الغاب"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260214/وزير-الخارجية-الصيني-يحث-فرنسا-للعمل-مع-بلاده-لمنع-العالم-من-العودة-إلى-قانون-الغاب-1110347211.html
وزير الخارجية الصيني يحث فرنسا للعمل مع بلاده لمنع العالم من العودة إلى "قانون الغاب"
وزير الخارجية الصيني يحث فرنسا للعمل مع بلاده لمنع العالم من العودة إلى "قانون الغاب"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، أنه على بلاده وفرنسا، بذل جهود مشتركة لصون مكانة ودور الأمم المتحدة ومنع العالم من العودة إلى ما وصفه بـ"قانون... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T04:28+0000
2026-02-14T04:47+0000
الصين
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
ووجَّه وانغ، هذا النداء خلال محادثات مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن.وأوضح وانغ أن "الصين وفرنسا دولتان كبيرتان مستقلتان ومسؤولتان، وأن التنسيق متعدد الأطراف يُعد سمة مهمة لعلاقاتهما الثنائية".ويُعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.ويذكر أن وانغ يي، عقد يوم أمس الجمعة، على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، اجتماعات منفصلة مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.الصين: التقدم المحرز في مفاوضات الأزمة الأوكرانية أمر مشجع
https://sarabic.ae/20260211/إعلام-صيني-الرئيسان-شي-وترامب-يمددان-الهدنة-التجارية-لمدة-عام-1110273662.html
الصين
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_43:0:1732:1267_1920x0_80_0_0_a50484b33f4d8b8984d9bf14560b6513.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الصيني يحث فرنسا للعمل مع بلاده لمنع العالم من العودة إلى "قانون الغاب"

04:28 GMT 14.02.2026 (تم التحديث: 04:47 GMT 14.02.2026)
© AP Photo / Ng Han Guanمقر وزارة الخارجية الصينية، بكين
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، أنه على بلاده وفرنسا، بذل جهود مشتركة لصون مكانة ودور الأمم المتحدة ومنع العالم من العودة إلى ما وصفه بـ"قانون الغاب".
ووجَّه وانغ، هذا النداء خلال محادثات مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن.
وأوضح وانغ أن "الصين وفرنسا دولتان كبيرتان مستقلتان ومسؤولتان، وأن التنسيق متعدد الأطراف يُعد سمة مهمة لعلاقاتهما الثنائية".
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إعلام صيني: الرئيسان شي وترامب يمددان الهدنة التجارية لمدة عام
11 فبراير, 23:13 GMT

ودعا وانغ إلى معالجة العجز في الحوكمة العالمية، ودعم المبادرات متعددة الأطراف لكل منهما.

ويُعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.
ويذكر أن وانغ يي، عقد يوم أمس الجمعة، على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، اجتماعات منفصلة مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
الصين: التقدم المحرز في مفاوضات الأزمة الأوكرانية أمر مشجع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала