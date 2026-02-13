https://sarabic.ae/20260213/الصين-التقدم-المحرز-في-مفاوضات-الأزمة-الأوكرانية-أمر-مشجع-1110329863.html
الصين: التقدم المحرز في مفاوضات الأزمة الأوكرانية أمر مشجع
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، استعداد بكين لمواصلة الحوار مع أوكرانيا والإسهام بشكل بنّاء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، معربا عن
2026-02-13T14:28+0000
2026-02-13T14:28+0000
2026-02-13T14:28+0000
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن، وانغ يي، قوله خلال لقائه بنظيره الأوكراني، أندريه سيبيها، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحن على استعداد لمواصلة الحوار مع أوكرانيا والتعاون مع المجتمع الدولي للإسهام بشكل بنّاء في التوصل إلى حل سياسي مبكر للأزمة".وأضاف وانغ يي: "العلاقات الصينية الأوكرانية يجب أن تسير في الاتجاه الصحيح وأن تحافظ على نمو مستقر وسليم".عملية السلام في أوكرانياوفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.إعلام: محيط زيلينسكي يخشى ضياع فرصة التوصل إلى صفقة مع روسياموسكو: تسوية الأزمة الأوكرانية قد تنعش عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، استعداد بكين لمواصلة الحوار مع أوكرانيا والإسهام بشكل بنّاء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في الحوارات الأخيرة بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأشار إلى أن موقف بكين من حل الأزمة الأوكرانية "لا يزال ثابتا"، موضحا أن "التقدم المحرز الذي حصل أخيرا في مختلف الحوارات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية أمر مشجع".
وأضاف وانغ يي: "العلاقات الصينية الأوكرانية يجب أن تسير في الاتجاه الصحيح وأن تحافظ على نمو مستقر وسليم".
وفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني
في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب وسائل الإعلام الغربية، تضمنت المبادرة الأمريكية، في البداية، "نقل منطقة دونباس بأكملها إلى سيطرة موسكو، والاعتراف بها وبشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خط التماس في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وخفض عدد القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصف، وحظر نشر القوات الأجنبية والأسلحة البعيدة المدى في أوكرانيا".
وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.