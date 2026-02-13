https://sarabic.ae/20260213/الصين-التقدم-المحرز-في-مفاوضات-الأزمة-الأوكرانية-أمر-مشجع-1110329863.html

الصين: التقدم المحرز في مفاوضات الأزمة الأوكرانية أمر مشجع

الصين: التقدم المحرز في مفاوضات الأزمة الأوكرانية أمر مشجع

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، استعداد بكين لمواصلة الحوار مع أوكرانيا والإسهام بشكل بنّاء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، معربا عن... 13.02.2026, سبوتنيك عربي

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن، وانغ يي، قوله خلال لقائه بنظيره الأوكراني، أندريه سيبيها، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحن على استعداد لمواصلة الحوار مع أوكرانيا والتعاون مع المجتمع الدولي للإسهام بشكل بنّاء في التوصل إلى حل سياسي مبكر للأزمة".وأضاف وانغ يي: "العلاقات الصينية الأوكرانية يجب أن تسير في الاتجاه الصحيح وأن تحافظ على نمو مستقر وسليم".عملية السلام في أوكرانياوفي أواخر يناير/ كنون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني ​​في الإمارات العربية المتحدة، بحضور ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، ناقشوا خلالها القضايا العالقة في خطة السلام، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار الكرملين، في وقت سابق، إلى إقرار الولايات المتحدة بأنه دون حل القضية الإقليمية، وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا (بين الرئيسين الروسي والأمريكي عام 2025)، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.إعلام: محيط زيلينسكي يخشى ضياع فرصة التوصل إلى صفقة مع روسياموسكو: تسوية الأزمة الأوكرانية قد تنعش عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

