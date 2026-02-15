الخارجية الإيرانية: مستعدون لمناقشة الملف النووي حال استعداد واشنطن لرفع العقوبات

عربي
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، أن "طرح "صفر تخصيب" لم يعد مطروحا ولا مكان له في المفاوضات من وجهة نظر طهران".
وقال مجيد روانجي، في مقابلة إذاعية، إن "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لإثبات جديتها في التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أنه إذا كانت واشنطن مستعدة للحوار بشأن رفع العقوبات، فإن طهران أيضا مستعدة للتفاوض حول العقوبات وسائر القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي.
وأضاف: أن "إيران ترى أن الولايات المتحدة توصلت إلى قناعة بأن التركيز الأساسي من أجل التوصل إلى اتفاق يجب أن ينصبّ على الملف النووي".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
إعلام: نتنياهو وترامب يتفقان على تشديد الضغط على نفط إيران
01:25 GMT
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، في الآونة الأخيرة، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
الرئيس فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
بوتين يؤكد أن روسيا تدعم جهود إيران في حماية حق السيادة ومصالحها المشروعة وأمن البلاد
أمس, 16:13 GMT
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
