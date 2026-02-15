عربي
الرئيس البولندي يدعو إلى امتلاك بلاده للأسلحة النووية
الرئيس البولندي يدعو إلى امتلاك بلاده للأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس البولندي كارول ناوروكي، اليوم الأحد، إلى امتلاك بلاده للأسلحة النووية، دون تحديد جدول زمني لتحقيق هذا الهدف.
2026-02-15T12:49+0000
2026-02-15T12:49+0000
بولندا
أخبار الاتحاد الأوروبي
وقال ناوروكي في مقابلة تلفزيونية على قناة بولسات: "أؤيد بشدة انضمام بولندا إلى البرنامج النووي"، مؤكدا أنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت بولندا ستبدأ العمل على امتلاك أسلحتها النووية الخاصة، أو متى سيحدث ذلك.وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لبولندا باتخاذ هذا المسار، باعتبار وارسو دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قال ناوروكي: "لا أعلم، لكننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات تمكننا من بدء العمل". وتأتي تصريحات ناووركي بعد أن صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في مؤتمر ميونيخ للأمن، بأنه يجري محادثات مع فرنسا بشأن إمكانية وجود منظومة دفاع نووي أوروبية. ودعا ميرتس إلى إعادة ترتيب العلاقات عبر الأطلسي في خضم الاضطرابات التي تشهدها ولاية دونالد ترامب الثانية.بلدان "الناتو" توقع وثيقة بشأن تطوير القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى
بولندا
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس البولندي كارول ناوروكي، اليوم الأحد، إلى امتلاك بلاده للأسلحة النووية، دون تحديد جدول زمني لتحقيق هذا الهدف.
وقال ناوروكي في مقابلة تلفزيونية على قناة بولسات: "أؤيد بشدة انضمام بولندا إلى البرنامج النووي"، مؤكدا أنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت بولندا ستبدأ العمل على امتلاك أسلحتها النووية الخاصة، أو متى سيحدث ذلك.
وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لبولندا باتخاذ هذا المسار، باعتبار وارسو دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قال ناوروكي: "لا أعلم، لكننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات تمكننا من بدء العمل".

وأضاف مع ذلك أن على البلاد أن تسلك المسار "نحو تحقيق القدرات النووية البولندية" مع الالتزام "بجميع المعايير الدولية".

إلغاء الحجر المنزلي العزل الذاتي، و نظام التصاريح في موسكو، الكرملين، روسيا 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
الكرملين: بولندا ودول البلطيق يتصدرون قافلة "المعاديين لروسيا"
1 فبراير, 11:02 GMT
وتأتي تصريحات ناووركي بعد أن صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في مؤتمر ميونيخ للأمن، بأنه يجري محادثات مع فرنسا بشأن إمكانية وجود منظومة دفاع نووي أوروبية.
ودعا ميرتس إلى إعادة ترتيب العلاقات عبر الأطلسي في خضم الاضطرابات التي تشهدها ولاية دونالد ترامب الثانية.
بلدان "الناتو" توقع وثيقة بشأن تطوير القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى
