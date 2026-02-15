عربي
روبيو يبحث مع وزراء خارجية "مجموعة السبع" النزاع في أوكرانيا والأوضاع في فنزويلا

03:35 GMT 15.02.2026
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث مع نظرائه في "مجموعة السبع" مسار التسوية في أوكرانيا والأوضاع في فنزويلا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، فجر اليوم الأحد، أن روبيو أكد مجددا التزام بلاده بتعزيز الاستقرار في فنزويلا والتفاوض لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي ونظرائه على أهمية تعزيز التعاون داخل "مجموعة السبع" لمواجهة التهديدات العالمية للأمن والسلم الدوليين.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح ماركو روبيو بأنه التقى فلاديمير زيلينسكي، وبحث معه أمن أوكرانيا وتعزيز الشراكة الاقتصادية والدفاعية بين البلدين، حيث نشر روبيو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح من خلالها أنه التقى زيلينسكي "حيث بحثنا أمن أوكرانيا وتعميق الشراكات الدفاعية والاقتصادية".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب "يريد حلا ينهي إراقة الدماء بصورة نهائية"، على حد تعبيره.
وكان ماركو روبيو قد صرح، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن جهودها لحل النزاع في أوكرانيا، إيمانًا منها بأن هذا التزام فريد من نوعه"، على حد قوله. وفي مقابلة متلفزة، قال وزير الخارجية الأمريكي، متحدثًا عن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا: "إنه التزام لن نتخلى عنه لأننا نؤمن بأنه فريد من نوعه".
كما صرح روبيو أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، سيشاركان في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف، يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير/ شباط الجاري.
وقال روبيو، في المقابلة ذاتها، تعليقًا على عملية التسوية الأوكرانية: "مفاوضونا، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كرّسوا قدرًا هائلًا من الوقت لهذا الملف، وسيكون لديهم مجددًا اجتماعات يوم الثلاثاء (المقبل)".
وقال روبيو إن فكرة "عالم بلا حدود" واستبدال المصالح الوطنية بنظام عالمي، "أثبتت حماقتها".
وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد كانت فكرة حمقاء تجاهلت الطبيعة البشرية ودروس أكثر من 5000 عام من التاريخ الإنساني، وقد كلّفنا هذا المفهوم الخاطئ ثمنًا باهظًا".
