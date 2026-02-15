روبيو يلتقي زيلينسكي ويبحث تعميق الشراكات الدفاعية مع أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260215/روبيو-يلتقي-زيلينسكي-ويبحث-تعميق-الشراكات-الدفاعية-مع-أوكرانيا-1110374624.html
روبيو يلتقي زيلينسكي ويبحث تعميق الشراكات الدفاعية مع أوكرانيا
روبيو يلتقي زيلينسكي ويبحث تعميق الشراكات الدفاعية مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، بأنه التقى فلاديمير زيلينسكي، وبحث معه أمن أوكرانيا وتعزيز الشراكة الاقتصادية والدفاعية بين البلدين. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T00:17+0000
2026-02-15T00:17+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
الأخبار
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e511c535fc8793a847eb1e63a136e0f.jpg
ونشر روبيو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فجر اليوم الأحد، أوضح من خلالها أنه التقى زيلينسكي "حيث بحثنا أمن أوكرانيا وتعميق الشراكات الدفاعية والاقتصادية".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب "يريد حلا ينهي إراقة الدماء بصورة نهائية"، على حد تعبيره.وكان ماركو روبيو قد صرح، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن جهودها لحل النزاع في أوكرانيا، إيمانًا منها بأن هذا التزام فريد من نوعه"، على حد قوله.وفي مقابلة متلفزة، قال وزير الخارجية الأمريكي، متحدثًا عن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا: "إنه التزام لن نتخلى عنه لأننا نؤمن بأنه فريد من نوعه".كما صرح روبيو أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، سيشاركان في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف، يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير/ شباط الجاري.وقال روبيو، في المقابلة ذاتها، تعليقًا على عملية التسوية الأوكرانية: "مفاوضونا، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كرّسوا قدرًا هائلًا من الوقت لهذا الملف، وسيكون لديهم مجددًا اجتماعات يوم الثلاثاء (المقبل)".وقال روبيو إن فكرة "عالم بلا حدود" واستبدال المصالح الوطنية بنظام عالمي، "أثبتت حماقتها".وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد كانت فكرة حمقاء تجاهلت الطبيعة البشرية ودروس أكثر من 5000 عام من التاريخ الإنساني، وقد كلّفنا هذا المفهوم الخاطئ ثمنًا باهظًا".
https://sarabic.ae/20260213/دميترييف-روبيو-يفضل-لقاء-أوربان-على-اجتماع-أوروبي-حول-أوكرانيا-في-ميونخ-1110345009.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737550_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a76f76ccaae835132f448f988db0b5c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار, روسيا

روبيو يلتقي زيلينسكي ويبحث تعميق الشراكات الدفاعية مع أوكرانيا

00:17 GMT 15.02.2026
© AP Photo / Kevin Wolfوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، بأنه التقى فلاديمير زيلينسكي، وبحث معه أمن أوكرانيا وتعزيز الشراكة الاقتصادية والدفاعية بين البلدين.
ونشر روبيو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فجر اليوم الأحد، أوضح من خلالها أنه التقى زيلينسكي "حيث بحثنا أمن أوكرانيا وتعميق الشراكات الدفاعية والاقتصادية".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب "يريد حلا ينهي إراقة الدماء بصورة نهائية"، على حد تعبيره.
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
دميترييف: روبيو يفضل لقاء أوربان على اجتماع أوروبي حول أوكرانيا في ميونخ
13 فبراير, 23:03 GMT
وكان ماركو روبيو قد صرح، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن جهودها لحل النزاع في أوكرانيا، إيمانًا منها بأن هذا التزام فريد من نوعه"، على حد قوله.
وفي مقابلة متلفزة، قال وزير الخارجية الأمريكي، متحدثًا عن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا: "إنه التزام لن نتخلى عنه لأننا نؤمن بأنه فريد من نوعه".
كما صرح روبيو أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، سيشاركان في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف، يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير/ شباط الجاري.
وقال روبيو، في المقابلة ذاتها، تعليقًا على عملية التسوية الأوكرانية: "مفاوضونا، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كرّسوا قدرًا هائلًا من الوقت لهذا الملف، وسيكون لديهم مجددًا اجتماعات يوم الثلاثاء (المقبل)".
وقال روبيو إن فكرة "عالم بلا حدود" واستبدال المصالح الوطنية بنظام عالمي، "أثبتت حماقتها".
وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد كانت فكرة حمقاء تجاهلت الطبيعة البشرية ودروس أكثر من 5000 عام من التاريخ الإنساني، وقد كلّفنا هذا المفهوم الخاطئ ثمنًا باهظًا".
