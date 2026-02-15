https://sarabic.ae/20260215/روبيو-يلتقي-زيلينسكي-ويبحث-تعميق-الشراكات-الدفاعية-مع-أوكرانيا-1110374624.html
روبيو يلتقي زيلينسكي ويبحث تعميق الشراكات الدفاعية مع أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، بأنه التقى فلاديمير زيلينسكي، وبحث معه أمن أوكرانيا وتعزيز الشراكة الاقتصادية والدفاعية بين البلدين. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
ونشر روبيو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فجر اليوم الأحد، أوضح من خلالها أنه التقى زيلينسكي "حيث بحثنا أمن أوكرانيا وتعميق الشراكات الدفاعية والاقتصادية".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب "يريد حلا ينهي إراقة الدماء بصورة نهائية"، على حد تعبيره.وكان ماركو روبيو قد صرح، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن جهودها لحل النزاع في أوكرانيا، إيمانًا منها بأن هذا التزام فريد من نوعه"، على حد قوله.وفي مقابلة متلفزة، قال وزير الخارجية الأمريكي، متحدثًا عن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا: "إنه التزام لن نتخلى عنه لأننا نؤمن بأنه فريد من نوعه".كما صرح روبيو أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، سيشاركان في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في جنيف، يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير/ شباط الجاري.وقال روبيو، في المقابلة ذاتها، تعليقًا على عملية التسوية الأوكرانية: "مفاوضونا، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كرّسوا قدرًا هائلًا من الوقت لهذا الملف، وسيكون لديهم مجددًا اجتماعات يوم الثلاثاء (المقبل)".وقال روبيو إن فكرة "عالم بلا حدود" واستبدال المصالح الوطنية بنظام عالمي، "أثبتت حماقتها".وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد كانت فكرة حمقاء تجاهلت الطبيعة البشرية ودروس أكثر من 5000 عام من التاريخ الإنساني، وقد كلّفنا هذا المفهوم الخاطئ ثمنًا باهظًا".
