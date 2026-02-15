https://sarabic.ae/20260215/كاد-يتسبب-بكارثة-تساوي-20-قنبلة-ذرية-عالم-يكشف-خطورة-نيزك-تشيبراكول--1110386800.html
كاد يتسبب بكارثة تساوي 20 قنبلة ذرية.. عالم يكشف خطورة نيزك "تشيبراكول"
2026-02-15T13:50+0000
2026-02-15T13:50+0000
2026-02-15T13:50+0000
مجتمع
روسيا
الفضاء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110386266_0:178:2585:1632_1920x0_80_0_0_27e48f03f56e50895398ea96b3f0b2c9.jpg
وأوضح كوروتكي أن الشهب كان من نوع الكوندريت الحجري، قطره نحو 20 مترا وسرعته نحو 18 كيلومترا في الثانية. وقد سلك على مسار مائل، مما سمح لسكان الأورال الجنوبي برؤيته، فيما حدث الانفجار الرئيسي على ارتفاع نحو 25 كيلومترا، ما تسبب بتأخر وصول صوت الموجة الانفجارية إلى الأرض لحوالي دقيقة.وأضاف أن ارتفاع الانفجار يؤثر بشكل كبير على قوة الموجة الانفجارية؛ فلو حدث الانفجار على ارتفاع 10 كيلومترات، لكانت قوة الموجة أضعف بمئة مرة، وكانت الأضرار مشابهة لتأثير إعصار شديد، أما لو كان الانفجار على ارتفاع 1 كم، لكانت المدينة معرضة للتدمير الكامل.ولفت كوروتكي إلى أن هذا النيزك هو حاليا أكثر الأجرام السماوية التي تم تصويرها عند دخولها الغلاف الجوي للأرض في التاريخ المسجل، فقد سقط فوق مدينة رئيسية، مما مكّن العديد من الأشخاص والكاميرات الثابتة من توثيق الحدث، خاتما أن "هذا الجرم هو الأكبر الذي يدخل الغلاف الجوي للأرض في القرن الحادي والعشرين".شهدت مدينة تشيليابنسك في جبال الأورال الجنوبية انفجار نيزك تشيبراكول في 15 فبراير /شباط 2013 عند الساعة 9:20 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث وصلت بعض شظايا الشهب إلى سطح الأرض وتم العثور على أكبرها في بحيرة تشيبراكول ونقلت إلى المتحف، ويعرف هذا النيزك أيضا باسم نيزك تشيليابنسك.
الفضاء
روسيا, الفضاء
أفاد المدير العلمي لرصدية "كا-دار" ومزرعة "أستروفيرتي" الفلكية، ستاس كورتكي، بأن نيزك تشيبراكول الذي انفجر فوق تشيليابنسك قبل 13 عاما كان سيؤدي إلى كارثة مماثلة لانفجار 20 قنبلة نووية فوق هيروشيما لو حدث على ارتفاع منخفض نحو 1 كم فقط.
وأوضح كوروتكي أن الشهب كان من نوع الكوندريت الحجري، قطره نحو 20 مترا وسرعته نحو 18 كيلومترا في الثانية. وقد سلك على مسار مائل، مما سمح لسكان الأورال الجنوبي برؤيته، فيما حدث الانفجار الرئيسي على ارتفاع نحو 25 كيلومترا، ما تسبب بتأخر وصول صوت الموجة الانفجارية إلى الأرض لحوالي دقيقة.
وأشار كوروتكي إلى أن قوة الانفجار قدرت بنحو نصف ميغاطن (500 ألف طن من مادة تي إن تي)، أي ما يعادل 20 ضعف قوة القنبلة الأولى التي أُلقيت على هيروشيما عام 1945.
11 نوفمبر 2025, 09:21 GMT
وأضاف أن ارتفاع الانفجار يؤثر بشكل كبير على قوة الموجة الانفجارية؛ فلو حدث الانفجار على ارتفاع 10 كيلومترات، لكانت قوة الموجة أضعف بمئة مرة، وكانت الأضرار مشابهة لتأثير إعصار شديد، أما لو كان الانفجار على ارتفاع 1 كم، لكانت المدينة معرضة للتدمير الكامل.
وأشار كوروتكي إلى خطورة وميض الانفجار الذي كان أكثر سطوعا بمقدار 15 مرة من الشمس، ما تسبب في إصابة بعض الأشخاص بحروق في العينين.
27 أكتوبر 2025, 12:07 GMT
ولفت كوروتكي إلى أن هذا النيزك هو حاليا أكثر الأجرام السماوية التي تم تصويرها
عند دخولها الغلاف الجوي للأرض في التاريخ المسجل، فقد سقط فوق مدينة رئيسية، مما مكّن العديد من الأشخاص والكاميرات الثابتة من توثيق الحدث، خاتما أن "هذا الجرم هو الأكبر الذي يدخل الغلاف الجوي للأرض في القرن الحادي والعشرين".
شهدت مدينة تشيليابنسك في جبال الأورال الجنوبية انفجار نيزك تشيبراكول في 15 فبراير /شباط 2013 عند الساعة 9:20 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث وصلت بعض شظايا الشهب إلى سطح الأرض
وتم العثور على أكبرها في بحيرة تشيبراكول ونقلت إلى المتحف، ويعرف هذا النيزك أيضا باسم نيزك تشيليابنسك.