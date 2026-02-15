مجلس "سوريا الديمقراطية" يؤكد دعمه لحل الصراعات في البلاد سياسيا ورفض التدخلات الخارجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260215/مجلس-سوريا-الديمقراطية-يؤكد-دعمه-لحل-الصراعات-في-البلاد-سياسيا-ورفض-التدخلات-الخارجية-1110388255.html
مجلس "سوريا الديمقراطية" يؤكد دعمه لحل الصراعات في البلاد سياسيا ورفض التدخلات الخارجية
مجلس "سوريا الديمقراطية" يؤكد دعمه لحل الصراعات في البلاد سياسيا ورفض التدخلات الخارجية
سبوتنيك عربي
أكد مجلس "سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، دعمه لحل الصراع في سوريا سياسيا ورفضه التدخلات الخارجية في شؤون البلاد، كما دعا إلى... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T14:27+0000
2026-02-15T14:27+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
قسد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/16/1096059035_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4affbf0c3d7518df412470202d1acb54.jpg
وقال مجلس "سوريا الديمقراطية" في بيان، اليوم الأحد: "في لحظة وطنية دقيقة تمرّ بها بلادنا، يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية أن الحل السياسي السوري–السوري يبقى الخيار الوحيد لإنهاء الصراع وبناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تصون وحدة البلاد وتكفل كرامة جميع أبنائها دون تمييز".وجدد المجلس دعمه لإنجاح اتفاق 29 كانون الثاني/يناير الماضي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بشأن دمج هياكل "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدًا استعداده "للتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات التي تعزز وحدة سوريا وتدفع باتجاه حلّ سياسي مستدام".وكانت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قد وقعتا اتفاقا، في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، بشأن وقف إطلاق النار بين الجانبين والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والهياكل الإدارية بين الجانبين.وسبق ذلك توقيع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 18 كانون الثاني/يناير، اتفاقًا من 14 بندا مع "قسد" بينهم وقف إطلاق النار والاندماج الكامل.يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
https://sarabic.ae/20260214/الشيباني-بعد-لقائه-ببارزاني-أكراد-سوريا-لم-يطالبوا-بالحكم-الذاتي-1110363829.html
https://sarabic.ae/20260214/العراق-ينشر-جنسيات-سجناء-تنظيم-داعش-المنقولين-من-سوريا-1110369504.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/16/1096059035_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1b8a3e1454c9a6cb71811dcac5223051.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, قسد, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, قسد, العالم العربي

مجلس "سوريا الديمقراطية" يؤكد دعمه لحل الصراعات في البلاد سياسيا ورفض التدخلات الخارجية

14:27 GMT 15.02.2026
© Sputnikمحافظة الحسكة - سوريا
محافظة الحسكة - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد مجلس "سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، دعمه لحل الصراع في سوريا سياسيا ورفضه التدخلات الخارجية في شؤون البلاد، كما دعا إلى بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة.
وقال مجلس "سوريا الديمقراطية" في بيان، اليوم الأحد: "في لحظة وطنية دقيقة تمرّ بها بلادنا، يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية أن الحل السياسي السوري–السوري يبقى الخيار الوحيد لإنهاء الصراع وبناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تصون وحدة البلاد وتكفل كرامة جميع أبنائها دون تمييز".
وأضاف: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، يعلن مجلس سوريا الديمقراطية رفضه القاطع لأي تدخلات خارجية في الشأن السوري، ويرفض الاستقواء بأي جهة إقليمية أو دولية على حساب السيادة الوطنية. كما يؤكد على أهمية بناء أفضل العلاقات مع جميع دول الإقليم والجوار".
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
الشيباني بعد لقائه ببارزاني: أكراد سوريا لم يطالبوا بالحكم الذاتي
أمس, 15:34 GMT
وجدد المجلس دعمه لإنجاح اتفاق 29 كانون الثاني/يناير الماضي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بشأن دمج هياكل "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدًا استعداده "للتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات التي تعزز وحدة سوريا وتدفع باتجاه حلّ سياسي مستدام".

كما شدد المجلس على ضرورة الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، وأعرب في الوقت نفسه عن دعمه بناء "مؤسسة عسكرية وطنية مهنية موحدة عبر مسار دمج متفق عليه".

وكانت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قد وقعتا اتفاقا، في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، بشأن وقف إطلاق النار بين الجانبين والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والهياكل الإدارية بين الجانبين.
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
العراق ينشر جنسيات سجناء تنظيم "داعش" المنقولين من سوريا
أمس, 17:19 GMT
وسبق ذلك توقيع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 18 كانون الثاني/يناير، اتفاقًا من 14 بندا مع "قسد" بينهم وقف إطلاق النار والاندماج الكامل.
كما كان الشرع قد وقع اتفاقًا مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في 10 آذار/مارس 2025، يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала