التبادل التجاري بين روسيا وجنوب أفريقيا يرتفع خلال عام ليسجل 907.8 مليون دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/التبادل-التجاري-بين-روسيا-وجنوب-أفريقيا-يرتفع-خلال-عام-ليسجل-9078-مليون-دولار--1110429043.html
التبادل التجاري بين روسيا وجنوب أفريقيا يرتفع خلال عام ليسجل 907.8 مليون دولار
التبادل التجاري بين روسيا وجنوب أفريقيا يرتفع خلال عام ليسجل 907.8 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أفادت الممثلية التجارية الروسية في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، نقلا عن بيانات إحصائية لهيئة الضرائب والتحصيل في الجمهورية، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T16:30+0000
2026-02-16T16:30+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/06/1107874478_0:58:1846:1096_1920x0_80_0_0_65c8bcaea1468b5eff18c11ef1313b73.jpg
وذكرت الممثلية التجارية أن "التبادل التجاري بين جنوب أفريقيا وروسيا ارتفع بنسبة 6.2% مقارنة بمستوى عام 2024 (854.8 مليون دولار) ليصل إلى 907.8 مليون دولار".وبالمقابل، ارتفعت الواردات من جنوب إفريقيا إلى روسيا خلال العام بنسبة 29.7% لتبلغ 383.5 مليون دولار، وتشكل الحمضيات والفواكه الحصة الأكبر من هذه الصادرات، حيث تمثل المندرين 24% والبرتقال 23%، بينما تشكل الكمثرى والليمون والتفاح والجريب فروت والبوملي مجتمعة 32%.وأشارت الممثلية التجارية إلى أن حصة روسيا في التجارة الخارجية لجنوب أفريقيا لا تزال متواضعة، حيث تقل عن 1% في كل من التصدير والاستيراد.وتعزز جنوب أفريقيا توجهها نحو التعاون الاقتصادي مع روسيا في مجالات استخراج المعادن والطاقة، وتعميق الحوار بين شركة النفط الوطنية في جنوب أفريقيا و"غازبروم".
https://sarabic.ae/20260210/بوتين-يبحث-هاتفيا-مع-رئيس-جنوب-أفريقيا-الوضع-في-أوكرانيا-1110215623.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/06/1107874478_117:0:1757:1230_1920x0_80_0_0_1881a8e80b535b575098973561af1976.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

التبادل التجاري بين روسيا وجنوب أفريقيا يرتفع خلال عام ليسجل 907.8 مليون دولار

16:30 GMT 16.02.2026
© Photo / Unsplash/ Tim Johnsonكيب تاون، جنوب أفريقيا
كيب تاون، جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Photo / Unsplash/ Tim Johnson
تابعنا عبر
أفادت الممثلية التجارية الروسية في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، نقلا عن بيانات إحصائية لهيئة الضرائب والتحصيل في الجمهورية، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وجنوب أفريقيا بلغ 907.8 مليون دولار في عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2024.
وذكرت الممثلية التجارية أن "التبادل التجاري بين جنوب أفريقيا وروسيا ارتفع بنسبة 6.2% مقارنة بمستوى عام 2024 (854.8 مليون دولار) ليصل إلى 907.8 مليون دولار".
وبحسب الإحصائية، فإنه برغم ذلك فإن حجم الصادرات الروسية خلال هذه الفترة انخفض بنسبة 6.1% ليبلغ 524.3 مليون دولار، ولا تزال الأسمدة تلعب دوراً رئيسياً، حيث تشكل أكثر من ثلثي هذه الصادرات، كما يشكل القمح حصة ملحوظة تبلغ 20%.
وبالمقابل، ارتفعت الواردات من جنوب إفريقيا إلى روسيا خلال العام بنسبة 29.7% لتبلغ 383.5 مليون دولار، وتشكل الحمضيات والفواكه الحصة الأكبر من هذه الصادرات، حيث تمثل المندرين 24% والبرتقال 23%، بينما تشكل الكمثرى والليمون والتفاح والجريب فروت والبوملي مجتمعة 32%.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا 18 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا الوضع في أوكرانيا
10 فبراير, 11:47 GMT
وأشارت الممثلية التجارية إلى أن حصة روسيا في التجارة الخارجية لجنوب أفريقيا لا تزال متواضعة، حيث تقل عن 1% في كل من التصدير والاستيراد.
وتعزز جنوب أفريقيا توجهها نحو التعاون الاقتصادي مع روسيا في مجالات استخراج المعادن والطاقة، وتعميق الحوار بين شركة النفط الوطنية في جنوب أفريقيا و"غازبروم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала