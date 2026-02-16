https://sarabic.ae/20260216/التبادل-التجاري-بين-روسيا-وجنوب-أفريقيا-يرتفع-خلال-عام-ليسجل-9078-مليون-دولار--1110429043.html
التبادل التجاري بين روسيا وجنوب أفريقيا يرتفع خلال عام ليسجل 907.8 مليون دولار
أفادت الممثلية التجارية الروسية في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، نقلا عن بيانات إحصائية لهيئة الضرائب والتحصيل في الجمهورية، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا
وذكرت الممثلية التجارية أن "التبادل التجاري بين جنوب أفريقيا وروسيا ارتفع بنسبة 6.2% مقارنة بمستوى عام 2024 (854.8 مليون دولار) ليصل إلى 907.8 مليون دولار".وبالمقابل، ارتفعت الواردات من جنوب إفريقيا إلى روسيا خلال العام بنسبة 29.7% لتبلغ 383.5 مليون دولار، وتشكل الحمضيات والفواكه الحصة الأكبر من هذه الصادرات، حيث تمثل المندرين 24% والبرتقال 23%، بينما تشكل الكمثرى والليمون والتفاح والجريب فروت والبوملي مجتمعة 32%.وأشارت الممثلية التجارية إلى أن حصة روسيا في التجارة الخارجية لجنوب أفريقيا لا تزال متواضعة، حيث تقل عن 1% في كل من التصدير والاستيراد.وتعزز جنوب أفريقيا توجهها نحو التعاون الاقتصادي مع روسيا في مجالات استخراج المعادن والطاقة، وتعميق الحوار بين شركة النفط الوطنية في جنوب أفريقيا و"غازبروم".
التبادل التجاري بين روسيا وجنوب أفريقيا يرتفع خلال عام ليسجل 907.8 مليون دولار
أفادت الممثلية التجارية الروسية في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، نقلا عن بيانات إحصائية لهيئة الضرائب والتحصيل في الجمهورية، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وجنوب أفريقيا بلغ 907.8 مليون دولار في عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2024.
وذكرت الممثلية التجارية أن "التبادل التجاري بين جنوب أفريقيا وروسيا ارتفع بنسبة 6.2% مقارنة بمستوى عام 2024 (854.8 مليون دولار) ليصل إلى 907.8 مليون دولار".
وبحسب الإحصائية، فإنه برغم ذلك فإن حجم الصادرات الروسية خلال هذه الفترة انخفض بنسبة 6.1% ليبلغ 524.3 مليون دولار، ولا تزال الأسمدة تلعب دوراً رئيسياً، حيث تشكل أكثر من ثلثي هذه الصادرات، كما يشكل القمح حصة ملحوظة تبلغ 20%.
وبالمقابل، ارتفعت الواردات من جنوب إفريقيا إلى روسيا خلال العام بنسبة 29.7% لتبلغ 383.5 مليون دولار، وتشكل الحمضيات والفواكه الحصة الأكبر من هذه الصادرات، حيث تمثل المندرين 24% والبرتقال 23%، بينما تشكل الكمثرى والليمون والتفاح والجريب فروت والبوملي مجتمعة 32%.
وأشارت الممثلية التجارية إلى أن حصة روسيا في التجارة الخارجية لجنوب أفريقيا لا تزال متواضعة، حيث تقل عن 1% في كل من التصدير والاستيراد.
وتعزز جنوب أفريقيا توجهها نحو التعاون الاقتصادي مع روسيا في مجالات استخراج المعادن والطاقة، وتعميق الحوار بين شركة النفط الوطنية في جنوب أفريقيا و"غازبروم".