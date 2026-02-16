عربي
القوات الروسية تتصدى لهجوم شنته قوات أوكرانية على سيفاستوبول وتسقط 5 أهداف جوية

17:26 GMT 16.02.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في مقاطعة كورسك
أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية تصدت لهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المدينة، وأن الدفاعات الجوية أسقطت 5 أهداف جوية حتى الآن.
وكتب رازفوجايف على قناته في "تلغرام": "في سيفاستوبول، صدت القوات هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية، والدفاعات الجوية تعمل، وقد تم إسقاط 5 أهداف جوية فوق البحر بالقرب من أورلوفكا ورأس خيرسونيس".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تحرير القوات التابعة لها، بلدتي بوكروفكا التابعة لمقاطعة سومي، ومينكوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "نتيجة لعمليات حاسمة، حررت وحدات من تجمع قوات "الشمال" بلدة بوكروفكا في مقاطعة سومي".
وجاء في بيان الوزارة: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في نطاق منطقة عمليات تجمع قوات "الشمال" أكثر من 170 عسكريًا، و18 سيارة، وأربعة مستودعات للمواد اللوجستية، وثلاثة مستودعات للذخيرة".
وأضافت: "قامت مجموعة قوات "الجنوب"، بعد تنفيذ عمليات حاسمة، بتحرير بلدة مينكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وجاء في البيان: "خسر العدو أكثر من 175 جندياً، ودبابة واحدة، وست مركبات قتالية مدرعة، و15 شاحنة صغيرة، ومدفعاً، كما تم تدمير مستودعين للإمدادات".
وتابعت الوزارة: بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نفوذ قوات "المركز" قرابة 300 عسكري و6 مركبات مدرعة قتالية و9 سيارات عسكرية ومدفع ميدان.
