المجر: مستعدون لاستضافة قمة روسية أمريكية حول أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/المجر-مستعدون-لاستضافة-قمة-روسية-أمريكية-حول-أوكرانيا-1110412293.html
المجر: مستعدون لاستضافة قمة روسية أمريكية حول أوكرانيا
المجر: مستعدون لاستضافة قمة روسية أمريكية حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن "المجر لا تزال على استعداد لاستضافة قمة بين روسيا والولايات المتحدة لبحث تسوية سلمية للنزاع... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T11:39+0000
2026-02-16T11:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
فيكتور أوربان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "بالطبع، لا تزال المجر على استعداد لاستضافة قمة سلام هنا في بودابست، في حال عقد، وقد أكّدت لوزير الخارجية روبيو أن الدعوة الموجهة إلى الرئيس ترامب لزيارة المجر لا تزال قائمة".أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلا إلى نشوب حرب في أوروبا، مشيرًا إلى أن المجر لن تدعم هذا التهديد لأمنها". وتابع: "هذا أمر لا جدال فيه: لن تموّل المجر أو تسلّح أو تضفي الشرعية على أي تهديد لأمنها" . وأضاف: "أنت تسير في الاتجاه الخاطئ. الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية قائمة على الجدارة. الشروط تحددها الدول الأعضاء، وليس الدول المرشحة".أوربان يرد على زيلينسكي: لهذا السبب لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيزاخاروفا: زيلينسكي نازي جديد دمر جيش بلاده بأموال أوروبية
https://sarabic.ae/20260211/أوربان-المجر-تدين-خطة-ضم-أوكرانيا-جزئيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1110246501.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, فيكتور أوربان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, فيكتور أوربان

المجر: مستعدون لاستضافة قمة روسية أمريكية حول أوكرانيا

11:39 GMT 16.02.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن "المجر لا تزال على استعداد لاستضافة قمة بين روسيا والولايات المتحدة لبحث تسوية سلمية للنزاع الأوكراني".
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "بالطبع، لا تزال المجر على استعداد لاستضافة قمة سلام هنا في بودابست، في حال عقد، وقد أكّدت لوزير الخارجية روبيو أن الدعوة الموجهة إلى الرئيس ترامب لزيارة المجر لا تزال قائمة".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي
11 فبراير, 11:14 GMT
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلا إلى نشوب حرب في أوروبا، مشيرًا إلى أن المجر لن تدعم هذا التهديد لأمنها".

كتب أوربان على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: "يطالب زيلينسكي علنًا بعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2027، ويرى فيه ضمانة للأمن العسكري، انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يجلب السلام، بل سيجلب الحرب إلى أوروبا".

وتابع: "هذا أمر لا جدال فيه: لن تموّل المجر أو تسلّح أو تضفي الشرعية على أي تهديد لأمنها" .
وأضاف: "أنت تسير في الاتجاه الخاطئ. الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية قائمة على الجدارة. الشروط تحددها الدول الأعضاء، وليس الدول المرشحة".
أوربان يرد على زيلينسكي: لهذا السبب لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
زاخاروفا: زيلينسكي نازي جديد دمر جيش بلاده بأموال أوروبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала