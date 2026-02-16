https://sarabic.ae/20260216/المجر-مستعدون-لاستضافة-قمة-روسية-أمريكية-حول-أوكرانيا-1110412293.html
المجر: مستعدون لاستضافة قمة روسية أمريكية حول أوكرانيا
المجر: مستعدون لاستضافة قمة روسية أمريكية حول أوكرانيا
صرّح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن "المجر لا تزال على استعداد لاستضافة قمة بين روسيا والولايات المتحدة لبحث تسوية سلمية للنزاع... 16.02.2026
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "بالطبع، لا تزال المجر على استعداد لاستضافة قمة سلام هنا في بودابست، في حال عقد، وقد أكّدت لوزير الخارجية روبيو أن الدعوة الموجهة إلى الرئيس ترامب لزيارة المجر لا تزال قائمة".أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلا إلى نشوب حرب في أوروبا، مشيرًا إلى أن المجر لن تدعم هذا التهديد لأمنها". وتابع: "هذا أمر لا جدال فيه: لن تموّل المجر أو تسلّح أو تضفي الشرعية على أي تهديد لأمنها" . وأضاف: "أنت تسير في الاتجاه الخاطئ. الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية قائمة على الجدارة. الشروط تحددها الدول الأعضاء، وليس الدول المرشحة".
صرّح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن "المجر لا تزال على استعداد لاستضافة قمة بين روسيا والولايات المتحدة لبحث تسوية سلمية للنزاع الأوكراني".
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "بالطبع، لا تزال المجر على استعداد لاستضافة قمة سلام هنا في بودابست، في حال عقد، وقد أكّدت لوزير الخارجية روبيو أن الدعوة الموجهة إلى الرئيس ترامب لزيارة المجر لا تزال قائمة".
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلا إلى نشوب حرب في أوروبا، مشيرًا إلى أن المجر لن تدعم هذا التهديد لأمنها".
كتب أوربان على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: "يطالب زيلينسكي علنًا بعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2027، ويرى فيه ضمانة للأمن العسكري، انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لن يجلب السلام، بل سيجلب الحرب إلى أوروبا".
وتابع: "هذا أمر لا جدال فيه: لن تموّل المجر أو تسلّح أو تضفي الشرعية على أي تهديد لأمنها" .
وأضاف: "أنت تسير في الاتجاه الخاطئ. الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية قائمة على الجدارة. الشروط تحددها الدول الأعضاء، وليس الدول المرشحة".