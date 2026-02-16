https://sarabic.ae/20260216/تركيا-لجنة-برلمانية-لصياغة-التقرير-النهائي-المتعلق-بحل-حزب-العمال-الكردستاني-1110429402.html

تركيا... لجنة برلمانية لصياغة التقرير النهائي المتعلق بحل حزب العمال الكردستاني

تركيا... لجنة برلمانية لصياغة التقرير النهائي المتعلق بحل حزب العمال الكردستاني

شهدت تركيا تحركات حزبية وبرلمانية هدفها دعم مسار تسوية الأزمة الكردية وشمل ذلك زيارة وفد من حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" التركي المؤيد للأكراد، لزعيم... 16.02.2026, سبوتنيك عربي

تزامنت الزيارة مع اجتماع لجنة برلمانية لصياغة التقرير النهائي المتعلق بما يعرف بـ"عملية السلام" في تركيا، التي تهدف إلى إخلاء تركيا من الإرهاب وتتضمن حل "حزب العمال الكردستاني" ونزع أسلحته استنادا إلى نداء أطلقه أوجلان في فبراير/ شباط 2025.وتلى الزيارة لقاءات سياسية، بينها اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور مسؤولين من حزب العدالة والتنمية ومسؤولين في الدولة، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن احتمال الإفراج عن عبد الله أوجلان.وتتحرك الدولة التركية بحذر حيال ملف نزع سلاح "حزب العمال الكردستاني"، رغم قيام مجموعة من عناصره بإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية شمال العراق العام الماضي.ويرى مسؤولون حكوميون بأنه من الضروري التحقق الكامل من تفكيك القدرات العسكرية للحزب قبل الشروع في أي خطوات قانونية لاحقة.في 12 مايو/ أيار 2025، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا والأنشطة التي كانت تمارسها "بي كا كا".الحزب أعلن ذلك عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، الذي انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير/ شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه".وأكد بيان الحزب أن "نضاله أوصل القضية الكردية إلى مرحلة قابلة للحل عبر السياسة الديمقراطية، وبهذا أكمل مهمته التاريخية"، مضيفا: "ستتم إدارة وتنفيذ عملية التطبيق من قبل القائد عبد الله أوجلان".وتعليقا على القرار، قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه خطوة مهمة نحو "تركيا خالية من الإرهاب" وسيفتح الباب أمام عهد جديد، مضيفا: "نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار حل وتسليم السلاح على أرض الواقع".

