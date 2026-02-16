عربي
تركيا... لجنة برلمانية لصياغة التقرير النهائي المتعلق بحل حزب العمال الكردستاني
تركيا... لجنة برلمانية لصياغة التقرير النهائي المتعلق بحل حزب العمال الكردستاني
سبوتنيك عربي
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
رجب طيب أردوغان
تزامنت الزيارة مع اجتماع لجنة برلمانية لصياغة التقرير النهائي المتعلق بما يعرف بـ"عملية السلام" في تركيا، التي تهدف إلى إخلاء تركيا من الإرهاب وتتضمن حل "حزب العمال الكردستاني" ونزع أسلحته استنادا إلى نداء أطلقه أوجلان في فبراير/ شباط 2025.وتلى الزيارة لقاءات سياسية، بينها اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور مسؤولين من حزب العدالة والتنمية ومسؤولين في الدولة، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن احتمال الإفراج عن عبد الله أوجلان.وتتحرك الدولة التركية بحذر حيال ملف نزع سلاح "حزب العمال الكردستاني"، رغم قيام مجموعة من عناصره بإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية شمال العراق العام الماضي.ويرى مسؤولون حكوميون بأنه من الضروري التحقق الكامل من تفكيك القدرات العسكرية للحزب قبل الشروع في أي خطوات قانونية لاحقة.في 12 مايو/ أيار 2025، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا والأنشطة التي كانت تمارسها "بي كا كا".الحزب أعلن ذلك عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، الذي انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير/ شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه".وأكد بيان الحزب أن "نضاله أوصل القضية الكردية إلى مرحلة قابلة للحل عبر السياسة الديمقراطية، وبهذا أكمل مهمته التاريخية"، مضيفا: "ستتم إدارة وتنفيذ عملية التطبيق من قبل القائد عبد الله أوجلان".وتعليقا على القرار، قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه خطوة مهمة نحو "تركيا خالية من الإرهاب" وسيفتح الباب أمام عهد جديد، مضيفا: "نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار حل وتسليم السلاح على أرض الواقع".
تركيا... لجنة برلمانية لصياغة التقرير النهائي المتعلق بحل حزب العمال الكردستاني

شهدت تركيا تحركات حزبية وبرلمانية هدفها دعم مسار تسوية الأزمة الكردية وشمل ذلك زيارة وفد من حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" التركي المؤيد للأكراد، لزعيم "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، في سجنه بجزيرة إيمرالي.
تزامنت الزيارة مع اجتماع لجنة برلمانية لصياغة التقرير النهائي المتعلق بما يعرف بـ"عملية السلام" في تركيا، التي تهدف إلى إخلاء تركيا من الإرهاب وتتضمن حل "حزب العمال الكردستاني" ونزع أسلحته استنادا إلى نداء أطلقه أوجلان في فبراير/ شباط 2025.
وتلى الزيارة لقاءات سياسية، بينها اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور مسؤولين من حزب العدالة والتنمية ومسؤولين في الدولة، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن احتمال الإفراج عن عبد الله أوجلان.
عبدالله أوجلان مسجون منذ عام 1999 في جزيرة ايمرالي قبالة اسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
حزب العمال الكردستاني يطالب بالإفراج عن أوجلان ويقول إنه "لن يتخذ أي خطوة أخرى"
30 نوفمبر 2025, 14:31 GMT
وتتحرك الدولة التركية بحذر حيال ملف نزع سلاح "حزب العمال الكردستاني"، رغم قيام مجموعة من عناصره بإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية شمال العراق العام الماضي.
ويرى مسؤولون حكوميون بأنه من الضروري التحقق الكامل من تفكيك القدرات العسكرية للحزب قبل الشروع في أي خطوات قانونية لاحقة.
في 12 مايو/ أيار 2025، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا والأنشطة التي كانت تمارسها "بي كا كا".
الحزب أعلن ذلك عقب مؤتمره الاستثنائي الثاني عشر، الذي انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان القائد عبد الله أوجلان في 27 فبراير/ شباط، بدعوة الحزب لحل نفسه".
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
الخارجية التركية: بعض وسائل الإعلام العراقية حرفت تصريحات فيدان بشأن حزب العمال الكردستاني
11 فبراير, 18:53 GMT
وأكد بيان الحزب أن "نضاله أوصل القضية الكردية إلى مرحلة قابلة للحل عبر السياسة الديمقراطية، وبهذا أكمل مهمته التاريخية"، مضيفا: "ستتم إدارة وتنفيذ عملية التطبيق من قبل القائد عبد الله أوجلان".
وتعليقا على القرار، قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه خطوة مهمة نحو "تركيا خالية من الإرهاب" وسيفتح الباب أمام عهد جديد، مضيفا: "نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار حل وتسليم السلاح على أرض الواقع".
