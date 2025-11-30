https://sarabic.ae/20251130/حزب-العمال-الكردستاني-يطالب-بالإفراج-عن-أوجلان-ويقول-إنه-لن-يتخذ-أي-خطوة-أخرى-1107646994.html
حزب العمال الكردستاني يطالب بالإفراج عن أوجلان ويقول إنه "لن يتخذ أي خطوة أخرى"
حزب العمال الكردستاني يطالب بالإفراج عن أوجلان ويقول إنه "لن يتخذ أي خطوة أخرى"
طالب حزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد، "بالإفراج عن زعيمه عبد الله أوجلان. 30.11.2025
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن قيادي في الحزب، قوله إن "حزب العمال الكردستاني لن يتخذ أي خطوة أخرى في عملية السلام مع تركيا".يشار إلى أن حزب العمال الكردستاني قد قرر، في الثاني عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد نزاع دام 40 عاما مع تركيا.وذكر حزب العمال الكردستاني، في بيان، أن "الحزب قرر حل الهيكل التنظيمي له وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسم حزب العمال الكردستاني". وأضاف: أن "الحزب يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، بنزع السلاح.
