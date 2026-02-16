https://sarabic.ae/20260216/صناعة-فانوس-رمضان-حدوتة-مصرية-تتحدى-الزمن-فيديو-1110380848.html

صناعة "فانوس رمضان" حدوتة مصرية تتحدى الزمن.. فيديو

ويحمل شهر رمضان طقوسه معه كل عام، وبعض الطقوس تبقى وإن تغيرت ملامحها، كما هو الحال مع "فانوس رمضان"، تلك الأيقونة المصرية التي بقت رغم تغير الأشكال والأسماء.وفي إمكان كل منا استعادة مشاهد الطفولة على أنغام "وحوي يا وحوي"، ليغمض عينيه لثوان ويترك الحديث لقلبه قائلا "أهو جه يا ولاد أهو جه يا ولاد"، لنجد بهذه الكلمات صورة حية للشهر الكريم في ذاكرتنا الجمعية والشخصية أيضا، خاصة في المنطقة العربية ومن عرفوا الثقافة والهوية المصرية جيدا.وتعود قصة فانوس رمضان في مصر إلى العصر الفاطمي، وتحديدا في يوم الخامس من رمضان عام 358 هجرية، وفق بعض المراجع التاريخية.وفي ذلك اليوم، خرج المصريون في موكب حاشد لاستقبال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي عند دخوله القاهرة ليلا، حاملين معهم المشاعل والفوانيس المضاءة بالشموع لإضاءة الطريق، ومنذ ذلك الحين، ارتبط الفانوس ارتباطا وجدانيا وثيقا بشهر رمضان، وتحول من أداة إضاءة إلى رمز للبهجة والاحتفال."أولاد الخال".. 80 عاما من الإبداعفي ورشة "أولاد الخال" بحارة "النحاسين، على بعد مئات الأمتار من مسجد الأزهر الشريف، يواصل طارق أبو العدب، صاحب الورشة، مسيرة بدأها جده ووالده منذ أكثر من 80 عاما في صناعة "فانوس رمضان".يقول أبو العدب في تصريحات لـ"سبوتنيك": "بدأنا هذه المهنة منذ أكثر من 80 عام تقريبا، ورثناها أبا عن جد، كتجارة، ومنذ حوالي 30 عاما، قررنا أن نتحول إلى خط الإنتاج، وننشئ ورشة خاصة بنا".ويوضح أن "هذا التحول جاء لأسباب كثيرة، أهمها عدم التزام بعض الورش الأخرى بالمواصفات، ورغبتهم في التحكم بجودة المنتج".ويقول أبو العدب: "كل فانوس له وقته وموده الخاص يجب أن يكون الصانع في حالة مزاجية جيدة ليخرج قطعة فنية عالية الجودة، كما هو الحال مع كل الأعمال الإبداعية التي تتطلب حالة نفسية جيدة".أسماء تاريخيةظلت الأسماء المصرية حاضرة على مدار عقود، إذ حملت الفوانيس العديد من المسميات التي تعكس روح كل عصر، ففي الماضي، كانت هناك أسماء مثل "طار العلمة"، و"راديو"، و"مركب"، و"طيارة"، ومع تطور الصناعة، ظهرت تصميمات جديدة مثل "شق البطيخة"، و"أبو ولاد"، و"نجمة"، و"أبو قرطاس"، وبعضها لا يزال يُصنع حتى اليوم. وفي السنوات الأخيرة، واجه الفانوس المصري التقليدي منافسة شرسة من الفانوس الصيني المستورد، الذي اجتاح الأسواق بأغانيه وأضوائه المبهرة.ورغم ارتفاع أسعار الخامات، التي زادت بنسبة تتراوح بين 300% و 400%، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفوانيس، لا يزال الفانوس المصري اليدوي يحتفظ بمكانته الخاصة في قلوب المصريين، كقطعة فنية تحمل في طياتها روح رمضان وعبق التاريخ، ويشارك إلى جانب كل الأشكال الحديثة من الفوانيس في بيوت المصريين وشوارعهم كل عام.

