https://sarabic.ae/20260216/مقتل-4-عناصر-من-حركة-الشباب-في-عملية-عسكرية-جنوب-الصومال-1110400215.html
مقتل 4 عناصر من "حركة الشباب" في عملية عسكرية جنوب الصومال
مقتل 4 عناصر من "حركة الشباب" في عملية عسكرية جنوب الصومال
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الصومالي، اليوم الإثنين، عن مقتل 4 عناصر من حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) (والمعروفة محليا...
2026-02-16T05:34+0000
2026-02-16T05:34+0000
الصومال
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/07/1049182163_0:338:3600:2363_1920x0_80_0_0_b6ed16082b3500f016c1f8a0cacd5350.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، مساء الأحد، أن قوات الجيش نصبت كمينا أمنيا في المنطقة الواقعة بين ياسومان ومقوكوري بإقليم هيران جنوب وسط الصومال، واستهدفت سيارة كان يستقلها العناصر الأربعة التابعين للحركة.وجرى تنفيذ العملية كما خُطط لها في المنطقة الواقعة بين ياسومان ومقوكوري بإقليم هيران، عقب حصول القوات على معلومات استخباراتية بشأن تحركات عناصر الحركة، كانت أجهزتها تتابع نشاطهم مسبقا. وأكدت أن الجيش الصومالي نفّذ في وقت سابق بالتعاون مع الشركاء الدوليين، غارة جوية في منطقة دار السلام بإقليم شبيلي الوسطى، أسفرت عن مقتل 15 مسلحا من الحركة نفسها وتدمير مركبة كانوا يستخدمونها في زرع الألغام.وأعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، في يناير/كانون الثاني الماضي، مقتل مسؤول العمليات الخارجية لـ "مليشيات الخوارج" إثر عملية عسكرية بمدينة جيلب التابعة لمحافظة جوبا السفلى.وقال الوزير إنه تم تنفيذ سلسلة العمليات العسكرية التي شنتها القوات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين أسفرت عن مقتل العشرات، بينما تحاصر القوات نحو 500 عنصر من الميليشيات بمنطقة قريبة من "غبد غودني"، مشيرا إلى أنه سيتم القضاء عليهم إذا لم يسلموا أنفسهم خلال الأيام المقبلة.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجماتها.
الصومال
الأخبار
05:34 GMT 16.02.2026
جنود حركة "الشباب" الصومالية
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
أعلن الجيش الصومالي، اليوم الإثنين، عن مقتل 4 عناصر من حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) (والمعروفة محليا بـ"الخوارج")، في عملية أمنية جنوب البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، مساء الأحد، أن قوات الجيش نصبت كمينا أمنيا في المنطقة الواقعة بين ياسومان ومقوكوري بإقليم هيران جنوب وسط الصومال، واستهدفت سيارة كان يستقلها العناصر الأربعة التابعين للحركة.
منظر من جبل المداو في ماخر، الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2020
الجيش الصومالي: مقتل 19 مسلحا من "حركة الشباب" في عملية عسكرية جنوبي البلاد
22 أكتوبر 2020, 14:46 GMT
وجرى تنفيذ العملية كما خُطط لها في المنطقة الواقعة بين ياسومان ومقوكوري بإقليم هيران، عقب حصول القوات على معلومات استخباراتية بشأن تحركات عناصر الحركة، كانت أجهزتها تتابع نشاطهم مسبقا.
وأكدت أن الجيش الصومالي نفّذ في وقت سابق بالتعاون مع الشركاء الدوليين، غارة جوية في منطقة دار السلام بإقليم شبيلي الوسطى، أسفرت عن مقتل 15 مسلحا من الحركة نفسها وتدمير مركبة كانوا يستخدمونها في زرع الألغام.
وأعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، في يناير/كانون الثاني الماضي، مقتل مسؤول العمليات الخارجية لـ "مليشيات الخوارج" إثر عملية عسكرية بمدينة جيلب التابعة لمحافظة جوبا السفلى.
وقال الوزير إنه تم تنفيذ سلسلة العمليات العسكرية التي شنتها القوات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين أسفرت عن مقتل العشرات، بينما تحاصر القوات نحو 500 عنصر من الميليشيات بمنطقة قريبة من "غبد غودني"، مشيرا إلى أنه سيتم القضاء عليهم إذا لم يسلموا أنفسهم خلال الأيام المقبلة.
وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجماتها.
