إعلام: خلافات داخل الوفد التفاوضي الأوكراني

أكدت تقارير بريطانية أن الخلافات تتصاعد داخل الوفد الأوكراني المفاوض، حيث انقسم إلى ائتلافين، متأثرين بسياسيين مقربين من فلاديمير زيلينسكي ذوي وجهات نظر مختلفة... 17.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت التقارير: "تتزايد الانقسامات داخل الوفد الأوكراني. فجناح بقيادة (كيريل بودانوف، رئيس مكتب زيلينسكي، (المدرج على قائمة المتطرفين والإرهابيين لدى هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ)، يعتقد أن مصالح أوكرانيا تتحقق على أفضل وجه من خلال اتفاق سريع بقيادة الولايات المتحدة، ويخشى أن تغلق نافذة الفرصة المتاحة لذلك قريبًا".وتشير مجلة "إيكونوميست" إلى أن زيلينسكي يبدو أنه يحاول إيجاد توازن بينهما، مع امتلاكه لأفكاره الخاصة أيضا.أكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بدأت في فندق إنتركونتيننتال في جنيف.وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/شباط.سيعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة. وستتم مناقشة بنود التسوية الرئيسية - العسكرية والسياسية والإنسانية، ويتراس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويرأس وفد واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ويرأس وفد كييف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي كيريل بودانوف.عملية السلام في أوكرانيافي أواخر يناير وأوائل فبراير، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في أبو ظبي . وناقشوا القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى 157 أسيراً مقابل 157 أسيراً.كما أشار الكرملين، أقرت الولايات المتحدة أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.الخارجية السويسرية: المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستعقد في جنيف خلف أبواب مغلقةشرطة جنيف تعزز الإجراءات الأمنية وسط المباحثات حول أوكرانيا وإيران

