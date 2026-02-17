https://sarabic.ae/20260217/بعد-زيادة-الضرائب-نائب-لبناني-القرار-جاء-استجابة-للشارع-وسيؤثر-على-الفقراء-1110452787.html
بعد زيادة الضرائب… نائب لبناني: القرار جاء استجابة للشارع وسيؤثر على الفقراء
بعد زيادة الضرائب… نائب لبناني: القرار جاء استجابة للشارع وسيؤثر على الفقراء
في هذا السياق، علق النائب في البرلمان اللبناني غسان عطالله، قائلا: "هذا القرار أتى تحت ضغط الشارع، وإلا لم تكن الحكومة لتتخذ هذا القرار برفع الضرائب وهذا أول عيب لها".ورأى أن "الحكومة لم تقم بدراسة أو جدوى أو حتى رؤية اقتصادية، بل عملت على أساس موازنة "دفترية" لتنقذ نفسها في الفترة الحالية، وهي أشبه بموازنة "دكنجي"، كاشفا أن "العجز الذي سيظهر عليها ستقوم بتسكيره من خلال وضع الضرائب بشكل مباشر على المواطنين"، معتبرًا أن "الحكومة "لم تفكر بمعالجة مشكلة الأملاك البحرية او معالجة مشكلة الجمرك او التهريب، بل فكرت فقط بالطرق الاسهل، من خلال إعطاء المواطن باليد اليسرى والأخذ باليمنى".وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تمر الزيادة في البرلمان، قال: "هذا يشبه مشهد الموازنة، وليس من المستبعد أن يتم تأمين الأصوات لها"، معتبرًا أن "ما قبل عام 2019 عندما كانت الدولة في أيام تعتبر جيدة والدولار بـ 1500، لم تصل ضريبة البنزين إلى هذا الحجم بل كانت فقط دولار أو اثنين"، مؤكدًا أن ذلك "دليل على وجود خلاف داخل الحكومة على تامين هذه المبالغ ولا حل إلا بهذه الطريقة"، قائلا "إلى هذه المرحلة وصل فشل الحكومة".وشدد عطالله على أن "وضع ضريبة مرتفعة على البنزين سيؤذي المواطنين، لأن كل أسعار السلع سترتفع"، مشيرًا إلى أن "الحكومة مرهونة وفي حالة ضياع وتحاول إيجاد الحلول لتقول أنها تقوم بما طلب منها".
أعلنت الحكومة اللبنانية زيادة ستة رواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، ستُصرف على شكل تعويض شهري منفصل، وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه الزيادة نحو 800 مليون دولار أمريكي سنوياً، لكن في المقابل أقرت الحكومة رفع الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة سعر صفيحة البنزين (20 لتر) 300 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل (3.5 دولار أمريكي).
في هذا السياق، علق النائب في البرلمان اللبناني غسان عطالله، قائلا: "هذا القرار أتى تحت ضغط الشارع، وإلا لم تكن الحكومة لتتخذ هذا القرار برفع الضرائب وهذا أول عيب لها".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح عطالله أنه " كان يجب على الحكومة أن تكون قد درست موازنتها بشكل علمي بزيادة أو عدم زيادة الرواتب وبوضع خطة واضحة لا تؤثر على أي شيء في البلد ولكن عندما أتى القرار نتيجة الضعط ولم ينفذوا ما وعدوا العسكريين به، اضطرت الحكومة أن تضع الضرائب التي ستؤثر بشكل مباشر على الفقراء".
ورأى أن "الحكومة لم تقم بدراسة أو جدوى أو حتى رؤية اقتصادية، بل عملت على أساس موازنة "دفترية" لتنقذ نفسها في الفترة الحالية، وهي أشبه بموازنة "دكنجي"، كاشفا أن "العجز الذي سيظهر عليها ستقوم بتسكيره من خلال وضع الضرائب بشكل مباشر على المواطنين"، معتبرًا أن "الحكومة "لم تفكر بمعالجة مشكلة الأملاك البحرية او معالجة مشكلة الجمرك او التهريب، بل فكرت فقط بالطرق الاسهل، من خلال إعطاء المواطن باليد اليسرى والأخذ باليمنى".
وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تمر الزيادة في البرلمان، قال: "هذا يشبه مشهد الموازنة، وليس من المستبعد أن يتم تأمين الأصوات لها"، معتبرًا أن "ما قبل عام 2019 عندما كانت الدولة في أيام تعتبر جيدة والدولار بـ 1500، لم تصل ضريبة البنزين إلى هذا الحجم بل كانت فقط دولار أو اثنين"، مؤكدًا أن ذلك "دليل على وجود خلاف داخل الحكومة على تامين هذه المبالغ ولا حل إلا بهذه الطريقة"، قائلا "إلى هذه المرحلة وصل فشل الحكومة".
وشدد عطالله على أن "وضع ضريبة مرتفعة على البنزين سيؤذي المواطنين، لأن كل أسعار السلع سترتفع"، مشيرًا إلى أن "الحكومة مرهونة وفي حالة ضياع وتحاول إيجاد الحلول لتقول أنها تقوم بما طلب منها".