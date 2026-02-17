https://sarabic.ae/20260217/خبير-في-الشأن-الروسي-روسيا-تمسك-بمعظم-خيوط-اللعبة-1110467554.html

خبير في الشأن الروسي: روسيا تمسك بمعظم خيوط اللعبة

خبير في الشأن الروسي: روسيا تمسك بمعظم خيوط اللعبة

سبوتنيك عربي

تحدث الخبير في الشأن الروسي ومدير مركز "جي أس أم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم، من موسكو، عن الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا... 17.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-17T19:49+0000

2026-02-17T19:49+0000

2026-02-17T19:49+0000

حصري

العالم

روسيا

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110457163_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_11a6a5c6bd305c80d1c063c34bf8f302.jpg

وأشار إلى أن "الاختلاف الوحيد في هذه المفاوضات يتمثل في إشراك الأوروبيين، مع إصرار أوكرانيا على الحصول على ضمانات أمنية ثنائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". واعتبر ملحم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترؤس كيريل بودانف للوفد الأوكراني في المفاوضات يعني أن اليد العليا فيها للولايات المتحدة، متوقعا ألا يتحقق أي تقدم كبير، نظرا لتعقد الملف وتشعبه وكثرة المقترحات المطروحة".وأوضح أن "الهدف من هذه الجولة هو إطالة أمد المفاوضات لا أكثر"، مشددا على أن "الواقع الميداني هو الذي يفرض نفسه على الجميع".ورأى الخبير في الشأن الروسي أن "كل طرف يسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، وأن الولايات المتحدة لا تريد السلام فعليا، في حين يدرك الأوروبيون أن لديهم القدرة على العرقلة، بينما تبقى روسيا قادرة على إدارة المعركة حتى النهاية رغم العقوبات الاقتصادية، وهي تمسك بمعظم خيوط اللعبة".وأردف أنه "في المقابل، يحاول زيلينسكي إيهام الأمريكيين والأوروبيين بقدرته على الاستمرار في القتال"، معتبرا أن "أبرز المشاكل في أوكرانيا يتمثل في ملف الفساد، الذي يضغط على زيلينسكي ويشترك فيه مسؤولون أوكرانيون وأوروبيين وأمريكيون".في أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في أبو ظبي . وناقشوا القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى 157 أسيراً مقابل 157 أسيرا.كما أشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.

https://sarabic.ae/20260217/باحث-في-الشأن-الروسي-ملف-الأراضي-هو-الأهم-ويطرح-للمرة-الأولى-بشكل-رسمي-من-جانب-روسيا-1110458271.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم, روسيا, الأخبار