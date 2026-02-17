خبير في الشأن الروسي: روسيا تمسك بمعظم خيوط اللعبة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير في الشأن الروسي: روسيا تمسك بمعظم خيوط اللعبة
خبير في الشأن الروسي: روسيا تمسك بمعظم خيوط اللعبة
سبوتنيك عربي
تحدث الخبير في الشأن الروسي ومدير مركز "جي أس أم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم، من موسكو، عن الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
حصري
العالم
روسيا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110457163_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_11a6a5c6bd305c80d1c063c34bf8f302.jpg
وأشار إلى أن "الاختلاف الوحيد في هذه المفاوضات يتمثل في إشراك الأوروبيين، مع إصرار أوكرانيا على الحصول على ضمانات أمنية ثنائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". واعتبر ملحم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترؤس كيريل بودانف للوفد الأوكراني في المفاوضات يعني أن اليد العليا فيها للولايات المتحدة، متوقعا ألا يتحقق أي تقدم كبير، نظرا لتعقد الملف وتشعبه وكثرة المقترحات المطروحة".وأوضح أن "الهدف من هذه الجولة هو إطالة أمد المفاوضات لا أكثر"، مشددا على أن "الواقع الميداني هو الذي يفرض نفسه على الجميع".ورأى الخبير في الشأن الروسي أن "كل طرف يسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، وأن الولايات المتحدة لا تريد السلام فعليا، في حين يدرك الأوروبيون أن لديهم القدرة على العرقلة، بينما تبقى روسيا قادرة على إدارة المعركة حتى النهاية رغم العقوبات الاقتصادية، وهي تمسك بمعظم خيوط اللعبة".وأردف أنه "في المقابل، يحاول زيلينسكي إيهام الأمريكيين والأوروبيين بقدرته على الاستمرار في القتال"، معتبرا أن "أبرز المشاكل في أوكرانيا يتمثل في ملف الفساد، الذي يضغط على زيلينسكي ويشترك فيه مسؤولون أوكرانيون وأوروبيين وأمريكيون".في أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في أبو ظبي . وناقشوا القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى 157 أسيراً مقابل 157 أسيرا.كما أشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.
خبير في الشأن الروسي: روسيا تمسك بمعظم خيوط اللعبة

19:49 GMT 17.02.2026
© Photoصور الوفود المشاركة في المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
صور الوفود المشاركة في المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
© Photo
حصري
تحدث الخبير في الشأن الروسي ومدير مركز "جي أس أم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم، من موسكو، عن الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية المنعقدة في جنيف.
وأشار إلى أن "الاختلاف الوحيد في هذه المفاوضات يتمثل في إشراك الأوروبيين، مع إصرار أوكرانيا على الحصول على ضمانات أمنية ثنائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
مكان انعقاد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
باحث في الشأن الروسي: ملف الأراضي هو الأهم ويطرح للمرة الأولى بشكل رسمي من جانب روسيا
14:04 GMT
واعتبر ملحم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترؤس كيريل بودانف للوفد الأوكراني في المفاوضات يعني أن اليد العليا فيها للولايات المتحدة، متوقعا ألا يتحقق أي تقدم كبير، نظرا لتعقد الملف وتشعبه وكثرة المقترحات المطروحة".
وأوضح أن "الهدف من هذه الجولة هو إطالة أمد المفاوضات لا أكثر"، مشددا على أن "الواقع الميداني هو الذي يفرض نفسه على الجميع".
ورأى الخبير في الشأن الروسي أن "كل طرف يسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، وأن الولايات المتحدة لا تريد السلام فعليا، في حين يدرك الأوروبيون أن لديهم القدرة على العرقلة، بينما تبقى روسيا قادرة على إدارة المعركة حتى النهاية رغم العقوبات الاقتصادية، وهي تمسك بمعظم خيوط اللعبة".
وأردف أنه "في المقابل، يحاول زيلينسكي إيهام الأمريكيين والأوروبيين بقدرته على الاستمرار في القتال"، معتبرا أن "أبرز المشاكل في أوكرانيا يتمثل في ملف الفساد، الذي يضغط على زيلينسكي ويشترك فيه مسؤولون أوكرانيون وأوروبيين وأمريكيون".
في أواخر يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير، عُقدت اجتماعات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في أبو ظبي . وناقشوا القضايا العالقة في خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى 157 أسيراً مقابل 157 أسيرا.
كما أشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد. ويجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.
