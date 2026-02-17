عربي
زعيم المعارضة: الرئيس البولندي يجب أن يستخدم حق النقض ضد برنامج "سيف"
زعيم المعارضة: الرئيس البولندي يجب أن يستخدم حق النقض ضد برنامج "سيف"
صرّح ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة، أكبر أحزاب المعارضة في بولندا، بأن على الرئيس البولندي كارول ناووركي استخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على ناووركي استخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي يُفعّل برنامج "سيف"، قال كاتشينسكي إنه، في رأيه، "ينبغي على الرئيس أن يفعل ذلك".ووفقاً له، فإن لبرنامج "سيف" "جوانب سياسية قوية".وأشار كاتشينسكي إلى أن "البرنامج مُتأصل في الهدف الذي تسعى إليه ألمانيا اليوم قبل كل شيء: أوروبا موحدة تحت قيادة ألمانية، بكل ما يترتب على ذلك من عواقب".في مايو/أيار، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء آلية "سيف"، المصممة لجذب ما يصل إلى 150 مليار يورو (177.7 مليار دولار) لتعزيز إنتاج الأسلحة.وفي 29 أغسطس/آب، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مشاركة 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في البرنامج.وفي سبتمبر/أيلول، صرّحت المفوضية الأوروبية بأن برنامج "سيف" سيوفر قروضًا طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة لمساعدة الدول على شراء المعدات الدفاعية.وتشمل الآلية، بحسب التقارير، فترة سماح مدتها 10 سنوات لسداد القروض، وأسعار فائدة تنافسية، وإمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول ثالثة لتوسيع نطاق الأهلية. كما وافقت المفوضية على تمويل بولندا بمبلغ 44 مليار يورو ضمن البرنامج.
صرّح ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة، أكبر أحزاب المعارضة في بولندا، بأن على الرئيس البولندي كارول ناووركي استخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي يُفعّل آلية قرض "سيف".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على ناووركي استخدام حق النقض ضد مشروع القانون الذي يُفعّل برنامج "سيف"، قال كاتشينسكي إنه، في رأيه، "ينبغي على الرئيس أن يفعل ذلك".

وأضاف كاتشينسكي، يوم الاثنين: "هذا البرنامج هو إحدى الآليات التي وُضعت أساساً لدفعنا - أي أوروبا، وخاصة بولندا في هذه المرحلة - بعيداً عن الولايات المتحدة".

ووفقاً له، فإن لبرنامج "سيف" "جوانب سياسية قوية".
وأشار كاتشينسكي إلى أن "البرنامج مُتأصل في الهدف الذي تسعى إليه ألمانيا اليوم قبل كل شيء: أوروبا موحدة تحت قيادة ألمانية، بكل ما يترتب على ذلك من عواقب".
في مايو/أيار، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء آلية "سيف"، المصممة لجذب ما يصل إلى 150 مليار يورو (177.7 مليار دولار) لتعزيز إنتاج الأسلحة.
وفي 29 أغسطس/آب، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مشاركة 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في البرنامج.
وفي سبتمبر/أيلول، صرّحت المفوضية الأوروبية بأن برنامج "سيف" سيوفر قروضًا طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة لمساعدة الدول على شراء المعدات الدفاعية.
وتشمل الآلية، بحسب التقارير، فترة سماح مدتها 10 سنوات لسداد القروض، وأسعار فائدة تنافسية، وإمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول ثالثة لتوسيع نطاق الأهلية. كما وافقت المفوضية على تمويل بولندا بمبلغ 44 مليار يورو ضمن البرنامج.
