لفتة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال رمضان
لفتة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال رمضان
قرر الدوري الإنجليزي الممتاز إيقاف مبارياته مؤقتا عند أذان المغرب خلال شهر رمضان، لإتاحة الفرصة للاعبين المسلمين لتناول وجبة الإفطار. 17.02.2026
ووفقا لتقارير بريطانية، سيقوم الحكم بإيقاف اللقاء لدقائق قليلة وقت الإفطار، قبل استئناف اللعب بشكل طبيعي دون تعديل في موعد انطلاق المباراة.وتأتي هذه الخطوة في إطار مراعاة التنوع الديني والثقافي داخل المسابقة، في ظل مشاركة عدد من اللاعبين المسلمين ضمن أندية الدوري، وفقا لموقع "ysscores". ويتزامن توقيت المباريات المسائية في الدوري الإنجليزي خلال هذه الفترة مع شهر رمضان، إذ تنتهي أغلب اللقاءات بعد غروب الشمس في المملكة المتحدة، ما يتيح للاعبين المسلمين فرصة الإفطار عقب المباريات بشكل طبيعي.وتغرب الشمس في بريطانيا ما بين الخامسة والسابعة مساءا تقريبا، ما يعني أن المباريات التي قد تشهد توقفا قصيرا للإفطار هي تلك التي تنطلق في 17:30 السبت و16:30 الأحد.ووفقا للتقرير، سيتم التنسيق بين قادة الفرق والحكام لاختيار لحظة مناسبة وطبيعية أثناء اللعب لإيقاف المباراة مؤقتًا دون التأثير على سيرها. وهذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق تطبيقها في مواسم سابقة، حيث أشاد لاعب إيفرتون السابق، عبد الله دوكوري، عام 2023 بتنظيم الدوري واحترامه للمعتقدات الدينية.وأكد دوكوري آنذاك أنه يصوم يوميا خلال رمضان، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح طبيعيًا وسهلًا بالنسبة له.
