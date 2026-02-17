لفتة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال رمضان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260217/لفتة-من-رابطة-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-خلال-رمضان-1110463570.html
لفتة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال رمضان
لفتة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال رمضان
سبوتنيك عربي
قرر الدوري الإنجليزي الممتاز إيقاف مبارياته مؤقتا عند أذان المغرب خلال شهر رمضان، لإتاحة الفرصة للاعبين المسلمين لتناول وجبة الإفطار. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T16:09+0000
2026-02-17T16:09+0000
مجتمع
رمضان
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103790/85/1037908564_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8fa795cb9e37259e103c39ab78d88c62.jpg
ووفقا لتقارير بريطانية، سيقوم الحكم بإيقاف اللقاء لدقائق قليلة وقت الإفطار، قبل استئناف اللعب بشكل طبيعي دون تعديل في موعد انطلاق المباراة.وتأتي هذه الخطوة في إطار مراعاة التنوع الديني والثقافي داخل المسابقة، في ظل مشاركة عدد من اللاعبين المسلمين ضمن أندية الدوري، وفقا لموقع "ysscores". ويتزامن توقيت المباريات المسائية في الدوري الإنجليزي خلال هذه الفترة مع شهر رمضان، إذ تنتهي أغلب اللقاءات بعد غروب الشمس في المملكة المتحدة، ما يتيح للاعبين المسلمين فرصة الإفطار عقب المباريات بشكل طبيعي.وتغرب الشمس في بريطانيا ما بين الخامسة والسابعة مساءا تقريبا، ما يعني أن المباريات التي قد تشهد توقفا قصيرا للإفطار هي تلك التي تنطلق في 17:30 السبت و16:30 الأحد.ووفقا للتقرير، سيتم التنسيق بين قادة الفرق والحكام لاختيار لحظة مناسبة وطبيعية أثناء اللعب لإيقاف المباراة مؤقتًا دون التأثير على سيرها. وهذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق تطبيقها في مواسم سابقة، حيث أشاد لاعب إيفرتون السابق، عبد الله دوكوري، عام 2023 بتنظيم الدوري واحترامه للمعتقدات الدينية.وأكد دوكوري آنذاك أنه يصوم يوميا خلال رمضان، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح طبيعيًا وسهلًا بالنسبة له.
https://sarabic.ae/20260217/السعودية-وقطر-والإمارات-تعلن-غدا-الأربعاء-أول-أيام--شهر-رمضان-1110460819.html
https://sarabic.ae/20260216/صناعة-فانوس-رمضان-حدوتة-مصرية-تتحدى-الزمن-فيديو-1110380848.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103790/85/1037908564_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_e70b3da98760cb2de4bf8aebaac435f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رمضان, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة
رمضان, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة

لفتة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال رمضان

16:09 GMT 17.02.2026
© CC0الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
© CC0
تابعنا عبر
قرر الدوري الإنجليزي الممتاز إيقاف مبارياته مؤقتا عند أذان المغرب خلال شهر رمضان، لإتاحة الفرصة للاعبين المسلمين لتناول وجبة الإفطار.
ووفقا لتقارير بريطانية، سيقوم الحكم بإيقاف اللقاء لدقائق قليلة وقت الإفطار، قبل استئناف اللعب بشكل طبيعي دون تعديل في موعد انطلاق المباراة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مراعاة التنوع الديني والثقافي داخل المسابقة، في ظل مشاركة عدد من اللاعبين المسلمين ضمن أندية الدوري، وفقا لموقع "ysscores".
هلال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
غرة رمضان.. دول عربية تعلن الأربعاء أول أيامه وأخرى الخميس
15:16 GMT
ويتزامن توقيت المباريات المسائية في الدوري الإنجليزي خلال هذه الفترة مع شهر رمضان، إذ تنتهي أغلب اللقاءات بعد غروب الشمس في المملكة المتحدة، ما يتيح للاعبين المسلمين فرصة الإفطار عقب المباريات بشكل طبيعي.
وتغرب الشمس في بريطانيا ما بين الخامسة والسابعة مساءا تقريبا، ما يعني أن المباريات التي قد تشهد توقفا قصيرا للإفطار هي تلك التي تنطلق في 17:30 السبت و16:30 الأحد.
ووفقا للتقرير، سيتم التنسيق بين قادة الفرق والحكام لاختيار لحظة مناسبة وطبيعية أثناء اللعب لإيقاف المباراة مؤقتًا دون التأثير على سيرها.
طارق أبو العدب، صاحب ورشة أولاد الخال في حارة النحاسين المصنعة لفوانيس رمضان، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
صناعة "فانوس رمضان" حدوتة مصرية تتحدى الزمن.. فيديو
أمس, 09:11 GMT
وهذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق تطبيقها في مواسم سابقة، حيث أشاد لاعب إيفرتون السابق، عبد الله دوكوري، عام 2023 بتنظيم الدوري واحترامه للمعتقدات الدينية.
وأكد دوكوري آنذاك أنه يصوم يوميا خلال رمضان، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح طبيعيًا وسهلًا بالنسبة له.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала