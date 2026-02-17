https://sarabic.ae/20260217/وزير-الطاقة-الأمريكي-إنتاج-النفط-في-فنزويلا-من-المتوقع-أن-يرتفع-بمئات-الآلاف-من-البراميل-1110469120.html
وزير الطاقة الأمريكي: إنتاج النفط في فنزويلا من المتوقع أن يرتفع بمئات الآلاف من البراميل
وقال رايت، أثناء كلمته في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: "بالعودة إلى إنتاج النفط، كما تعلمون، يبلغ حاليًا أقل بقليل من مليون برميل يوميًا. أعتقد أنه بحلول نهاية هذا العام، سنشهد زيادة أخرى في الإنتاج بمئات الآلاف من البراميل يوميًا".وأعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، يوم الخميس، أن رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز، "قد تزور الولايات المتحدة في وقت ما"، دون تحديد موعد دقيق، مشيرًا إلى مناقشة خطط اجتماعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.كما أفاد رايت لشبكة "سي إن إن"، بأنه ناقش خلال لقائه مع رودريغيز، أول أمس الأربعاء، خطط اجتماعها مع ترامب.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.وفي الـ5 من يناير الماضي، أدت رودريغيز اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.
وقال رايت، أثناء كلمته في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: "بالعودة إلى إنتاج النفط، كما تعلمون، يبلغ حاليًا أقل بقليل من مليون برميل يوميًا. أعتقد أنه بحلول نهاية هذا العام، سنشهد زيادة أخرى في الإنتاج بمئات الآلاف من البراميل يوميًا".
وأعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، يوم الخميس، أن رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز، "قد تزور الولايات المتحدة في وقت ما"، دون تحديد موعد دقيق، مشيرًا إلى مناقشة خطط اجتماعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن رايت، الموجود في فنزويلا، في إطار أول زيارة له إلى البلاد، قوله: "قد تزور ديلسي رودريغيز الولايات المتحدة في وقت ما".
كما أفاد رايت لشبكة "سي إن إن"، بأنه ناقش خلال لقائه مع رودريغيز
، أول أمس الأربعاء، خطط اجتماعها مع ترامب.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.
وفي الـ5 من يناير الماضي، أدت رودريغيز اليمين الدستورية
أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.