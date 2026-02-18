https://sarabic.ae/20260218/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-جنوبي-قطاع-غزة-1110479248.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده جنوبي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده جنوبي قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 925 قتيلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082903087_0:93:889:593_1920x0_80_0_0_975f7b3779dd67bfd6e0757143407c94.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "مقتل عوفري يافيه، من لواء المظليين، في أعمال قتال في جنوب قطاع غزة".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الجندي قُتل عن طريق الخطأ، خلال اشتباكات اندلعت بين قوتين من الجيش الإسرائيلي، بعدما اعتقدت كل قوة أن الأخرى تضم مسلحين فلسطينيين".وعلى الصعيد الإجمالي، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، بلغت 72,063 قتيلا، و171 ألفًا و726 مصابًا، وسط تحذيرات مستمرة من انهيار النظام الصحي بالكامل وعدم قدرة المرافق الطبية على استيعاب المزيد من الإصابات.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "مقتل عوفري يافيه، من لواء المظليين، في أعمال قتال في جنوب قطاع غزة".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الجندي قُتل عن طريق الخطأ، خلال اشتباكات اندلعت بين قوتين من الجيش الإسرائيلي، بعدما اعتقدت كل قوة أن الأخرى تضم مسلحين فلسطينيين".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وعلى الصعيد الإجمالي، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة
بأن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، بلغت 72,063 قتيلا، و171 ألفًا و726 مصابًا، وسط تحذيرات مستمرة من انهيار النظام الصحي بالكامل وعدم قدرة المرافق الطبية على استيعاب المزيد من الإصابات.