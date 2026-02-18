الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده جنوبي قطاع غزة

عربي
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "مقتل عوفري يافيه، من لواء المظليين، في أعمال قتال في جنوب قطاع غزة".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الجندي قُتل عن طريق الخطأ، خلال اشتباكات اندلعت بين قوتين من الجيش الإسرائيلي، بعدما اعتقدت كل قوة أن الأخرى تضم مسلحين فلسطينيين".وعلى الصعيد الإجمالي، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، بلغت 72,063 قتيلا، و171 ألفًا و726 مصابًا، وسط تحذيرات مستمرة من انهيار النظام الصحي بالكامل وعدم قدرة المرافق الطبية على استيعاب المزيد من الإصابات.وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من لبنان طالما يمتلك "حزب الله" سلاحارئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل العمل على الحد من التهديدات وإخضاع أعدائنا على خطوط التماس
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده جنوبي قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 925 قتيلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "مقتل عوفري يافيه، من لواء المظليين، في أعمال قتال في جنوب قطاع غزة".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الجندي قُتل عن طريق الخطأ، خلال اشتباكات اندلعت بين قوتين من الجيش الإسرائيلي، بعدما اعتقدت كل قوة أن الأخرى تضم مسلحين فلسطينيين".
مقاتلو حركة حماس الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
تقرير: "حماس" استخدمت رموز "إيموجي" لإبلاغ عناصرها بالاستعداد لـ"طوفان الأقصى"
أمس, 15:30 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وعلى الصعيد الإجمالي، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، بلغت 72,063 قتيلا، و171 ألفًا و726 مصابًا، وسط تحذيرات مستمرة من انهيار النظام الصحي بالكامل وعدم قدرة المرافق الطبية على استيعاب المزيد من الإصابات.
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من لبنان طالما يمتلك "حزب الله" سلاحا
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل العمل على الحد من التهديدات وإخضاع أعدائنا على خطوط التماس
