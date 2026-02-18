الخارجية السويسرية: سويسرا مستعدة لاستقبال الجولة الجديدة للمباحثات الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/الخارجية-السويسرية-سويسرا-مستعدة-لاستقبال-الجولة-الجديدة-للمباحثات-الأوكرانية--1110493480.html
الخارجية السويسرية: سويسرا مستعدة لاستقبال الجولة الجديدة للمباحثات الأوكرانية
الخارجية السويسرية: سويسرا مستعدة لاستقبال الجولة الجديدة للمباحثات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأربعاء، أن سويسرا مستعدة لاستقبال الجولة الجديدة للمباحثات لحل الأزمة الأوكرانية إذا كانت هناك رغبة لدى الأطرف. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T13:54+0000
2026-02-18T13:54+0000
العالم
روسيا
تسوية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102212/49/1022124985_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_642859e442ad0cfa1cde1b0c5add227b.jpg
وفي وقت سابق من اليوم، أوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن المباحثات في جنيف انتهت بالكامل. وأضاف المصدر أنه لم يتم توقيع وثائق في ختام المباحثات.وجرت المباحثات بشأن التسوية في أوكرانيا، في جنيف يومي 17-18 فبراير/شباط، بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ومن جهة الولايات المتحدة اشترك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.ووصل الوفد الروسي، أمس الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
https://sarabic.ae/20260213/سويسرا-تعلق-على-استضافة-جنيف-للجولة-المقبلة-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1110327818.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102212/49/1022124985_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2bf786a4f3f89b75aef1ed706044afaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, تسوية
العالم, روسيا, تسوية

الخارجية السويسرية: سويسرا مستعدة لاستقبال الجولة الجديدة للمباحثات الأوكرانية

13:54 GMT 18.02.2026
© Fotolia / Mihai-Bogdan Lazarكنيسة "القديس فرانتسيسك" في مدينة لوزان
كنيسة القديس فرانتسيسك في مدينة لوزان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Fotolia / Mihai-Bogdan Lazar
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأربعاء، أن سويسرا مستعدة لاستقبال الجولة الجديدة للمباحثات لحل الأزمة الأوكرانية إذا كانت هناك رغبة لدى الأطرف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيكولاس بيدو، لوكالة "سبوتنيك": "إن سويسرا مستعدة إذا كانت هناك الرغبة عند الأطراف".

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن المباحثات في جنيف انتهت بالكامل.
وأضاف المصدر أنه لم يتم توقيع وثائق في ختام المباحثات.
سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سويسرا تعلق على استضافة جنيف للجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا
13 فبراير, 13:14 GMT
وجرت المباحثات بشأن التسوية في أوكرانيا، في جنيف يومي 17-18 فبراير/شباط، بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ومن جهة الولايات المتحدة اشترك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
ووصل الوفد الروسي، أمس الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала