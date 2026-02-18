https://sarabic.ae/20260218/الخارجية-السويسرية-سويسرا-مستعدة-لاستقبال-الجولة-الجديدة-للمباحثات-الأوكرانية--1110493480.html
الخارجية السويسرية: سويسرا مستعدة لاستقبال الجولة الجديدة للمباحثات الأوكرانية
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأربعاء، أن سويسرا مستعدة لاستقبال الجولة الجديدة للمباحثات لحل الأزمة الأوكرانية إذا كانت هناك رغبة لدى الأطرف. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T13:54+0000
العالم
روسيا
تسوية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102212/49/1022124985_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_642859e442ad0cfa1cde1b0c5add227b.jpg
وفي وقت سابق من اليوم، أوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن المباحثات في جنيف انتهت بالكامل. وأضاف المصدر أنه لم يتم توقيع وثائق في ختام المباحثات.وجرت المباحثات بشأن التسوية في أوكرانيا، في جنيف يومي 17-18 فبراير/شباط، بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ومن جهة الولايات المتحدة اشترك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.ووصل الوفد الروسي، أمس الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيكولاس بيدو، لوكالة "سبوتنيك": "إن سويسرا مستعدة إذا كانت هناك الرغبة عند الأطراف".
وفي وقت سابق من اليوم، أوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن المباحثات في جنيف انتهت بالكامل.
وأضاف المصدر أنه لم يتم توقيع وثائق في ختام المباحثات.
وجرت المباحثات بشأن التسوية في أوكرانيا، في جنيف يومي 17-18 فبراير/شباط، بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ومن جهة الولايات المتحدة اشترك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
ووصل الوفد الروسي، أمس الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.