https://sarabic.ae/20260218/الخارجية-السويسرية-سويسرا-مستعدة-لاستقبال-الجولة-الجديدة-للمباحثات-الأوكرانية--1110493480.html

الخارجية السويسرية: سويسرا مستعدة لاستقبال الجولة الجديدة للمباحثات الأوكرانية

الخارجية السويسرية: سويسرا مستعدة لاستقبال الجولة الجديدة للمباحثات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأربعاء، أن سويسرا مستعدة لاستقبال الجولة الجديدة للمباحثات لحل الأزمة الأوكرانية إذا كانت هناك رغبة لدى الأطرف. 18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T13:54+0000

2026-02-18T13:54+0000

2026-02-18T13:54+0000

العالم

روسيا

تسوية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102212/49/1022124985_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_642859e442ad0cfa1cde1b0c5add227b.jpg

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن المباحثات في جنيف انتهت بالكامل. وأضاف المصدر أنه لم يتم توقيع وثائق في ختام المباحثات.وجرت المباحثات بشأن التسوية في أوكرانيا، في جنيف يومي 17-18 فبراير/شباط، بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ومن جهة الولايات المتحدة اشترك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.ووصل الوفد الروسي، أمس الثلاثاء، إلى مطار جنيف على متن طائرة من طراز"إيل -96" تابعة لوحدة الطيران الخاصة "روسيا" لبدء المفاوضات المخطط لها بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي

https://sarabic.ae/20260213/سويسرا-تعلق-على-استضافة-جنيف-للجولة-المقبلة-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1110327818.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, تسوية