تقارير: مقتل ما لا يقل عن 20 مرتزقا كنديا في أوكرانيا منذ 2022

أفادت صحيفة "ناشيونال بوست" بأن ما لا يقل عن 20 مرتزقًا من كندا لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
مرتزقة
أخبار كندا
جاء ذلك نقلًا عن جان-فرانسوا راتيل، الأستاذ المساعد بجامعة أوتاوا.وذكر التقرير أن نحو 130 مرتزقًا كنديًا توجهوا إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية.وأضافـ أن إجمالي عدد القتلى من المرتزقة الكنديين يعادل أو يفوق عدد القتلى من المرتزقة الفرنسيين والألمان.وبحسب التقرير، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية، ثيدا إيث، إن الوزارة لا تتابع عدد الكنديين الذين يسافرون إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال أو عدد القتلى منهم.وأشارت إلى أن الوزارة على علم بوفاة 27 مواطنًا كنديًا في أوكرانيا لأسباب مختلفة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
