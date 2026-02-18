تقارير: مقتل ما لا يقل عن 20 مرتزقا كنديا في أوكرانيا منذ 2022

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/تقارير-مقتل-ما-لا-يقل-عن-20-مرتزقا-كنديا-في-أوكرانيا-منذ-2022-1110472138.html
تقارير: مقتل ما لا يقل عن 20 مرتزقا كنديا في أوكرانيا منذ 2022
تقارير: مقتل ما لا يقل عن 20 مرتزقا كنديا في أوكرانيا منذ 2022
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "ناشيونال بوست" بأن ما لا يقل عن 20 مرتزقًا من كندا لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T04:07+0000
2026-02-18T04:07+0000
روسيا
مرتزقة
أخبار كندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107130032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62ab2689b4747ae290e624611523a7ef.jpg
جاء ذلك نقلًا عن جان-فرانسوا راتيل، الأستاذ المساعد بجامعة أوتاوا.وذكر التقرير أن نحو 130 مرتزقًا كنديًا توجهوا إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية.وأضافـ أن إجمالي عدد القتلى من المرتزقة الكنديين يعادل أو يفوق عدد القتلى من المرتزقة الفرنسيين والألمان.وبحسب التقرير، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية، ثيدا إيث، إن الوزارة لا تتابع عدد الكنديين الذين يسافرون إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال أو عدد القتلى منهم.وأشارت إلى أن الوزارة على علم بوفاة 27 مواطنًا كنديًا في أوكرانيا لأسباب مختلفة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
https://sarabic.ae/20260202/مجموعة-من-المرتزقة-الأرجنتينيين-تخطط-للانضمام-إلى-القوات-الأوكرانية-1109888718.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107130032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77337e2c6eee594961a6854c44b8f6df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, مرتزقة, أخبار كندا
روسيا, مرتزقة, أخبار كندا

تقارير: مقتل ما لا يقل عن 20 مرتزقا كنديا في أوكرانيا منذ 2022

04:07 GMT 18.02.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورأسير أوكراني في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه
أسير أوكراني في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "ناشيونال بوست" بأن ما لا يقل عن 20 مرتزقًا من كندا لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022.
جاء ذلك نقلًا عن جان-فرانسوا راتيل، الأستاذ المساعد بجامعة أوتاوا.
وذكر التقرير أن نحو 130 مرتزقًا كنديًا توجهوا إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية.
وأضافـ أن إجمالي عدد القتلى من المرتزقة الكنديين يعادل أو يفوق عدد القتلى من المرتزقة الفرنسيين والألمان.
القوات المسلحة الأوكرانية. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجموعة من المرتزقة الأرجنتينيين تخطط للانضمام لقوات نظام كييف
2 فبراير, 01:20 GMT
وبحسب التقرير، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية، ثيدا إيث، إن الوزارة لا تتابع عدد الكنديين الذين يسافرون إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال أو عدد القتلى منهم.
وأشارت إلى أن الوزارة على علم بوفاة 27 مواطنًا كنديًا في أوكرانيا لأسباب مختلفة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала