قاضية أمريكية ترفض محاولة إدارة ترامب ترحيل طالب فلسطيني

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
قاضية أمريكية ترفض محاولة إدارة ترامب ترحيل طالب فلسطيني
قاضية أمريكية ترفض محاولة إدارة ترامب ترحيل طالب فلسطيني
سبوتنيك عربي
رفضت قاضية أمريكية متخصصة في قضايا ‌الهجرة مساعي إدارة الرئيس ⁠دونالد ترامب لترحيل الطالب بجامعة كولومبيا محسن المهداوي، الذي جرى اعتقاله ​العام ⁠الماضي عقب...
2026-02-18T00:40+0000
2026-02-18T00:40+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101728/48/1017284860_0:196:3456:2140_1920x0_80_0_0_d3bd0da43a6d80616dc06cf6dabf9947.jpg
وشرح محامو المهداوي تفصيلا قرار قاضية الهجرة في ‌مذكرة قدموها، أمس الثلاثاء، إلى محكمة ‌استئناف اتحادية في نيويورك كانت تنظر في الحكم الذي أدى إلى الإفراج عن الطالب من احتجاز تابع لسلطات الهجرة في أبريل/نيسان.وفي قرار صادر في 13 فبراير/شباط، ​قالت قاضية الهجرة نينا فرويس، ​ومقرّها تشيلمسفورد بولاية ماساتشوستس، إن ​وزارة الأمن الداخلي ⁠لم تقدم ما يكفي لإثبات أن الطالب يجب ‌ترحيله، بعدما اعتمدت في ذلك على مستند غير موثق وقعه ‌وزير الخارجية ماركو روبيو.وقال المهداوي في بيان "هذا القرار خطوة مهمة نحو صون ما حاول الخوف أن يدمّره: الحق في التعبير من ⁠أجل السلام والعدالة".ولم ترد وزارة الأمن ​الداخلي حتى الآن ⁠على طلب للتعليق. ولدى الإدارة خيار الطعن في قرار القاضية أمام ⁠مجلس استئناف قضايا الهجرة، وهو جهة تابعة لوزارة العدل الأمريكية.وُلد المهداوي ‌ونشأ داخل مخيم للاجئين في الضفة الغربية واعتُقل في أبريل/نيسان 2025 لدى وصوله لإجراء مقابلة تخص طلبه للحصول على الجنسية الأمريكية.
قاضية أمريكية ترفض محاولة إدارة ترامب ترحيل طالب فلسطيني

00:40 GMT 18.02.2026
رفضت قاضية أمريكية متخصصة في قضايا ‌الهجرة مساعي إدارة الرئيس ⁠دونالد ترامب لترحيل الطالب بجامعة كولومبيا محسن المهداوي، الذي جرى اعتقاله ​العام ⁠الماضي عقب مشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.
وشرح محامو المهداوي تفصيلا قرار قاضية الهجرة في ‌مذكرة قدموها، أمس الثلاثاء، إلى محكمة ‌استئناف اتحادية في نيويورك كانت تنظر في الحكم الذي أدى إلى الإفراج عن الطالب من احتجاز تابع لسلطات الهجرة في أبريل/نيسان.

وهذه أحدث قضية يرفض فيها قاض مختص بقضايا ⁠الهجرة ⁠دعوى قدمت في إطار جهد أوسع من إدارة ترامب، لاحتجاز وترحيل طلاب غير أمريكيين يحملون آراء مؤيدة ​للفلسطينيين أو معارضة لإسرائيل ممن شاركوا في نشاطات طلابية داخل الجامعات.

وفي قرار صادر في 13 فبراير/شباط، ​قالت قاضية الهجرة نينا فرويس، ​ومقرّها تشيلمسفورد بولاية ماساتشوستس، إن ​وزارة الأمن الداخلي ⁠لم تقدم ما يكفي لإثبات أن الطالب يجب ‌ترحيله، بعدما اعتمدت في ذلك على مستند غير موثق وقعه ‌وزير الخارجية ماركو روبيو.
وقال المهداوي في بيان "هذا القرار خطوة مهمة نحو صون ما حاول الخوف أن يدمّره: الحق في التعبير من ⁠أجل السلام والعدالة".
المظاهرات ضد مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس 8 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
احتجاجات واسعة في لوس أنجلوس رفضا لسياسات وكالة الهجرة الأمريكية
31 يناير, 12:42 GMT
ولم ترد وزارة الأمن ​الداخلي حتى الآن ⁠على طلب للتعليق. ولدى الإدارة خيار الطعن في قرار القاضية أمام ⁠مجلس استئناف قضايا الهجرة، وهو جهة تابعة لوزارة العدل الأمريكية.
وُلد المهداوي ‌ونشأ داخل مخيم للاجئين في الضفة الغربية واعتُقل في أبريل/نيسان 2025 لدى وصوله لإجراء مقابلة تخص طلبه للحصول على الجنسية الأمريكية.
