قاضية أمريكية ترفض محاولة إدارة ترامب ترحيل طالب فلسطيني
رفضت قاضية أمريكية متخصصة في قضايا الهجرة مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل الطالب بجامعة كولومبيا محسن المهداوي، الذي جرى اعتقاله العام الماضي عقب... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب
أخبار فلسطين اليوم
وشرح محامو المهداوي تفصيلا قرار قاضية الهجرة في مذكرة قدموها، أمس الثلاثاء، إلى محكمة استئناف اتحادية في نيويورك كانت تنظر في الحكم الذي أدى إلى الإفراج عن الطالب من احتجاز تابع لسلطات الهجرة في أبريل/نيسان.وفي قرار صادر في 13 فبراير/شباط، قالت قاضية الهجرة نينا فرويس، ومقرّها تشيلمسفورد بولاية ماساتشوستس، إن وزارة الأمن الداخلي لم تقدم ما يكفي لإثبات أن الطالب يجب ترحيله، بعدما اعتمدت في ذلك على مستند غير موثق وقعه وزير الخارجية ماركو روبيو.وقال المهداوي في بيان "هذا القرار خطوة مهمة نحو صون ما حاول الخوف أن يدمّره: الحق في التعبير من أجل السلام والعدالة".ولم ترد وزارة الأمن الداخلي حتى الآن على طلب للتعليق. ولدى الإدارة خيار الطعن في قرار القاضية أمام مجلس استئناف قضايا الهجرة، وهو جهة تابعة لوزارة العدل الأمريكية.وُلد المهداوي ونشأ داخل مخيم للاجئين في الضفة الغربية واعتُقل في أبريل/نيسان 2025 لدى وصوله لإجراء مقابلة تخص طلبه للحصول على الجنسية الأمريكية.
رفضت قاضية أمريكية متخصصة في قضايا الهجرة مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل الطالب بجامعة كولومبيا محسن المهداوي، الذي جرى اعتقاله العام الماضي عقب مشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.
وشرح محامو المهداوي تفصيلا قرار قاضية الهجرة في مذكرة قدموها، أمس الثلاثاء، إلى محكمة استئناف اتحادية في نيويورك كانت تنظر في الحكم الذي أدى إلى الإفراج عن الطالب من احتجاز تابع لسلطات الهجرة في أبريل/نيسان.
وهذه أحدث قضية يرفض فيها قاض مختص بقضايا الهجرة دعوى قدمت في إطار جهد أوسع من إدارة ترامب، لاحتجاز وترحيل طلاب غير أمريكيين يحملون آراء مؤيدة للفلسطينيين أو معارضة لإسرائيل ممن شاركوا في نشاطات طلابية داخل الجامعات.
وفي قرار صادر في 13 فبراير/شباط، قالت قاضية الهجرة نينا فرويس، ومقرّها تشيلمسفورد بولاية ماساتشوستس، إن وزارة الأمن الداخلي لم تقدم ما يكفي لإثبات أن الطالب يجب ترحيله
، بعدما اعتمدت في ذلك على مستند غير موثق وقعه وزير الخارجية ماركو روبيو.
وقال المهداوي في بيان "هذا القرار خطوة مهمة نحو صون ما حاول الخوف أن يدمّره: الحق في التعبير من أجل السلام والعدالة".
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي حتى الآن على طلب للتعليق. ولدى الإدارة خيار الطعن في قرار القاضية أمام مجلس استئناف قضايا الهجرة، وهو جهة تابعة لوزارة العدل الأمريكية.
وُلد المهداوي ونشأ داخل مخيم للاجئين في الضفة الغربية واعتُقل في أبريل/نيسان 2025 لدى وصوله لإجراء مقابلة تخص طلبه للحصول على الجنسية الأمريكية.