إعلام: إسرائيل ترفع جاهزية جيشها استعدادا للحرب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
14:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:00 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:24 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: إسرائيل ترفع جاهزية جيشها استعدادا للحرب

07:22 GMT 19.02.2026
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي، "في حالة تأهب قصوى تحسبًا لضربات أمريكية محتملة على إيران".
وقالت التقارير: "تم تأجيل اجتماع المجلس الوزاري الأمني (الكابينيت) ​​إلى يوم الأحد (المقبل)، لتجنب أي خطأ إيراني، وأُمرت خدمات الطوارئ وقيادة الجبهة الداخلية، وهي الهيئة العسكرية المسؤولة عن الدفاع المدني، بالاستعداد للحرب".

وبحسب التقارير، فإن "هذه الإجراءات مرتبطة بتقييمات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يوافق قريبًا على ضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة طويلة الأمد، قد تستهدف الصواريخ البالستية وربما النظام الإيراني، مع توقع انضمام الحوثيين (أنصار الله) وربما "حزب الله".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أنه "تم توضيح أن المشاركين في المشاورات الأخيرة، التي قادها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انطلقوا من افتراض أن طهران يمكنها ضرب إسرائيل حتى لو لم تشارك في عملية واشنطن".
وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مستشار لم يُكشف عن اسمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قد تشن عملاً عسكرياً ضد إيران "بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع" ما يعتقد الكثيرون. ووفقًا لمصادر الموقع، "من المرجح أن تكون العملية العسكرية عملية مشتركة مع إسرائيل".
حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
إعلام: الجيش الأمريكي يعلن جاهزيته لشن حرب على إيران
06:06 GMT
وذكرت شبكة "سي بي سي نيوز"، نقلاً عن مصادر، أن الجيش الأمريكي قد يكون مستعدًا لشن ضربات محتملة على إيران في وقت مبكر من يوم السبت المثبل، لكن الرئيس دونالد ترامب، لم يتخذ قرارًا بعد.

عُقدت الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني في 17 فبراير/شباط في جنيف. وعقب المحادثات، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إحراز تقدم، وأشار إلى أن طهران وواشنطن ستعملان على صياغة نصوص يمكن أن تشكل أساساً لاتفاق محتمل.

تصعيد بين واشنطن وطهران
يطالب الرئيس الأمريكي إيران بإبرام اتفاق يحظر عليها امتلاك أسلحة نووية. وحذر من أنه في حال عدم إبرام الاتفاق، ستواجه الجمهورية الإسلامية هجوماً أشدّ وطأة بكثير من هجوم الصيف الماضي. وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أرسلت الولايات المتحدة أسطولاً من السفن الحربية إلى خليج عُمان والخليج العربي . وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث عن نشر قوات إضافية هناك.

وبحسب التقارير الإعلامية، تتوقع واشنطن أن تتخذ طهران خطوات إضافية للحد من مشروعها النووي، بما في ذلك وقف كامل لتخصيب اليورانيوم والحد من إنتاج الصواريخ الباليستية.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو دعمه لشن ضربات إسرائيلية ضد إيران إذا فشلت المفاوضات
نائب إيراني: طهران وواشنطن لن تتوصلا إلى اتفاق
