إعلام: مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين إثيوبيا وإريتريا

أفادت وسائل إعلام غربية بأن إثيوبيا وإريتريا بدأتا حشد قواتهما قرب الحدود المشتركة، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، على خلفية رغبة أديس أبابا امتلاك منفذ بحري... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت تقارير، اليوم الخميس، أن قوات إثيوبية انتشرت خلال الأيام الماضية بالقرب من الحدود مع إقليم تيغراي شمالي البلاد عبر مدينة بحر دار، فيما دفعت إريتريا بقوات إلى مناطق داخل الإقليم ذاته، بحسب ما نقل عن دبلوماسيين إقليميين.ورغم تحالف البلدين ضد جبهة تحرير شعب تيغراي خلال حرب (2020 - 2022)، فقد أشارت التقارير إلى أن التوتر تصاعد مؤخرا على خلفية مطالب أديس أبابا بالحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.وكان وزير الخارجية الإثيوبي قد اتهم أسمرة بإرسال قوات إلى داخل الأراضي الإثيوبية وتنفيذ عمليات عسكرية بالتعاون مع قوات متمردة، على حد وصفه.وتعود جذور الخلاف بين البلدين إلى تاريخ استقلال إريتريا عام 1993، الذي أفقد إثيوبيا منفذها البحري الوحيد وجعلها أكبر دولة غير ساحلية من حيث عدد السكان في أفريقيا، في وقت يؤكد فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ضرورة معالجة ملف الوصول إلى البحر.وكانت إريتريا وإثيوبيا، خاضتا حربا دامية بين عامي 1998 و2000، وقُتل فيها عشرات الآلاف، قبل أن يتم توقيع اتفاق سلام عام 2018.وفيما تكرر إثيوبيا مطالبتها بممر بحري، أفادت تقارير أمريكية أن إريتريا "تعيد بناء جيشها وتزعزع استقرار جيرانها"، وهو ما نفته أسمرة، متهمة أديس أبابا بـ"إثارة التوتر".
