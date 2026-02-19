https://sarabic.ae/20260219/الجيش-الروسي-قواتنا-على-بعد-12-كيلومترا-من-مدينة-زابوروجييه-1110554927.html

الجيش الروسي: قواتنا على بعد 12 كيلومترا من مدينة زابوروجيه

الجيش الروسي: قواتنا على بعد 12 كيلومترا من مدينة زابوروجيه

أعلن رئيس الإدارة العملياتية الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان، الفريق أول سيرغي رودسكوي، أن وحدات مجموعة... 19.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال رودسكوي في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية إن قوات مجموعة "دنيبر" تواصل تقدمها باتجاه المدينة بعد اختراق خطوط الدفاع المُعدة مسبقًا، مضيفًا أنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025 دخلت 12 بلدة تحت سيطرتها.وأوضح أن من بين هذه المواقع مراكز دفاعية مهمة مثل مالايا توكماشكا، وستيبنوغورسك، وبريمورسكويه، مشيرًا إلى أن الوحدات المتقدمة أصبحت حاليًا على بعد 12 كيلومترًا من الأطراف الجنوبية والجنوبية الشرقية للمدينة.ويصادف اليوم الجمعة 20 فبراير/شباط الذكرى الـ324 لتأسيس الإدارة العملياتية الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

