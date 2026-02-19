اللقب المفضل له... 4 نجوم يهددون بانتزاع جائزة "الدون"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
يبدو الموسم الحالي حافلًا بالتحديات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر والملقب بـ"الدون"، في ظل اشتداد المنافسة على لقب هداف دوري روشن السعودي.
ويسعى رونالدو إلى إعادة لقب الدوري السعودي إلى خزائن النصر بعد غياب منذ موسم 2018-2019، إلا أن طموحاته تصطدم بعدة عقبات، أبرزها الأزمة التي نشبت مؤخرًا على خلفية عدم إبرام صفقات شتوية قوية مقارنة بمنافسه نادي الهلال، ما أثار استياء النجم البرتغالي وأدى إلى غيابه عن مواجهتي الرياض والاتحاد، وفقا لموقع "إرم نيوز".
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
كريستيانو رونالدو في الصدارة.. قائمة أوسم 5 لاعبي كرة قدم في 2025
30 ديسمبر 2025, 16:02 GMT

هذا الغياب انعكس على حظوظ رونالدو في الاحتفاظ بلقب هداف الدوري، الجائزة الأقرب إلى قلبه منذ انضمامه إلى النصر في يناير/كانون الثاني 2023، بعدما توّج بها في موسمين متتاليين.

لكن اللقب يبدو مهددًا هذا الموسم في ظل تألق عدة نجوم بارزين.
إيفان توني
يتصدر مهاجم النادي الأهلي السعودي قائمة الهدافين برصيد 20 هدفًا، متقدمًا بفارق هدفين عن رونالدو.
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
مجتمع
كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ
8 أكتوبر 2025, 19:28 GMT
ويبدو النجم الإنجليزي في قمة تركيزه لحصد اللقب، مستفيدًا من استقرار مستواه التهديفي هذا الموسم.
جوليان كينونيس
يعيش مهاجم نادي القادسية السعودي موسمًا استثنائيًا بعدما سجل 18 هدفًا في الدوري.
ويطمح الدولي المكسيكي لمواصلة تألقه والمنافسة بقوة على صدارة الهدافين، خاصة بعد سلسلة عروضه المميزة منذ بداية العام.
جواو فيليكس
سجل المهاجم البرتغالي 13 هدفًا بقميص النصر هذا الموسم، ليضع نفسه ضمن دائرة المنافسة.
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
مجتمع
في لقطة طريفة.. كريستيانو رونالدو يقلد لاعب الفريق المنافس.. فيديو
21 سبتمبر 2025, 09:50 GMT
ويملك فيليكس قدرات هجومية كبيرة قد تمكنه من تقليص الفارق وتهديد عرش مواطنه رونالدو في حال استمراره على النسق ذاته.
كريم بنزيما
رغم تسجيله 11 هدفًا وابتعاده نسبيًا عن الصدارة، فإن انتقاله إلى الهلال وتألقه اللافت، ومنه تسجيل "هاتريك" أمام نادي الأخدود، يجعله أحد أبرز المرشحين لدخول سباق المنافسة بقوة.
ويستفيد النجم الفرنسي من وفرة الخيارات الهجومية في الهلال، ما يمنحه فرصًا متزايدة لرفع رصيده في الجولات المقبلة.
ومع احتدام المنافسة واقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، يبقى السؤال: هل يحافظ رونالدو على لقبه المفضل، أم ينجح أحد منافسيه في انتزاع عرش الهدافين؟.
