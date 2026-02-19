https://sarabic.ae/20260219/اللقب-المفضل-له-4-نجوم-يهددون-بانتزاع-جائزة-الدون--1110531178.html

اللقب المفضل له... 4 نجوم يهددون بانتزاع جائزة "الدون"

اللقب المفضل له... 4 نجوم يهددون بانتزاع جائزة "الدون"

يبدو الموسم الحالي حافلًا بالتحديات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر والملقب بـ"الدون"، في ظل اشتداد المنافسة على لقب هداف دوري روشن السعودي.

ويسعى رونالدو إلى إعادة لقب الدوري السعودي إلى خزائن النصر بعد غياب منذ موسم 2018-2019، إلا أن طموحاته تصطدم بعدة عقبات، أبرزها الأزمة التي نشبت مؤخرًا على خلفية عدم إبرام صفقات شتوية قوية مقارنة بمنافسه نادي الهلال، ما أثار استياء النجم البرتغالي وأدى إلى غيابه عن مواجهتي الرياض والاتحاد، وفقا لموقع "إرم نيوز". لكن اللقب يبدو مهددًا هذا الموسم في ظل تألق عدة نجوم بارزين. إيفان توني يتصدر مهاجم النادي الأهلي السعودي قائمة الهدافين برصيد 20 هدفًا، متقدمًا بفارق هدفين عن رونالدو. ويبدو النجم الإنجليزي في قمة تركيزه لحصد اللقب، مستفيدًا من استقرار مستواه التهديفي هذا الموسم. جوليان كينونيس يعيش مهاجم نادي القادسية السعودي موسمًا استثنائيًا بعدما سجل 18 هدفًا في الدوري. جواو فيليكس سجل المهاجم البرتغالي 13 هدفًا بقميص النصر هذا الموسم، ليضع نفسه ضمن دائرة المنافسة. ويملك فيليكس قدرات هجومية كبيرة قد تمكنه من تقليص الفارق وتهديد عرش مواطنه رونالدو في حال استمراره على النسق ذاته. كريم بنزيما ويستفيد النجم الفرنسي من وفرة الخيارات الهجومية في الهلال، ما يمنحه فرصًا متزايدة لرفع رصيده في الجولات المقبلة. ومع احتدام المنافسة واقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، يبقى السؤال: هل يحافظ رونالدو على لقبه المفضل، أم ينجح أحد منافسيه في انتزاع عرش الهدافين؟.

