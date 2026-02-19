دميترييف: رفع العقوبات عن روسيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
14:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:00 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:24 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260219/دميترييف-رفع-العقوبات-عن-روسيا-يصب-في-مصلحة-الولايات-المتحدة-1110516177.html
دميترييف: رفع العقوبات عن روسيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة
دميترييف: رفع العقوبات عن روسيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن رفع العقوبات المفروضة ضد... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T06:31+0000
2026-02-19T06:31+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109426844_0:196:2945:1852_1920x0_80_0_0_4238c644e43124335dfe7843e78b176f.jpg
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "سترفع الولايات المتحدة العقوبات في نهاية المطاف، لأن العقوبات المفروضة ضد روسيا كلفت الشركات الأمريكية أكثر من 300 مليار دولار. إن رفع العقوبات عن روسيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة".وبحسب قوله، فإن محفظة المشاريع المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار.وأكدت، روسيا مرارًا، قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال تتصاعد. وشددت موسكو على أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وأعربت الدول الغربية نفسها مرارًا عن رأيها بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا غير فعّالة.وزير ألماني سابق: قطع العلاقات مع روسيا يجبر أوروبا على الامتثال لرغبات أمريكاإعلام: اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي يبوء بالفشل
https://sarabic.ae/20260217/دميترييف-ألمانيا-بحاجة-إلى-روسيا-وتدفع-ثمنا-باهظا-لغطرستها-1110445638.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109426844_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_0bb488469b8f780137ca4eb1bb4dc189.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

دميترييف: رفع العقوبات عن روسيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة

06:31 GMT 19.02.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ومبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، ومبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن رفع العقوبات المفروضة ضد روسيا، يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتجاوز قيمة محفظة المشاريع المشتركة المحتملة 14 تريليون دولار.
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "سترفع الولايات المتحدة العقوبات في نهاية المطاف، لأن العقوبات المفروضة ضد روسيا كلفت الشركات الأمريكية أكثر من 300 مليار دولار. إن رفع العقوبات عن روسيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة".
وبحسب قوله، فإن محفظة المشاريع المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار.
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
دميترييف: ألمانيا بحاجة إلى روسيا وتدفع ثمنا باهظا لغطرستها
17 فبراير, 05:26 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "إيكونوميست"، نقلًا عن باتريك لورد، رئيس شركة الاستشارات "ريسك أدفايزوري"، أن الولايات المتحدة قامت بقدر كبير من الأعمال التحضيرية لدراسة سيناريوهات رفع العقوبات المحتملة ضد روسيا.
وأكدت، روسيا مرارًا، قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال تتصاعد. وشددت موسكو على أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وأعربت الدول الغربية نفسها مرارًا عن رأيها بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا غير فعّالة.
وزير ألماني سابق: قطع العلاقات مع روسيا يجبر أوروبا على الامتثال لرغبات أمريكا
إعلام: اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي يبوء بالفشل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала