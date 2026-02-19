https://sarabic.ae/20260219/دميترييف-رفع-العقوبات-عن-روسيا-يصب-في-مصلحة-الولايات-المتحدة-1110516177.html
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "سترفع الولايات المتحدة العقوبات في نهاية المطاف، لأن العقوبات المفروضة ضد روسيا كلفت الشركات الأمريكية أكثر من 300 مليار دولار. إن رفع العقوبات عن روسيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة".وبحسب قوله، فإن محفظة المشاريع المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار.وأكدت، روسيا مرارًا، قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال تتصاعد. وشددت موسكو على أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وأعربت الدول الغربية نفسها مرارًا عن رأيها بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا غير فعّالة.وزير ألماني سابق: قطع العلاقات مع روسيا يجبر أوروبا على الامتثال لرغبات أمريكاإعلام: اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي يبوء بالفشل
دميترييف: رفع العقوبات عن روسيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن رفع العقوبات المفروضة ضد روسيا، يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتجاوز قيمة محفظة المشاريع المشتركة المحتملة 14 تريليون دولار.
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "سترفع الولايات المتحدة العقوبات في نهاية المطاف، لأن العقوبات المفروضة ضد روسيا كلفت الشركات الأمريكية أكثر من 300 مليار دولار. إن رفع العقوبات عن روسيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة".
وبحسب قوله، فإن محفظة المشاريع المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار.
وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "إيكونوميست"، نقلًا عن باتريك لورد، رئيس شركة الاستشارات "ريسك أدفايزوري"، أن الولايات المتحدة قامت بقدر كبير من الأعمال التحضيرية لدراسة سيناريوهات رفع العقوبات المحتملة ضد روسيا.
وأكدت، روسيا مرارًا، قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها قبل سنوات عدة، والتي ما تزال تتصاعد. وشددت موسكو على أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا. وأعربت الدول الغربية نفسها مرارًا عن رأيها بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا غير فعّالة.