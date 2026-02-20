https://sarabic.ae/20260220/إعلام-أوكراني-انتخابات-رئاسية-محتملة-خريف-2026-وبرلمانية-ربيع-2027-1110588675.html
وبحسب ما أفادت به صحيفة "إنسايدر.ua" الأوكرانية، نقلًا عن مصادر في البرلمان الأوكراني، في منشور على قناة الصحيفة في "تلغرام": "أبلغ بعض قادة القوى السياسية خلاياهم الإقليمية بأن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في خريف 2026، والبرلمانية في ربيع 2027. ويجري حاليًا إعداد سيناريوهات لتنظيمها ليس فقط بعد انتهاء الحرب، بل وأيضًا أثناءها، دون إلغاء الأحكام العرفية".ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد كثف النواب استعداداتهم للانتخابات.كما شددت "إنسايدر.ua" على أن نواب البرلمان يسعون إلى "ترسيخ" مواقعهم، حيث يعمل بعضهم على إنشاء مشاريع سياسية خاصة بهم، بينما يجري آخرون مفاوضات نشطة للانتقال إلى فرق سياسية أخرى.وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت في قوت سابق، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، أن فلاديمير زيلينسكي قد يعلن في 24 فبراير/شباط عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا واستفتاء بشأن اتفاق سلام.وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار 2024. وكانت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في عام 2024 قد أُلغيت استنادًا إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، وفق تقييم أولي، بأن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا هي البرلمان ورئيس البرلمان الأوكراني.
