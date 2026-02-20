عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
إعلام أوكراني: انتخابات رئاسية محتملة خريف 2026 وبرلمانية ربيع 2027
وبحسب ما أفادت به صحيفة "إنسايدر.ua" الأوكرانية، نقلًا عن مصادر في البرلمان الأوكراني، في منشور على قناة الصحيفة في "تلغرام": "أبلغ بعض قادة القوى السياسية خلاياهم الإقليمية بأن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في خريف 2026، والبرلمانية في ربيع 2027. ويجري حاليًا إعداد سيناريوهات لتنظيمها ليس فقط بعد انتهاء الحرب، بل وأيضًا أثناءها، دون إلغاء الأحكام العرفية".ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد كثف النواب استعداداتهم للانتخابات.كما شددت "إنسايدر.ua" على أن نواب البرلمان يسعون إلى "ترسيخ" مواقعهم، حيث يعمل بعضهم على إنشاء مشاريع سياسية خاصة بهم، بينما يجري آخرون مفاوضات نشطة للانتقال إلى فرق سياسية أخرى.وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت في قوت سابق، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، أن فلاديمير زيلينسكي قد يعلن في 24 فبراير/شباط عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا واستفتاء بشأن اتفاق سلام.وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار 2024. وكانت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في عام 2024 قد أُلغيت استنادًا إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، وفق تقييم أولي، بأن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا هي البرلمان ورئيس البرلمان الأوكراني.
إعلام أوكراني: انتخابات رئاسية محتملة خريف 2026 وبرلمانية ربيع 2027

22:16 GMT 20.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أوكرانية، الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية قد تُجرى في خريف 2026، تليها البرلمانية في ربيع 2027، مع دراسة سيناريوهات لتنظيمها في ظل الأحكام العرفية.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "إنسايدر.ua" الأوكرانية، نقلًا عن مصادر في البرلمان الأوكراني، في منشور على قناة الصحيفة في "تلغرام": "أبلغ بعض قادة القوى السياسية خلاياهم الإقليمية بأن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في خريف 2026، والبرلمانية في ربيع 2027. ويجري حاليًا إعداد سيناريوهات لتنظيمها ليس فقط بعد انتهاء الحرب، بل وأيضًا أثناءها، دون إلغاء الأحكام العرفية".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أوكرانيا تسعى لإشراك أجهزة استخبارات أجنبية في الانتخابات المحتملة
12 فبراير, 05:21 GMT
ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد كثف النواب استعداداتهم للانتخابات.
كما شددت "إنسايدر.ua" على أن نواب البرلمان يسعون إلى "ترسيخ" مواقعهم، حيث يعمل بعضهم على إنشاء مشاريع سياسية خاصة بهم، بينما يجري آخرون مفاوضات نشطة للانتقال إلى فرق سياسية أخرى.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت في قوت سابق، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، أن فلاديمير زيلينسكي قد يعلن في 24 فبراير/شباط عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا واستفتاء بشأن اتفاق سلام.
وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار 2024. وكانت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في عام 2024 قد أُلغيت استنادًا إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، وفق تقييم أولي، بأن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا هي البرلمان ورئيس البرلمان الأوكراني.
