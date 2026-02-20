https://sarabic.ae/20260220/إعلام-أوكراني-انتخابات-رئاسية-محتملة-خريف-2026-وبرلمانية-ربيع-2027-1110588675.html

إعلام أوكراني: انتخابات رئاسية محتملة خريف 2026 وبرلمانية ربيع 2027

إعلام أوكراني: انتخابات رئاسية محتملة خريف 2026 وبرلمانية ربيع 2027

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية قد تُجرى في خريف 2026، تليها البرلمانية في ربيع 2027، مع دراسة سيناريوهات لتنظيمها في ظل الأحكام... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T22:16+0000

2026-02-20T22:16+0000

2026-02-20T22:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

زيلينسكي

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg

وبحسب ما أفادت به صحيفة "إنسايدر.ua" الأوكرانية، نقلًا عن مصادر في البرلمان الأوكراني، في منشور على قناة الصحيفة في "تلغرام": "أبلغ بعض قادة القوى السياسية خلاياهم الإقليمية بأن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في خريف 2026، والبرلمانية في ربيع 2027. ويجري حاليًا إعداد سيناريوهات لتنظيمها ليس فقط بعد انتهاء الحرب، بل وأيضًا أثناءها، دون إلغاء الأحكام العرفية".ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد كثف النواب استعداداتهم للانتخابات.كما شددت "إنسايدر.ua" على أن نواب البرلمان يسعون إلى "ترسيخ" مواقعهم، حيث يعمل بعضهم على إنشاء مشاريع سياسية خاصة بهم، بينما يجري آخرون مفاوضات نشطة للانتقال إلى فرق سياسية أخرى.وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت في قوت سابق، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، أن فلاديمير زيلينسكي قد يعلن في 24 فبراير/شباط عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا واستفتاء بشأن اتفاق سلام.وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار 2024. وكانت الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في عام 2024 قد أُلغيت استنادًا إلى الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح، وفق تقييم أولي، بأن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا هي البرلمان ورئيس البرلمان الأوكراني.

https://sarabic.ae/20260212/إعلام-أوكرانيا-تسعى-لإشراك-أجهزة-استخبارات-أجنبية-في-الانتخابات-المحتملة-1110276598.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, العالم, أخبار العالم الآن