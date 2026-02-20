https://sarabic.ae/20260220/المرأة-السعودية-من-عجلة-القيادة-إلى-الريادة--1110563655.html

المرأة السعودية من عجلة القيادة إلى الريادة

المرأة السعودية من عجلة القيادة إلى الريادة

سبوتنيك عربي

شهدت المملكة العربية السعودية، خلال السنوات الأخيرة، تحولات اجتماعية وثقافية عميقة ومتسارعة، شكّلت نقطة تحول في مسار تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T09:42+0000

2026-02-20T09:42+0000

2026-02-20T09:44+0000

السعودية

المرأة السعودية

تطور المرأة السعودية

اصلاحات

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103630/06/1036300616_0:0:5493:3090_1920x0_80_0_0_57871cf08ef5eb9457d132a4a8561317.jpg

ويأتي هذا التحول اللافت بعد سنوات طويلة كان يُحظر فيها على النساء في المملكة قيادة السيارات أو السفر.وتعود جذور هذا التحول إلى مسيرة تعليمية وتنموية بدأت منذ عقود، لترسخ اليوم واقعًا جديدًا أصبحت فيه المرأة السعودية شريكًا أساسيًا في التنمية.وشهدت المملكة بعد عام 2016، سلسلة إصلاحات نوعية، كان أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة عام 2018، وتمكينها من الحصول على جواز سفرها، والسفر بشكل مستقل عند بلوغها 21 عامًا، وحقها في تسجيل المواليد، واستخراج الوثائق الرسمية، إضافة إلى تعديلات مهمة في أنظمة الأحوال الشخصية عززت مكانتها في إدارة شؤون الأسرة وكرّست مبادئ العدالة والتوازن.وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي إلى نحو 34.6% بحلول عام 2025، مقارنة بمعدلات أقل بكثير قبل إطلاق الرؤية، كما توسعت مجالات عملها لتشمل الدفاع والطيران والتعدين والأمن السيبراني والطاقة المتجددة وريادة الأعمال، حيث تمثل النساء اليوم قرابة 45% من رواد الأعمال في المملكة. ويؤكد هذا التحول أن تمكين المرأة لم يعد مسارًا اجتماعيًا فحسب، بل ركيزة اقتصادية أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.واعتُبر عام 2019 محطة مفصلية في هذا المسار، حيث تم إقرار حزمة من القرارات التي عززت استقلالية المرأة ورفعت سن التقاعد إلى 60 عامًا للرجال والنساء على حد سواء، إلى جانب إصلاحات عدلية أسهمت في إعادة التوازن داخل الأسرة والمجتمع.وفي هذا السياق، أكدت شعاع الدحيلان، نائبة رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة في مجلس الغرف السعودية، في حديث لصحيفة "إندبندنت"، أن "الكثير من هذه القرارات جاءت لإعادة التوازن في المجتمع وتعزيز مشاركة المرأة في دعم التنمية، ومنحها مساحة أوسع لترجمة قدراتها ونيل حقوقها المجتمعية".وبحسب مراقبين، فإن التحولات التي شهدتها المملكة تؤكد أن تمكين المرأة السعودية يجري ضمن رؤية إصلاحية متدرجة ومتوازنة، تستند إلى خصوصية المجتمع وقيمه، وتؤمن بأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا بمشاركة فاعلة من جميع مكوناته. واليوم، تمضي المرأة السعودية بثقة نحو أدوار أوسع، مساهمةً في صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا وحداثة للمملكة.

https://sarabic.ae/20230223/300-سنة-من-التأسيس-ريادة-المرأة-السعودية-في-المملكة-وتحديات-رؤية-2030--1073942140.html

https://sarabic.ae/20230221/خبيرة-سعودية-تكشف-أرقاما-هامة-بشأن-مشاركة-المرأة-في-مختلف-القطاعات-1073840139.html

https://sarabic.ae/20241016/الأوائل-سعوديات-رائدات-يكتبن-التاريخ-1093804625.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, المرأة السعودية, تطور المرأة السعودية, اصلاحات, العالم العربي